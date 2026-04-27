Juez frena tutelas en contra de eutanasia a hipopótamos en Colombia: protocolo sigue en pie

Luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara que para enfrentar el problema que ocasiona la alta población de hipopótamos en el país decidieron hacer uso de la eutanasia, algunas voces en contra de este procedimiento hicieron eco en el territorio nacional. Además, presentaron tutelas para intentar frenar el inicio de esta acción que, en primera medida, tiene contemplada aplicarse a 80 animales.

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A pesar de estos intentos por frenar la eutanasia a los hipopótamos, un juez dejó en firme la decisión del Gobierno de aplicar esta medida para controlar la población de estos mamíferos en Colombia.



¿Qué decían las tutelas?

Fue el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá el encargado de analizar las ocho tutelas presentadas en contra de entidades como el Ministerio de Ambiente, la ANLA y otras autoridades ambientales del país. Ante las denuncias emitidas por sectores animalistas que defendían el derecho a la vida de estos animales, el juez solicitó al Gobierno y autoridades ambientales explicaciones sobre el protocolo de eutanasia que se pretende aplicar.

Después de un análisis a fondo del caso, el juzgado concluyó que la caza de control es una medida justificada frente al crecimiento y el impacto social que esta especie invasora causa en el territorio nacional.



Dentro de las tutelas las personas exponían que aplicar la eutanasia a los hipopótamos era una medida "desproporcionada", considerando que la esterilización o reubicación de los mismos eran alternativas que no se habían llevado a cabo por completo. Agregaron también que la caza de control podría representar vulneraciones a la protección animal y a los derechos de la naturaleza.



El análisis del juez

En primera medida, el juzgado enfatizó que las tutelas están diseñadas para proteger derechos humanos, no de animales. Pero al considerar como antecedente los momentos en los que la Corte Constitucional falló en casos relacionados, señaló que el caso de los hipopótamos podría ameritar un análisis por ser un problema de interés nacional.



Tras el respectivo análisis de las tutelas, las explicaciones del Gobierno y del protocolo que se pretende aplicar, así como el contexto de otras medidas utilizadas en el pasado, el juez determinó que no hay lugar a las tutelas presentadas y, de hecho, exhortó a las autoridades a llevar a cabo el protocolo de caza controlada de manera oportuna.

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La sentencia del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá establece que el protocolo anunciado por el Ministerio de Ambiente es necesario y, de ser aplicado de manera efectiva, ayudará a evitar el crecimiento de esta especie en el país. Cabe resaltar que, según datos de las autoridades, actualmente la población de hipopótamos supera los 200 y, de seguir igual, en 2030 podría superar los 500.

Para evitar más debates y polémicas entorno al protocolo, el juez también pidió a las autoridades realizar campañas de información dirigidas a la ciudadanía, con el fin de explicar el origen del problema, las alternativas evaluadas, las razones por las cuales algunas no se implementaron o tuvieron un alcance limitado, y los fundamentos técnicos y científicos que sustentan la eutanasia como medida de control.



¿Cómo se llevará a cabo la eutanasia de hipopótamos en Colombia?

La ministra encargada detalló que detrás de esta decisión hay bases científicas y también una preocupación real por el crecimiento desmedido de la población de esta especie invasora en el país y los efectos que esto puede tener a futuro en el ecosistema. Detalló que la decisión de los primeros 80 animales sometidos a este proceso se tomará teniendo en cuenta "las diferentes poblaciones en los diferentes departamentos".

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Sobre cómo se realizará la eutanasia, se informó que se realizará de dos maneras: la eutanasia química con una inyección y la eutanasia física con disparo de rifle.

De la misma forma, también informaron que ya el Ministerio de Ambiente tiene todo listo para llevar a cabo la disposición final de los cadáveres de los hipopótamos que serán enterrados para evitar cualquier consecuencia en el ecosistema.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co