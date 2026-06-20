¿Cuándo será Comic Con Colombia 2026? Estas son las sorpresas que traerá este año

Bogotá volverá a convertirse en el punto de encuentro para miles de fanáticos de los superhéroes, el anime, las series, el cine y los videojuegos. Cada año, la llegada de Comic Con Colombia transforma a Corferias en un enorme escenario donde conviven personajes icónicos, cosplayers, artistas y comunidades que encuentran en la cultura geek un espacio para compartir sus pasiones.

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Con el paso de los años, el evento se ha consolidado como una de las citas más importantes para los seguidores del entretenimiento en el país. Más allá de las tiendas, las figuras de colección o las actividades especiales, la convención se ha convertido en un lugar donde varias generaciones pueden encontrarse alrededor de los mundos fantásticos que han marcado sus vidas.

La expectativa para la edición de este año es especialmente alta. En los últimos meses, los fanáticos han estado atentos a cada anuncio y a la revelación de los invitados que llegarán a Bogotá, ya que la convención suele reunir actores, artistas, cosplayers y figuras reconocidas de la industria del entretenimiento.



Y ahora, la espera terminó.



Comic Con Colombia 2026 ya tiene fecha confirmada y se realizará del 26 al 29 de junio en Corferias, Bogotá, donde miles de asistentes podrán disfrutar de cuatro días dedicados por completo a la cultura pop, el entretenimiento y las experiencias inmersivas.

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La edición de este año contará con un cartel de invitados internacionales encabezado por Tyler Hoechlin, reconocido por interpretar a Superman en las series Supergirl y Superman & Lois. El actor también es recordado por su participación en la serie Teen Wolf, donde dio vida al popular Derek Hale.

La convención también recibirá a Michael Cudlitz, actor conocido por su papel de Abraham Ford en The Walking Dead, y a Jeff Ward, quien se ganó el cariño de los fanáticos gracias a su interpretación de Buggy en la adaptación live-action de One Piece.

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El doblaje tendrá un lugar destacado con la presencia de Patricia Acevedo, una de las voces más reconocidas de Latinoamérica, y Carlos Segundo, actor de doblaje con una amplia trayectoria en la industria.

Desde Japón llegará FLOW, la reconocida banda responsable de algunos de los temas más recordados del anime, mientras que el mundo del cosplay contará con la participación de los artistas internacionales Leon Chiro y Elizabeth Rage, dos figuras ampliamente conocidas dentro de esta comunidad.

Como es tradición, los asistentes también podrán disfrutar de diferentes actividades relacionadas con el cine, las series, el anime, los cómics y los videojuegos, además de espacios dedicados al cosplay, exhibiciones, paneles y experiencias interactivas.

Comic Con Colombia se ha convertido en mucho más que una convención. Para muchos visitantes, representa la oportunidad de conocer en persona a sus actores favoritos, descubrir nuevas historias, compartir con otros fanáticos y vivir durante cuatro días una auténtica celebración de la cultura geek.

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La cuenta regresiva ya comenzó y, una vez más, Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más importantes del entretenimiento en el país. La cita está marcada en el calendario: del 26 al 29 de junio de 2026, Corferias volverá a abrir sus puertas para una nueva edición de Comic Con Colombia.

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