Deliver At All Costs: El caos y la destrucción llegan a consolas y PC de la mano de Konami

Konami Digital Entertainment B.V. ha firmado un emocionante acuerdo de publicación con el estudio sueco Far Out Games para el lanzamiento de su primer título: Deliver At All Costs. Este nuevo juego de acción basado en la narrativa llega con una propuesta tan caótica como intrigante, llevando a los jugadores a un nostálgico viaje a la década de 1950, en un mundo lleno de destrucción y misterio. Próximamente estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store.

En Deliver At All Costs, los jugadores asumirán el papel de Winston Green, un mensajero con un oscuro pasado y un temperamento explosivo, mientras navegan por un mundo inspirado en los años 50. Rock ‘n’ roll, colores vivos, y temores nucleares marcan el telón de fondo de este dinámico mundo, donde las entregas más insólitas y peligrosas llevan a los jugadores a situaciones inesperadas, al volante de vehículos inusuales y a través de escenarios completamente destructibles.

El caos en cada esquina

Lo que diferencia a Deliver At All Costs de otros juegos es su capacidad para combinar acción desenfrenada con mecánicas de juego únicas. Cada misión que Winston enfrenta es más impredecible que la anterior. Desde tener que entregar un marlín gigante que lucha por escapar, hasta lidiar con una bomba a punto de explotar, los jugadores nunca sabrán qué esperar. Cada entrega es un desafío donde la destrucción del entorno y la interacción con los ciudadanos pueden tener consecuencias sorprendentes. No es solo un juego de conducción o de entregas; es un juego donde las decisiones y acciones del jugador tienen un impacto real en el mundo que los rodea.

Un mundo dinámico que responde a tus acciones

La ciudad donde se desarrolla el juego es un entorno semiabierto que permite a los jugadores explorar tanto a pie como a bordo de diversos vehículos. Las calles y los escenarios están diseñados de manera meticulosa, ofreciendo una experiencia inmersiva que evoluciona con cada decisión que el jugador toma. Los ciudadanos no son simples personajes de fondo: reaccionan a tus acciones, y pueden hacerte la vida más fácil o mucho más difícil dependiendo de cómo los trates.

Historia de intriga en tres actos

En medio del caos y la destrucción, Deliver At All Costs ofrece una trama rica en misterio. La historia se desarrolla a lo largo de tres actos, donde Winston se ve arrastrado cada vez más hacia las profundidades de su propio pasado oscuro, mientras enfrenta personajes memorables que añaden capas de intriga y complejidad. La narrativa está diseñada para mantener a los jugadores al borde del asiento, mientras descubren más sobre el enigmático mundo de Winston y los oscuros secretos que esconde.

El juego cuenta con un mundo dinámico donde tus acciones tienen consecuencias impredecibles Imagen: cortesía Konami

Una explosión de los años 50

El apartado estético y sonoro de Deliver At All Costs es otro de los puntos fuertes del juego. Con una atmósfera cargada de referencias a la década de 1950, la música, los anuncios de radio y el diseño visual evocan una época clásica. Todo, desde la interfaz de usuario hasta los vehículos y la arquitectura, está inspirado en los elementos más icónicos de esos años. La banda sonora original y la actuación de voz en inglés completan la inmersión, haciendo que los jugadores sientan que realmente han retrocedido en el tiempo.

Un debut prometedor

Este es el primer gran proyecto del joven estudio Far Out Games, ubicado en Gotemburgo, Suecia, que ha puesto todo su esfuerzo y pasión en crear una experiencia única. Su alianza con Konami Digital Entertainment B.V. garantizará que el juego llegue a audiencias globales, permitiendo a los jugadores de todo el mundo sumergirse en este fascinante universo.

Para aquellos interesados en ser los primeros en experimentar el caos de Deliver At All Costs, el juego ya está disponible para ser añadido a las listas de deseos en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. Próximamente se revelarán detalles sobre los pedidos anticipados y la fecha oficial de lanzamiento.

Características principales de Deliver At All Costs:

Destrucción a gran escala : Los entornos destructibles y la variedad de vehículos hacen de cada misión una experiencia única llena de caos y estragos.

: Los entornos destructibles y la variedad de vehículos hacen de cada misión una experiencia única llena de caos y estragos. Mundo dinámico y semiabierto : Explora una ciudad vibrante que reacciona a cada una de tus decisiones y acciones.

: Explora una ciudad vibrante que reacciona a cada una de tus decisiones y acciones. Narrativa en tres actos : Sumérgete en una historia intrigante y oscura mientras acompañas a Winston Green en su descenso hacia la locura.

: Sumérgete en una historia intrigante y oscura mientras acompañas a Winston Green en su descenso hacia la locura. Estética de los años 50 : Disfruta de una ambientación inspirada en la década de 1950, con música, diseño y detalles visuales que capturan la esencia de la época.

: Disfruta de una ambientación inspirada en la década de 1950, con música, diseño y detalles visuales que capturan la esencia de la época. Banda sonora original : Déjate llevar por las melodías del rock ‘n’ roll clásico mientras exploras este vibrante mundo.

: Déjate llevar por las melodías del rock ‘n’ roll clásico mientras exploras este vibrante mundo. Disponible en múltiples plataformas: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store.

Con Deliver At All Costs, Konami y Far Out Games traen una propuesta fresca e innovadora que combina acción desenfrenada, una historia intrigante y un diseño nostálgico. Es el tipo de juego que promete atrapar tanto a los fanáticos de los títulos de acción como a aquellos que disfrutan de una buena narrativa envuelta en un ambiente retro lleno de caos y destrucción.

