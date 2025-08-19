Campeones, anuncios y futuro competitivo: lo que dejó el Mundial Pokémon 2025

El Campeonato Mundial Pokémon 2025 llegó a su fin en Anaheim, California, dejando tras de sí un fin de semana cargado de emociones, competencia al más alto nivel y anuncios que marcarán el rumbo de la franquicia en los próximos meses. Con torneos en Pokémon Scarlet y Violet, el Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Pokémon UNITE, el evento no solo consagró a nuevos campeones globales, sino que también sirvió como escenario para revelar novedades en juegos, cartas y formatos que definirán la experiencia de los entrenadores en el futuro cercano.



Los campeones de Anaheim

Los duelos fueron intensos en todas las categorías. En videojuegos, Luke Whittier (EE. UU.), Kevin Han (EE. UU.) y Giovanni Cischke (EE. UU.) se llevaron los títulos en las divisiones Júnior, Sénior y Máster, respectivamente. En el Juego de Cartas Coleccionables, los ganadores fueron Yuya Okita (Japón), Fuguan Liao (China) y Riley McKay (Canadá).

La competencia también tuvo protagonistas en otros formatos: “Beelzeboy” Bamb, de India, se llevó el primer lugar en Pokémon GO, mientras que PERÚ UNITE se coronó en Pokémon UNITE, confirmando el crecimiento del talento latinoamericano en la escena competitiva.



San Francisco 2026: un Mundial con experiencia ampliada

El cierre del evento también fue una ventana hacia lo que vendrá. La gran novedad fue el anuncio de PokémonXP, una experiencia diseñada para los fans que debutará en el Campeonato Mundial 2026 en San Francisco. Este espacio paralelo a la competencia ofrecerá actividades, dinámicas y espectáculos pensados para la comunidad.

Además, por primera vez, las finales se disputarán en un escenario de gran capacidad: el Chase Center, hogar de los Golden State Warriors, que recibirá a los mejores entrenadores frente a miles de aficionados.

Los boletos estarán disponibles en preventa a partir del 17 de septiembre de 2025, con más detalles en los portales oficiales de Pokémon.



Leyendas Pokémon: Z-A y su propuesta competitiva

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de la fecha de lanzamiento de Leyendas Pokémon: Z-A, previsto para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. El título llegará acompañado de un paquete especial con consola incluida.

El juego introducirá el Club de Combates Z-A, un espacio en línea donde hasta cuatro jugadores podrán medirse en batallas con límite de tiempo para sumar puntos. A medida que acumulen victorias, escalarán desde el rango Z hasta el rango A, con recompensas variables según desempeño y temporada. También se habilitarán combates privados, tanto en línea como en comunicación local, lo que refuerza su carácter competitivo y social.



Pokémon Champions y el regreso de las megaevoluciones

El Mundial 2026 también marcará el debut oficial de Pokémon Champions, un juego gratuito que sustituirá a Scarlet y Violet como base del competitivo. Su lanzamiento está programado para 2026 en Nintendo Switch, Switch 2 y dispositivos móviles.

La gran novedad es el regreso de las megaevoluciones, encabezadas por la revelación de Mega-Dragonite, que debutará tanto en este título como en Leyendas Pokémon: Z-A y en el Juego de Cartas Coleccionables. Una versión digital de pago del juego también está en desarrollo para las consolas de Nintendo.



Novedades en Pokémon GO, JCC y Pokémon UNITE

La franquicia también aprovechó el Mundial para expandir contenidos en otros formatos. En Pokémon GO, los asistentes en Anaheim conocieron a Eternatus, acompañado por los Combates Max que debutarán en el evento “Cielos oscuros” a finales de mes.

En el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, se presentaron las cartas de rareza Rara Ataque Mega, con ejemplos como Mega-Charizard X ex, Mega-Gardevoir ex y Mega-Lucario ex. Además, JCC Pokémon Pocket recibirá cartas de megaevolución como Mega-Gyarados ex y Mega-Blaziken ex.

Por último, Pokémon UNITE sumará nuevos combatientes: Empoleon llegará el 19 de septiembre de 2025, mientras que Dhelmise y Vaporeon se incorporarán en actualizaciones posteriores.



Un evento que marca el camino

El Campeonato Mundial Pokémon 2025 cerró con un balance positivo: un despliegue de talento competitivo, anuncios de peso para el futuro de la saga y un calendario claro hacia San Francisco 2026. Entre nuevas experiencias para los fans, innovaciones jugables y el regreso de mecánicas queridas como la megaevolución, la franquicia parece lista para fortalecer su comunidad y seguir ampliando su legado.

