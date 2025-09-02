Dying Light: The Beast revela requisitos de PC y portátiles con cuatro niveles de configuración

El lanzamiento de Dying Light: The Beast está cada vez más cerca y, con él, la necesidad de que los jugadores preparen sus equipos para enfrentar uno de los estrenos más esperados del año. Techland reveló los requisitos de sistema para PC y laptops, organizados en diferentes niveles de rendimiento que buscan cubrir un espectro amplio de configuraciones. Con esta estrategia, la compañía pretende garantizar que tanto quienes cuenten con equipos modestos como los que posean hardware de última generación puedan disfrutar de la experiencia.



Cuatro perfiles para PC

En el caso de los computadores de escritorio, Techland estableció cuatro categorías: Mínimos, Recomendados, Altos y Ultra.

Mínimo: pensado para quienes busquen cumplir lo justo para correr el juego, apunta a 1080p a 30 FPS con calidad baja. Entre los componentes sugeridos destacan la GeForce GTX 1060 o la Radeon RX 5500 XT, acompañadas de 16 GB de RAM.

Recomendado: sube el listón a 1440p y 60 FPS en calidad media, con GPUs como la RTX 3070 Ti o la RX 6750 XT, manteniendo la misma memoria RAM de 16 GB.

Alto: diseñado para quienes busquen 4K a 60 FPS en calidad alta, este nivel ya exige procesadores como el Intel i7-13700K o el Ryzen 9 7800X3D, además de tarjetas gráficas como la RTX 4070 Ti o la RX 7900 GRE, junto con 32 GB de RAM.

Ultra: la categoría más exigente, con trazado de rayos y generación de cuadros activa, pide hardware de última generación, incluyendo la RTX 5070 o la RX 9070, procesadores como el i9-14900K o el Ryzen 9 7950X3D, además de 32 GB de memoria RAM.

En todos los casos, se requiere almacenamiento en SSD de al menos 70 GB y Windows 10 o superior como sistema operativo.



Funciones gráficas avanzadas

Más allá de los números, Techland subrayó que Dying Light: The Beast contará con un amplio soporte de tecnologías gráficas actuales. Entre ellas se encuentran iluminación global y reflejos con ray tracing, compatibilidad con pantallas ultra anchas, escaladores y generadores de fotogramas como DLSS 4, FSR 3.1 y XeSS 2, además de soporte para HDR y optimización de latencia con soluciones como Nvidia Reflex 2 y AMD AntiLag 2.

Este abanico de opciones refleja un esfuerzo por mantener el juego competitivo en el terreno visual, al tiempo que se adapta a distintas arquitecturas y preferencias de los jugadores.



Tres perfiles para laptops

El estudio también presentó un apartado especial para computadoras portátiles, segmentado en tres niveles: Mínimo, Recomendado y Alto.



Mínimo: 1080p a 30 FPS con calidad baja, con opciones como la RTX 3050 Laptop o procesadores Intel Core i5-12450H y Ryzen 5 6600H.

Recomendado: mantiene la resolución en 1080p pero eleva la fluidez a 60 FPS en calidad media, con hardware como la RTX 3080 Laptop y CPUs Intel Core i7-12700H o Ryzen 7 6800H.

Alto: apunta a 1440p a 60 FPS en calidad alta, con la RTX 4070 Laptop o procesadores como el i7-14700HX o el Ryzen 9 8940HX, además de 32 GB de RAM.

Al igual que en PC, se solicita un SSD de 70 GB y Windows 10 o superior.



Preparativos para el lanzamiento

Con estos requisitos, Techland establece un panorama claro para quienes planean jugar en septiembre. La decisión de dividir los perfiles por niveles y plataformas responde a la intención de ofrecer flexibilidad, permitiendo que más usuarios accedan a la experiencia sin perder de vista a quienes esperan exprimir al máximo las capacidades técnicas de sus equipos.

Dying Light: The Beast llegará el 19 de septiembre de 2025 para PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. A medida que se acerca la fecha, se esperan nuevas actualizaciones que detallen más aspectos técnicos y de jugabilidad, completando el cuadro de uno de los lanzamientos más relevantes del segundo semestre.

