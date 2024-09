EA SPORTS FC 25 presenta a los artistas que harán parte de las 117 canciones del juego

Electronic Arts ha lanzado la esperada banda sonora oficial de EA SPORTS FC 25, la última entrega del popular juego de fútbol. Con 117 canciones que cruzan géneros y fronteras culturales, esta banda sonora promete ofrecer a los jugadores una experiencia auditiva única mientras compiten en el campo. Desde su primera aparición en 1997, la banda sonora de EA SPORTS ha sido una plataforma para artistas emergentes y establecidos, y este año no es la excepción.

Un cruce musical que rompe barreras

La banda sonora de FC 25 continúa con la tradición de EA SPORTS de ofrecer una mezcla ecléctica de música, esta vez con una mayor representación global. Entre los nombres destacados de esta edición están el dúo británico Disclosure, la sensación del drill japonés JUMADIBA, y la artista de afrobeat Obongjayar. Pero eso no es todo, estrellas como Billie Eilish, y el colombiano J Balvin, la puertorriqueña Young Miko y Charli XCX también forman parte de este repertorio.

La inclusión de estos artistas no solo busca enriquecer la experiencia de los jugadores, sino también abrirles la puerta a descubrir nuevos géneros. Desde el futuro funk de gueto de Moonchild Sanelly hasta la fusión pop árabe-latina de Elyanna, la música de FC 25 celebra la diversidad cultural y la innovación artística.

Canciones inéditas que marcan la diferencia

Entre las 117 canciones, varias serán lanzadas exclusivamente en el juego, como una nueva pista de la legendaria banda Coldplay, y dos temas de la cantante argentina Delfina Dib, quien está emocionada por formar parte de este proyecto global. Dib, cuyo álbum debut ‘Directo al Cora’ ya ha recibido elogios, ha mencionado: "Es un sueño hecho realidad aparecer junto a algunos de mis héroes musicales en esta banda sonora".

También se incluyen canciones inéditas de FKA Twigs, nominada al Mercury Prize, y la banda de rock galesa Catfish and the Bottlemen, ganadores de discos de platino. Estas colaboraciones exclusivas aseguran que la banda sonora de FC 25 será un verdadero evento cultural, no solo un complemento para el juego.

Una plataforma para artistas emergentes

La banda sonora de EA SPORTS siempre ha sido una oportunidad para que nuevos artistas lleguen a una audiencia global. Este año, músicos como Kombilesa Mi, una agrupación afrocolombiana que combina rap urbano con música tradicional palenquera, están listos para dar el salto a una mayor popularidad gracias a su inclusión en FC 25.

Esta apuesta por el talento emergente no es nueva para EA SPORTS. Desde hace décadas, la banda sonora del juego ha sido un trampolín para artistas que, tras aparecer en el juego, han visto despegar sus carreras. Artistas como Billie Eilish, que regresa este año, ya tuvieron su primera gran exposición internacional gracias a esta plataforma.

Un sonido que define una temporada

Steve Schnur, director ejecutivo de música de Electronic Arts, aseguró que la banda sonora de FC 25 no solo será una compilación de canciones, sino una celebración de la música global: "FC 25 es una celebración mundial de la nueva música que borra fronteras, abarca múltiples géneros y ofrece varias sorpresas". El equipo de EA Music ha dedicado un año entero a seleccionar cuidadosamente cada tema para asegurarse de que la banda sonora no solo complemente el juego, sino que también defina el sonido de la temporada futbolística.

Colaboración con Spotify y accesibilidad global

Para garantizar que los fanáticos de FC 25 puedan acceder a su música favorita más allá del juego, EA SPORTS ha renovado su colaboración con Spotify, permitiendo a los jugadores escuchar la banda sonora completa en la plataforma de streaming. Esta colaboración, que ha durado tres años, refuerza el compromiso de EA de ofrecer una experiencia de música y fútbol inmersiva y accesible.

Además, EA SPORTS FC 25 se lanzará el 27 de septiembre, con acceso anticipado a partir del 20 de septiembre para los jugadores que adquieran la Ultimate Edition. El juego estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Nintendo Switch, asegurando que jugadores de todo el mundo puedan disfrutar tanto del fútbol como de la música que define la temporada.

Un legado que sigue creciendo

Con más de 25 años de historia, la banda sonora de EA SPORTS FC ha evolucionado para convertirse en un referente cultural, y este año no es la excepción. La inclusión de artistas de todo el mundo y la mezcla de géneros que van desde el reggaetón hasta el afrobeat, pasando por el rock y la música electrónica, asegura que cada jugador encontrará una canción que resuene con su estilo.

A medida que el lanzamiento de FC 25 se acerca, la expectativa sigue creciendo no solo por el juego en sí, sino también por la banda sonora que lo acompañará. Con nombres legendarios y talentos emergentes, esta lista de reproducción promete ser uno de los aspectos más comentados del nuevo título de EA SPORTS.

