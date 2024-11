El Black Friday de PlayStation llega con descuentos desde consolas hasta suscripciones

La temporada de descuentos más esperada del año ha llegado, y PlayStation no se queda atrás. Entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre de 2024, los fanáticos de la marca podrán acceder a una serie de ofertas irresistibles en consolas, accesorios, juegos y suscripciones. Ya sea que busques ponerte al día con tu biblioteca de títulos o adelantar las compras navideñas, PlayStation tiene algo para todos.

Descuentos en hardware y accesorios: Las consolas más codiciadas de la marca, como la PS5 y el PlayStation VR2, estarán disponibles a precios especiales. Además, los fanáticos de los accesorios también encontrarán descuentos en productos como los controles inalámbricos DualSense y los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore. Entre las promociones destacadas se encuentra un paquete de PS5 que incluye los juegos Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal, un combo que está disponible mientras duren las existencias en tiendas participantes.

Ofertas en suscripciones de PlayStation Plus: Si aún no eres miembro de PlayStation Plus, este Black Friday es la ocasión ideal para unirte, ya que podrás obtener hasta un 30% de descuento en una suscripción anual de 12 meses. Los jugadores que ya sean miembros podrán aprovechar descuentos de hasta un 30% si actualizan a planes superiores como PlayStation Plus Extra o Deluxe.

Este Black Friday, PlayStation tiene una variedad de ofertas Imagen: cortesía PlayStation

Con estos planes, los usuarios obtienen acceso a una extensa colección de juegos de PS4 y PS5, así como a títulos de renombre como The Last of Us Part I, Grand Theft Auto V y The Witcher 3: Wild Hunt. También se incluye acceso a descuentos exclusivos y la opción de jugar en línea con otros miembros.

Descuentos en juegos digitales: La PlayStation Store se prepara para recibir una gran variedad de ofertas en juegos digitales de PS4 y PS5. Algunos de los títulos más populares que estarán a la venta incluyen EA Sports Madden NFL 25, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy y muchos más. Los descuentos estarán disponibles en la tienda en línea a partir del 22 de noviembre, y los jugadores podrán explorar una amplia gama de opciones a precios reducidos.

Las Mejores Ofertas de PlayStation para Este Black Friday Imagen: cortesía PlayStation

Un Black Friday lleno de oportunidades: Con ofertas tan variadas, PlayStation ofrece algo para cada tipo de jugador. Ya sea que busques una nueva consola, actualizar tu suscripción o añadir nuevos títulos a tu colección, este Black Friday es la oportunidad perfecta para aprovechar las rebajas antes de las fiestas. No olvides que las ofertas varían según la región y la tienda, así que asegúrate de revisar los detalles específicos para conocer las promociones más cercanas a ti.

Recuerda que las promociones solo estarán disponibles hasta el 2 de diciembre, por lo que es importante aprovecharlas antes de que se acaben.

