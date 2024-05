EA SPORTS College Football 25 llega con jugabilidad explosiva y modos favoritos de los Fans

EA SPORTS ha dado un vistazo anticipado a lo que será la experiencia épica de EA SPORTS College Football 25, y las novedades son asombrosas. Desde la intensa jugabilidad hasta los modos de juego favoritos de los fans, el mundo del fútbol americano universitario se prepara para un emocionante renacimiento el próximo 19 de julio.

Una jugabilidad explosiva:

El juego trae consigo CampusIQ, una suite de herramientas que lleva la jugabilidad del fútbol americano universitario a un nuevo nivel. Experimenta la emoción de cada partido con un sistema de ritmo acelerado que refleja la auténtica profundidad del deporte en cada área del campo. Prepárate para el desafío mientras tu equipo lucha en los 134 escenarios del FBS.

Modos de juego icónicos:

Los modos de juego favoritos de los fans, como Dynasty y Road to Glory, están de regreso y mejor que nunca. Construye tu propio programa potencia desde cero o persigue la gloria individual como jugador estrella en la carrera por el Heisman. Además, los nuevos modos como Road to the College Football Playoff y College Football Ultimate Team ofrecen experiencias únicas y emocionantes para los amantes del fútbol americano.

Detalles auténticos y atmosferas inmersivas

:

El juego captura la esencia de los días de partido con detalles auténticos y atmosferas inmersivas. Desde los estadios icónicos hasta las tradiciones y cánticos de batallas, te sentirás como parte de la acción en cada juego. Con comentarios de voces reconocidas y una representación fiel de las dinámicas de juego, la experiencia es totalmente envolvente.

El equipo anfitrión tiene una ventaja de juego tangible Imagen. cortesía Electronic Arts Inc.

Opciones de juego personalizadas:

EA SPORTS College Football 25 ofrece una amplia gama de opciones de juego personalizadas. Administra la salud y el rendimiento de tus jugadores con el Sistema Wear & Tear, toma decisiones cruciales antes de cada jugada con Pre-Snap Recognition, y aprovecha la ventaja de jugar en casa con Homefield Advantage. Cada detalle cuenta en tu camino hacia la victoria.

Reserva tu experiencia definitiva:

Los fanáticos ya pueden reservar su copia de EA SPORTS College Football 25, y para aquellos que buscan la experiencia completa, el EA SPORTS MVP Bundle en PlayStation 5 y Xbox Series X|S es la opción ideal. Con acceso anticipado, beneficios exclusivos y la emoción de dos grandes títulos deportivos, el verano del fútbol americano universitario promete ser épico.

Evalúe el riesgo de lesiones y evite errores en el campo Imagen: cortesía Electronic Arts Inc.

Únete a la Acción: Los miembros de EA Play+ también tienen la oportunidad de sumergirse en la acción con 10 horas de Prueba de Acceso Anticipado, comenzando el 16 de julio. Además, podrán disfrutar de recompensas exclusivas y descuentos en contenido digital de Electronic Arts.

