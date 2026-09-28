Logitech G presenta 15 nuevos productos y apuesta por una nueva era para el gaming

Hay momentos en los que renovar un catálogo significa simplemente actualizar algunos productos. Y hay otros en los que una compañía aprovecha la oportunidad para replantear cómo sus dispositivos pueden convivir dentro de un mismo ecosistema.

Logitech G PLAY 2026 llegó con esa intención. La compañía reunió diferentes áreas de su propuesta para mostrar novedades destinadas a quienes compiten, juegan por entretenimiento, transmiten sus partidas, producen contenido o pasan buena parte de su tiempo frente a un simulador de conducción.

El anuncio realizado en Bogotá también dejó claro que el hardware ya no es el único protagonista. Las nuevas funciones de G HUB y Streamlabs forman parte de una estrategia que busca conectar los dispositivos con herramientas capaces de facilitar la configuración, grabación, transmisión y personalización de las experiencias.



Dentro de esta renovación aparecen nombres conocidos y otros que llegan para ocupar nuevos espacios. La familia PRO Series recibe una actualización enfocada en el gaming competitivo, mientras que otras líneas incorporan nuevos diseños, colores y funciones. El apartado de creación de contenido también recupera una marca reconocida por los usuarios y el sim racing amplía sus posibilidades con una propuesta modular para PC.



Todo esto forma parte del concepto “Play for the Breakthrough”, con el que Logitech G plantea esta nueva etapa de su ecosistema.

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La sorpresa llegó el 23 de septiembre de 2026, cuando Logitech G anunció 15 nuevos productos junto con nuevas experiencias de software para G HUB y Streamlabs, cubriendo gaming competitivo, esports, creación de contenido, streaming y sim racing. Entre las novedades se encuentran el PRO X3 SUPERSTRIKE, el regreso del Yeti con su segunda generación y nuevas alternativas para quienes buscan construir un setup de conducción.

Una nueva generación para competir

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La renovación de la familia PRO Series ocupa un lugar importante dentro del anuncio. El nuevo PRO X3 SUPERSTRIKE es un mouse inalámbrico desarrollado con la tecnología propietaria HITS, cuyo objetivo es reducir el tiempo entre la decisión del jugador y el registro de la acción dentro del juego.

El dispositivo fue desarrollado durante nueve meses y alcanza hasta 135 horas de autonomía, un aumento del 50 % frente a la generación anterior. Su diseño busca combinar equilibrio, precisión y velocidad de respuesta.

El mouse llega acompañado por el PRO X Control Mousepad, pensado para proporcionar un deslizamiento uniforme y controlado. También aparece el PRO X2 RAPID, un teclado equipado con switches magnéticos, Rapid Trigger y Key Priority.

Para completar la propuesta competitiva están los PRO X3 LIGHTSPEED, unos auriculares que incorporan un micrófono de 48 kHz y opciones de ecualización de 10 bandas.

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Más espacio para personalizar los setups

Las novedades no se limitan a los productos diseñados para esports. Logitech G también amplió sus familias G3 y G5 con nuevas alternativas.

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En la serie G3 se suma el G316 X 75, un teclado mecánico compacto pensado para liberar espacio en el escritorio. Además, el G305 X SUPERLIGHT, el G316 X 75 y el G316 X 98 estarán disponibles con una nueva terminación Lilac.

La familia G5 también recibe cambios. El G502 X PLUS incorpora dos nuevos colores, mientras que los G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED recibirán una actualización gratuita de firmware a través de G HUB. Con ella, el sensor HERO alcanzará hasta 44.000 DPI, además de ofrecer precisión submicrónica y ajustes independientes para los ejes X e Y.

También se presentó el ASTRO A50 X Mars Red Edition, una nueva edición de los auriculares que recupera elementos de la identidad visual de ASTRO.

Yeti regresa con una segunda generación

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Uno de los nombres más reconocidos de Logitech para creación de contenido también vuelve a escena. El Yeti 2 representa la nueva generación de la familia de micrófonos y llega con varias funciones enfocadas en streamers, podcasters y creadores.

El dispositivo incorpora un sensor inteligente de proximidad capaz de detectar la posición del usuario en tres dimensiones. A partir de esa información puede ajustar automáticamente la ganancia, el ecualizador y el patrón de captación en tiempo real.

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También incluye reducción de ruido impulsada por inteligencia artificial, una pantalla LED a color y conexión directa con G HUB. Desde allí se podrán utilizar configuraciones avanzadas y perfiles de Blue VO!CE creados por la comunidad, además de diferentes opciones de personalización.

Streamlabs y G HUB también cambian

El software ocupa otro espacio importante en la presentación. Streamlabs mostró una actualización de su experiencia móvil que incluye Network Boost, una función de Streamlabs Ultra diseñada para mejorar la estabilidad de las transmisiones mediante la combinación de conexiones celulares y Wi-Fi.

La herramienta permite utilizar diferentes dispositivos para combinar conexiones y reducir interrupciones cuando las condiciones de red cambian. También incorpora soporte SRT para transmisiones de baja latencia.

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Por otro lado, G HUB Replay llega como una herramienta gratuita para grabar partidas, detectar automáticamente momentos destacados y crear clips listos para compartir. La intención es facilitar la captura de jugadas importantes sin depender de un proceso de edición manual.

El sim racing también acelera

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La otra gran área de expansión es el sim racing. Logitech G presentó una propuesta modular exclusiva para PC que incluye versiones independientes del G923, la base RS50 Direct Drive y los nuevos RS Pedals SE.

Estos últimos incorporan sensores Hall Effect tanto en el pedal de freno como en el acelerador, buscando ofrecer mayor precisión durante la conducción.

La propuesta se completa con el RS50 McLaren Racing Edition, inspirado en la identidad Papaya de McLaren Racing. El sistema combina una base RS50 Direct Drive de 8 Nm, tecnología TRUEFORCE y componentes de la línea RS.

Quienes quieran llevar la experiencia un paso más allá también podrán combinarlo con el Playseat Instinct McLaren Racing Edition, desarrollado alrededor de una experiencia de conducción inspirada en el automovilismo.

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Con esta presentación, Logitech G amplía su catálogo en varias direcciones al mismo tiempo. La compañía no solo renovó periféricos para jugadores competitivos, sino que también puso sobre la mesa nuevas herramientas para crear contenido, transmitir partidas, personalizar setups y construir experiencias de sim racing.

Los precios, fechas de lanzamiento y disponibilidad de cada producto serán comunicados posteriormente a través de los canales regionales de Logitech G.

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