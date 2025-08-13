Call of Duty: Warzone reta a los jugadores a infiltrarse en Verdansk

La nueva misión de Call of Duty: Warzone para la Temporada 5 pone a los jugadores en el centro de una de las operaciones más delicadas del año. El escenario es el icónico Estadio de Verdansk —oficialmente conocido como National Acropolis Arena—, que ha dejado de ser un punto de combate casual para convertirse en el epicentro de una amenaza global.

Informes de inteligencia apuntan a la presencia de una instalación militar encubierta dentro del recinto, con un misil listo para ser lanzado. A esto se suma la preocupación por un satélite en manos enemigas, cuyo potencial destructivo podría inclinar la balanza en el conflicto. Hasta ahora, un equipo de reconocimiento enviado a investigar permanece fuera de comunicación, lo que incrementa la tensión.



Contrato de secuestro satelital

Para contener la amenaza, se ha activado un contrato especial disponible por tiempo limitado. La tarea: interceptar la señal del satélite enemigo, tomar el control y ejecutar un ataque orbital que abra una brecha en la estructura del estadio. Este paso es clave para habilitar rutas de infiltración y avanzar hacia la neutralización de la base.

El procedimiento no es sencillo. Los equipos deberán localizar un Módulo de Transmisión, establecer un enlace seguro y defender la posición mientras se completa la transferencia. El tiempo será un factor crítico, ya que cualquier retraso podría dar margen a una respuesta hostil. Superar con éxito esta fase no solo garantiza el progreso en la misión, sino que también otorga recompensas exclusivas.



Infiltración y puntos clave

El ataque orbital inicial permitirá acceso aéreo al estadio y desbloqueará entradas a nivel del suelo. Sin embargo, esto no garantiza un camino libre de amenazas. La cancha ha sido transformada en un puesto armado, con una plataforma de lanzamiento ubicada en el centro y custodiada por estructuras de soporte.

Para asegurar el éxito, los equipos deberán coordinarse y controlar puntos estratégicos como:



Almacén 01

Almacén 02 – Centro de Comando

Las Gradas

Pasillo Inferior

Pasillo Superior

Cada zona representa un posible punto de resistencia y, a su vez, una oportunidad para consolidar el avance. La operación exigirá precisión táctica, comunicación efectiva y capacidad de respuesta inmediata ante emboscadas.



Recompensas y oportunidades adicionales

Además de las recompensas principales, existen incentivos ocultos para quienes exploren a fondo la instalación. Estos premios adicionales podrían marcar la diferencia en futuras partidas y motivar a los jugadores a asumir riesgos adicionales durante la incursión.

Con este evento, Call of Duty: Warzone no solo añade contenido narrativo a su experiencia multijugador, sino que también ofrece a la comunidad una misión dinámica con objetivos múltiples y limitados por el tiempo.

Call of Duty: Warzone está disponible de forma gratuita en Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Microsoft Store, Battle.net y Steam) y PlayStation 5 y 4.

