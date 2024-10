Conoce los 14 videojuegos que llegan a Playstation Plus Extra y Premium en octubre

Este mes de octubre, PlayStation Plus sorprende con una variada selección de juegos que abarca desde la acción y el terror hasta la simulación y la nostalgia. A partir del 15 de octubre. Aquí te ofrecemos un vistazo detallado a los juegos que se suman al catálogo.

Este es el catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium

1. Dead Island 2 (PS4, PS5)

Prepárate para sobrevivir en un Los Ángeles infestado de zombis en este emocionante RPG de acción en primera persona. Con seis personajes para elegir, cada uno con habilidades personalizables, deberás enfrentarte a hordas de muertos vivientes de la manera más brutal posible. Además, incluye un modo cooperativo para hasta tres jugadores que te permitirá unirte a tus amigos para luchar juntos.

2. Two Point Campus (PS4, PS5)

Construye la universidad de tus sueños en esta simulación de gestión en la que puedes diseñar y administrar un campus lleno de estudiantes. Contrata al mejor personal, organiza los cursos más creativos y observa cómo tus estudiantes prosperan académicamente. Con nuevas herramientas y opciones, este título es la secuela perfecta para los amantes de Two Point Hospital.

3. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (PS4, PS5)

La serie de terror cinematográfico vuelve con una nueva historia de horror psicológico. En este juego, los jugadores deben sobrevivir a un siniestro hotel lleno de trampas y misterios mientras graban un documental. Cada decisión cuenta, ya que cualquiera de los personajes puede vivir o morir dependiendo de tus elecciones.

4. Gris (PS4, PS5)

Una experiencia visual y emocional única, Gris es una aventura llena de simbolismo y belleza. Los jugadores acompañan a Gris en su viaje a través de un mundo de colores, arte y plataformas, mientras supera una experiencia dolorosa. Con un estilo artístico impresionante y una jugabilidad relajante, es una joya para quienes buscan algo diferente.

5. Return to Monkey Island (PS5)

Regresa a la isla más icónica de los videojuegos con esta aventura gráfica desarrollada por Ron Gilbert. Return to Monkey Island continúa la historia de los clásicos títulos de The Secret of Monkey Island y LeChuck's Revenge, y permite a los jugadores interactuar con personajes tanto antiguos como nuevos, mientras resuelven ingeniosos rompecabezas.

6. Ghostbusters: Spirits Unleashed (PS4, PS5)

Este título multijugador asimétrico enfrenta a los jugadores en un divertido combate entre cazafantasmas y fantasmas. Cuatro jugadores pueden unirse para capturar a los espectros que aterrorizan diferentes lugares, usando el equipo clásico de los Ghostbusters. También es posible jugar como el fantasma, agregando un toque extra de emoción a las partidas.

7. Firefighting Simulator: The Squad (PS4, PS5)

Ponte en los zapatos de un bombero en este simulador donde deberás responder a emergencias en más de 40 ubicaciones diferentes. Ya sea solo o con amigos en el modo cooperativo, tendrás que enfrentarte a incendios desafiantes utilizando equipamiento auténtico y tomando decisiones rápidas para salvar vidas.

8. Overpass 2 (PS5)

Este juego de carreras todoterreno te reta a dominar obstáculos difíciles al volante de vehículos como UTVs, ATVs y buggies. Con cinco modos de juego y rutas en diversas regiones del mundo, deberás perfeccionar tus habilidades de conducción para superar los terrenos más exigentes.

9. Tour de France 2023 (PS4, PS5)

Revive la emoción de la carrera ciclista más famosa del mundo con este simulador oficial. Compite en las etapas más icónicas del Tour de Francia y demuestra tu resistencia en las montañas y los llanos. Con gráficos realistas y controles precisos, este juego ofrece una experiencia auténtica del ciclismo profesional.

10. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands (PS4)

Forma parte de un equipo de élite que lucha contra el cártel de drogas en este vasto mundo abierto. Juega solo o en modo cooperativo con hasta tres amigos para completar misiones en Bolivia, utilizando tácticas de sigilo o enfrentamientos directos. Personaliza a tu personaje y armas para adaptarte a diferentes situaciones.

Juegos PlayStation Premium | PS VR2 y clásicos

11. The Last Clockwinder (PS VR2)

En esta experiencia de realidad virtual, los jugadores deben crear clones mecánicos de sí mismos para resolver acertijos y reparar una antigua torre del reloj. Con mecánicas innovadoras de bucles temporales, el juego ofrece una inmersión total en la resolución de problemas y la automatización de tareas.

12. Dino Crisis (PS4, PS5)

El clásico de Capcom regresa mejorado para consolas modernas. En este survival horror, debes enfrentarte a dinosaurios mientras exploras una base militar en una isla remota. Con mejoras gráficas y de jugabilidad, Dino Crisis sigue siendo una de las experiencias más tensas del género.

Dino Crisis ahora mejorado con renderizado ascendente y rebobinado Imagen: cortesía PlayStation

13. Siren (PS4, PS5)

Vuelve a la espeluznante aldea de Hanuda, donde los habitantes han sido transformados en horribles criaturas conocidas como shibito. En este juego de terror clásico, deberás usar tus habilidades para ver a través de los ojos de tus enemigos y sobrevivir mientras descubres los oscuros secretos del lugar.

Experimenta Siren, lanzado originalmente en PS2, ahora mejorado con renderizado ascendente Imagen: cortesía PlayStation

14. R-Type Dimensions EX (PS4)

Los fanáticos de los juegos retro disfrutarán de este clásico shooter de arcade que incluye R-Type y R-Type II. Con gráficos 2D y 3D intercambiables y nuevas funciones, como el modo de juego Infinito, los jugadores podrán disfrutar de una experiencia clásica con toques modernos.

El catálogo de PlayStation Plus para octubre 2024 ofrece algo para todos: desde la acción frenética de Dead Island 2 hasta la nostalgia de Dino Crisis y R-Type. Con un total de 14 títulos, los suscriptores tendrán muchas opciones para elegir y disfrutar este mes.

