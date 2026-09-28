Delta Force prepara una nueva etapa y adelanta lo que llegará durante 2027

Cumplir años en un videojuego que continúa recibiendo contenido significa mucho más que mirar hacia atrás. También es una oportunidad para mostrar qué viene después y, en el caso de Delta Force, el aniversario llega acompañado de varios cambios que buscan ampliar la experiencia que ofrece actualmente.

El shooter táctico gratuito de Team Jade atraviesa una etapa de renovación que involucra sus diferentes propuestas de juego. Operations y Warfare recibirán nuevos contenidos, mientras que el equipo también prepara cambios destinados a mejorar la experiencia de quienes ya forman parte de la comunidad y facilitar la entrada de nuevos jugadores.

Una de las novedades que ya comienza a tomar forma es la incorporación de Unreal Engine 5 a más contenidos. La tecnología ya está presente en The Mog, pero el estudio tiene previsto llevarla todavía más lejos con nuevos mapas. A esto se suman modificaciones en los sistemas de juego, nuevas experiencias competitivas y elementos que buscan darle más espacio a los propios operadores.



El aniversario también marca el regreso de algunas experiencias conocidas y la llegada de otras completamente nuevas. Entre ellas aparece un modo centrado en objetivos, mientras que el apartado competitivo continúa creciendo con una nueva temporada de la RISE Series y un torneo internacional que reunirá a los equipos destacados.



Pero, detrás de todas estas novedades, hay una apuesta más grande: Delta Force quiere entrar en su siguiente etapa con cambios que se extenderán durante los próximos meses.

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Y es precisamente ahí donde aparece el anuncio principal: Team Jade presentó el roadmap de Delta Force para 2027, encabezado por Siege: Valkyrie, un nuevo mapa de Operations que llegará a comienzos del próximo año. La experiencia utilizará características de Unreal Engine 5 y llevará a los jugadores a una ciudad bajo asedio, dividida en dos zonas con reglas, riesgos y recompensas diferentes.

La zona interior será opulenta, pero peligrosa, mientras que la exterior estará marcada por una lucha más dura por la supervivencia y los recursos. Durante las partidas, los jugadores tendrán que decidir hasta dónde quieren avanzar: podrán extraer de forma segura lo que hayan conseguido o continuar hacia zonas más profundas en busca de una recompensa considerablemente mayor, asumiendo también un riesgo superior.

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Además, Siege: Valkyrie introducirá un cambio importante para Operations. Por primera vez en Delta Force, jugadores pertenecientes a diferentes niveles de dificultad podrán coincidir dentro de una misma partida. La propuesta apunta así a crear encuentros donde las decisiones y el riesgo tengan un peso todavía mayor.

El apartado Warfare tampoco se quedará atrás. Después de The Mog, el próximo mapa llegará en noviembre de 2026 y continuará aprovechando las posibilidades de Unreal Engine 5. El estudio también confirmó que habrá más mapas durante 2027.

Mientras tanto, Detonation, el nuevo modo de desactivación de bombas, inició su beta global el 27 de septiembre para PC y dispositivos móviles. Las consolas recibirán acceso posteriormente durante este año. El modo enfrenta a dos equipos: los atacantes deben superar las defensas, colocar la bomba y completar el objetivo, mientras los defensores buscan impedir la instalación o desactivar el explosivo.

La celebración también se extiende fuera de las partidas. Operator Archives ya está disponible con historias y antecedentes de los operadores, mientras que Operator Quarters llegará a comienzos de 2027 como un espacio dedicado a personalizar, descansar y socializar con otros jugadores.

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En el terreno competitivo, la segunda temporada de la RISE Series ya está en marcha y reúne equipos de EMEA y América. Los 12 mejores equipos internacionales avanzarán al primer Delta Force Invitational, que se realizará en DreamHack Stockholm del 27 al 29 de noviembre.

Por su parte, Season Reorientation ya está disponible como primera parte de las celebraciones por el segundo aniversario. La actualización incorpora matchmaking entre regiones, One-Click Loadout y un tutorial reconstruido para Operations, además del G.T.I. Field Manual y el Combat Support Fund. También amplía Layali Grove con nuevas zonas, pesca y vehículos jet ski, mientras Polaris Patrol regresa con cambios en su experiencia de juego como jefe, nuevas recompensas y el primer objeto coleccionable fabricable del título.

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En Warfare, The Mog suma una experiencia de escolta de convoy inspirada en Black Hawk Down, con combates terrestres y aéreos. A esto se agregan las recompensas de aniversario, disponibles desde el 26 de septiembre, entre ellas hasta 3.900 Delta Tickets por tiempo limitado y la apariencia legendaria Golden State para el AUG.

Con este calendario, Delta Force entra en su segundo aniversario mirando claramente hacia adelante. Entre nuevos mapas, modos, funciones sociales, mejoras de calidad de vida y competición internacional, el juego ya tiene definido buena parte del contenido que acompañará su siguiente etapa durante 2027. El título continúa siendo gratuito y está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Android, iOS, Google Play, Epic Games Store y Steam.

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