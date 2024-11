Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! recibe una actualización con nuevo tablero

SEGA ha lanzado una actualizaci贸n gratuita para Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!, que a帽ade nuevo contenido tem谩tico y mejoras en la experiencia de juego para todos sus jugadores. Ya disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam y Nintendo Switch, esta actualizaci贸n introduce un tablero inspirado en el Arco de Entrenamiento Hashira, donde los jugadores podr谩n sumergirse en uno de los cap铆tulos m谩s populares de la serie.

Explora el Tablero Seis: una experiencia de entrenamiento con los Hashira

Con la versi贸n 1.20, el nuevo "Tablero Seis" permite a los jugadores recorrer el mundo de Demon Slayer de una manera innovadora. Inspirado en el Arco de Entrenamiento Hashira, este tablero ofrece la posibilidad de interactuar con varios personajes clave de la historia. Las esposas de Tengen Uzui 鈥揌inatsuru, Makio y Suma鈥, junto con Murata, el espadach铆n veterano del Cuerpo de Cazadores de Demonios, hacen su aparici贸n en el tablero para brindar apoyo y ayudar a los jugadores en su traves铆a.

La actualizaci贸n gratuita incluye personajes de apoyo como Murata Imagen: cortes铆a SEGA

En ciertas casillas, los jugadores tambi茅n podr谩n recibir entrenamiento especial de algunos Hashira, quienes les guiar谩n y desafiar谩n a lo largo del recorrido. Pero eso no es todo: al caer la noche en el tablero, los Hashira de la niebla, la serpiente y el viento pondr谩n a prueba las habilidades de todos los jugadores, quienes deber谩n cooperar para superar los desaf铆os y obtener recompensas.

Nuevos minijuegos: acci贸n y diversi贸n al estilo Demon Slayer

La actualizaci贸n tambi茅n introduce dos nuevos minijuegos que retan la destreza y los reflejos de los jugadores. En 鈥淐oncurso de velocidad para comer fideos de soba fr铆os鈥, los participantes deber谩n pulsar r谩pidamente los botones en el orden correcto para ganarle al Hashira del Agua en una divertida competencia de comida. Por otro lado, 鈥溌uela a distancia!鈥 pondr谩 a prueba la precisi贸n de los jugadores al intentar que su avi贸n de papel recorra la mayor distancia posible, esquivando las r谩fagas de viento.

El nuevo contenido convierte cada partida en una aventura estrat茅gica Imagen: cortes铆a SEGA

Un juego lleno de estrategia y desaf铆os en el mundo de Demon Slayer

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! es una experiencia de tablero en la que los jugadores lanzan dados para avanzar y enfrentar eventos de d铆a y de noche. Durante el d铆a, participan en minijuegos y se preparan para la batalla nocturna contra demonios. Cada jugador puede elegir entre personajes emblem谩ticos del anime, como Tanjiro, Zenitsu, Inosuke y los Hashira, mientras que Nezuko se presenta como un personaje de apoyo que brinda ayuda especial a los jugadores.

Con mec谩nicas de juego que cambian entre el d铆a y la noche, generando nuevos retos Imagen: cortes铆a SEGA

Adem谩s de la acci贸n en solitario, el juego permite competir contra otros jugadores y formar equipos en una serie de minijuegos cooperativos y competitivos. En momentos espec铆ficos, los jugadores deber谩n enfrentar a poderosos demonios, como Akaza, en combates donde la cooperaci贸n ser谩 la clave para la victoria.

Con esta actualizaci贸n gratuita, SEGA contin煤a enriqueciendo la experiencia de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! con contenido innovador que captura la esencia de la serie y mantiene a los jugadores enganchados en sus 茅picas aventuras.

