Dónde juegan los gamers hoy: el dominio de los grandes títulos no se detiene

El tiempo que los jugadores dedican a videojuegos en PC y consolas no tuvo grandes variaciones en 2025 frente al año anterior. Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad, hay cambios relevantes en cómo, dónde y en qué están invirtiendo su tiempo los usuarios. Un reciente análisis del mercado revela que la industria sigue girando alrededor de grandes franquicias, pero también empieza a abrir espacio a nuevas dinámicas.

El PC gana terreno mientras las consolas retroceden

Uno de los movimientos más claros está en la distribución del tiempo entre plataformas. El PC continúa consolidándose como el principal espacio de juego, alcanzando cerca del 48% del total del tiempo invertido por los jugadores. Este crecimiento, cercano al 3%, contrasta con la caída en consolas, donde tanto PlayStation como Xbox registraron descensos.PlayStation se mantiene con aproximadamente el 34% del tiempo de juego, mientras que Xbox se ubica en un 18%. Aunque siguen siendo relevantes, la tendencia evidencia un cambio progresivo en los hábitos de consumo, impulsado en parte por la flexibilidad del PC y su ecosistema más amplio.Este comportamiento también responde a factores como la accesibilidad, la diversidad de experiencias y la capacidad de integrar juego, creación y comunidad en un mismo entorno.

Un mercado dominado por pocos juegos

A pesar del crecimiento en la oferta de videojuegos, la concentración del tiempo de juego sigue siendo uno de los rasgos más marcados del mercado. Los 20 títulos más populares acumulan más de la mitad del tiempo total de juego en PC y consolas.Incluso en plataformas como PC y PlayStation, cerca del 50% del tiempo se concentra en apenas diez juegos. Esto demuestra que, aunque hay más opciones que nunca, los jugadores tienden a permanecer en experiencias consolidadas.Este fenómeno está directamente relacionado con el auge del modelo de juego como servicio, donde los títulos no solo ofrecen contenido constante, sino también comunidades activas que mantienen el interés a largo plazo.

Roblox lidera un ecosistema cada vez más social

Dentro de este panorama, uno de los casos más destacados es Roblox, que se posicionó como el juego con mayor tiempo de uso en 2025. Su crecimiento le permitió superar a referentes históricos como Fortnite, Call of Duty y Minecraft.El éxito de este tipo de plataformas no se limita al gameplay tradicional. Su fortaleza radica en combinar elementos sociales, creación de contenido y experiencias personalizadas, lo que las convierte en espacios donde los jugadores no solo juegan, sino que también interactúan y construyen.A esto se suman otros títulos con alta actividad como Counter-Strike 2, League of Legends, Grand Theft Auto V y NBA 2K, que continúan demostrando la fuerza de las franquicias establecidas.

Nuevos competidores logran abrirse espacio

Aunque el dominio de los grandes nombres sigue siendo claro, 2025 también dejó espacio para nuevas incorporaciones en el ranking de los más jugados. Títulos como Marvel Rivals y Battlefield lograron posicionarse gracias a lanzamientos recientes y al interés generado en sus comunidades.Sin embargo, estos casos aún representan excepciones dentro de un ecosistema donde la permanencia es clave. Las franquicias veteranas siguen liderando porque han logrado construir bases de jugadores fieles y modelos de actualización constantes.

El auge de los sandbox y la caída de otros géneros

A nivel de géneros, el año mostró cambios interesantes. Los juegos tipo sandbox fueron los grandes ganadores, con un crecimiento cercano al 36% en tiempo de juego. Este aumento está directamente relacionado con el éxito de plataformas como Roblox y Minecraft, que ofrecen libertad creativa y experiencias sociales.Los juegos de aventura también registraron un crecimiento moderado, lo que sugiere un interés por experiencias más narrativas o exploratorias.Por otro lado, los shooters y los battle royale mostraron retrocesos. Aunque siguen siendo géneros relevantes, su participación en el tiempo total de juego pasó de cerca del 40% en 2024 a aproximadamente el 35% en 2025. Esto refleja una diversificación en las preferencias de los jugadores, incluso cuando títulos individuales dentro de estos géneros siguen teniendo buenos resultados.

Un mercado que empieza a diversificarse

Más allá de las cifras, el informe deja una señal clara: el mercado podría estar entrando en una etapa de transición. Aunque los grandes títulos continúan dominando, hay un ligero aumento en el tiempo dedicado a juegos fuera del Top 10.Esto indica que los jugadores están empezando a explorar más experiencias de rango medio, lo que abre oportunidades para nuevos desarrolladores y propuestas menos tradicionales.

Comunidad, tecnología y retención: las claves del futuro

En conjunto, el panorama actual muestra una industria que sigue dependiendo de franquicias consolidadas, pero que al mismo tiempo está evolucionando hacia modelos más sociales, creativos y sostenibles en el tiempo.En ese contexto, desde Acer también ven clara esta transformación. Según Silvio Garcia, director regional para Colombia y México, los datos reflejan una tendencia que la industria ya venía anticipando: los jugadores están dedicando más tiempo a ecosistemas que combinan juego, comunidad y creación de contenido.El ejecutivo señala que plataformas como Roblox y Minecraft son ejemplos claros de cómo el gaming está evolucionando hacia experiencias sociales y creativas, mientras que los títulos live-service continúan siendo el núcleo del engagement.Para compañías tecnológicas, este comportamiento también implica un reto: desarrollar hardware capaz de responder a experiencias cada vez más exigentes y diversas, donde el rendimiento, la conectividad y la versatilidad juegan un papel clave.En ese sentido, el gaming continúa transformándose en un espacio híbrido donde jugar, socializar y crear hacen parte de una misma experiencia. Y aunque los grandes títulos siguen liderando, el terreno para nuevas ideas empieza, poco a poco, a ampliarse.

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