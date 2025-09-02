Dying Light: The Beast revela requisitos de PC y portátiles con cuatro niveles de configuración

Publicidad
El lanzamiento de Dying Light: The Beast está cada vez más cerca y, con él, la necesidad de que los jugadores preparen sus equipos para enfrentar uno de los estrenos más esperados del año. Techland reveló los requisitos de sistema para PC y laptops, organizados en diferentes niveles de rendimiento que buscan cubrir un espectro amplio de configuraciones. Con esta estrategia, la compañía pretende garantizar que tanto quienes cuenten con equipos modestos como los que posean hardware de última generación puedan disfrutar de la experiencia.
En el caso de los computadores de escritorio, Techland estableció cuatro categorías: Mínimos, Recomendados, Altos y Ultra.
En todos los casos, se requiere almacenamiento en SSD de al menos 70 GB y Windows 10 o superior como sistema operativo.
Más allá de los números, Techland subrayó que Dying Light: The Beast contará con un amplio soporte de tecnologías gráficas actuales. Entre ellas se encuentran iluminación global y reflejos con ray tracing, compatibilidad con pantallas ultra anchas, escaladores y generadores de fotogramas como DLSS 4, FSR 3.1 y XeSS 2, además de soporte para HDR y optimización de latencia con soluciones como Nvidia Reflex 2 y AMD AntiLag 2.
Este abanico de opciones refleja un esfuerzo por mantener el juego competitivo en el terreno visual, al tiempo que se adapta a distintas arquitecturas y preferencias de los jugadores.
El estudio también presentó un apartado especial para computadoras portátiles, segmentado en tres niveles: Mínimo, Recomendado y Alto.
Al igual que en PC, se solicita un SSD de 70 GB y Windows 10 o superior.
Con estos requisitos, Techland establece un panorama claro para quienes planean jugar en septiembre. La decisión de dividir los perfiles por niveles y plataformas responde a la intención de ofrecer flexibilidad, permitiendo que más usuarios accedan a la experiencia sin perder de vista a quienes esperan exprimir al máximo las capacidades técnicas de sus equipos.
Dying Light: The Beast llegará el 19 de septiembre de 2025 para PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S. A medida que se acerca la fecha, se esperan nuevas actualizaciones que detallen más aspectos técnicos y de jugabilidad, completando el cuadro de uno de los lanzamientos más relevantes del segundo semestre.
