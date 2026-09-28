Conciertos de BTS en El Campín: rutas de TransMilenio y horario extendido en Bogotá

TransMilenio ha anunciado una operación especial durante los días 2 y 3 de octubre a raíz de los dos conciertos de BTS en Bogotá, Colombia. A través de rutas únicas y horarios extendidos el sistema de transporte público de la capital se propone movilizar de manera segura a los miles de ARMY que asistirán al gran debut del grupo surcoreano en nuestro país.



Los dos conciertos de BTS en Bogotá se llevarán a cabo en el estadio El Campín, en el cual desde hace varios días se trabaja a puerta cerrada en la instalación del monumental escenario del 'Arirang World Tour' de los artistas k-pop. Frente al estadio opera una estación de TransMilenio que facilitará la movilidad de los asistentes tanto para llegar al evento como para el regreso a sus casas.



Nuevas rutas y horarios en TransMilenio por conciertos de BTS

Si usted asistirá a alguno de los conciertos de BTS en Bogotá tenga en cuenta que la recomendación de las autoridades siempre es llegar y salir en transporte público. Es por eso que para esta ocasión TransMilenio ha detallado que activarán una operación especial con ocho rutas únicas que operarán desde las 10:00 de la noche del sábado y domingo para llevar a los fans a diferentes partes de la ciudad tras los conciertos.

Estas rutas se podrán abordar en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena y tendrán los siguientes destinos:



Estación Campín - UAN

Portal Norte

Portal Américas

Portal Suba

Portal El Dorado

Estación Movistar Arena

Portal Usme

Portal Sur

Portal 20 de Julio

Portal 80

Las estaciones estarán habilitadas hasta las 11:00 p. m. exclusivamente para la evacuación de los asistentes a los conciertos y los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios, detalló la empresa en su comunicado. De la misma forma, señalaron que la operación habitual de los servicios 4, B72, D21, 630, L25, C25, C30, H21 y H72 (estación Movistar Arena) y 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25 (estación Campín - UAN) para el viernes 2 y sábado 3 de octubre finaliza a las 10:00 p. m, estos servicios troncales, por su parte, son ideales para la llegada al recinto.

Por otro lado, los ARMY que irán a los conciertos del 2 y 3 de octubre también podrán llegar utilizando las 39 rutas de TransMiZonal con paraderos cercanos a El Campín con paraderos en la NQS (13), calle 63 (6 rutas), calle 53 (8 rutas) y carrera 24 (12 rutas) para llegar.



Conciertos de BTS en Colombia: estadio se prepara desde el 23 de septiembre

La magnitud de la producción obligó al cierre del recinto desde el 23 de septiembre hasta el 16 de octubre, desplazando incluso la final del fútbol femenino. El Campín tendrá que prepararse para recibir una imponente estructura de 360 grados ubicada en el centro del campo, 164,5 toneladas de equipo audiovisual en más de 2.200 cajas 9,5 kilómetros de cableado eléctrico y una mega red de pantallas LED con más de 50 millones de píxeles.



El montaje está inspirado en la arquitectura surcoreana con su torre central de 14,7 metros se inspira en el pabellón Gyeonghoeru del Palacio Gyeongbokgung, mientras que la superficie del escenario recrea la simbología de la bandera de Corea del Sur, con el 'Taegeuk' al centro y cuatro pasarelas como los trigramas tradicionales. Más de mil especialistas internacionales coordinarán un espectáculo multinivel que promete transformar para siempre la logística de los grandes eventos en Colombia.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co