Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
VIDEOJUEGOS  / Dying Light: The Beast revela requisitos de PC y portátiles con cuatro niveles de configuración

Dying Light: The Beast revela requisitos de PC y portátiles con cuatro niveles de configuración

Techland compartió los detalles técnicos que marcarán la experiencia en computadoras y laptops, con configuraciones que van desde lo mínimo hasta lo ultra.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 02, 2025 06:01 p. m.
Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast
Cortesía: Techland