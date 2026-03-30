Halloween llega a PAX East con demo jugable y récord Guinness de Michael Myers

El terror encontró un nuevo escenario en la más reciente edición de PAX East, donde el videojuego Halloween tuvo una de sus primeras grandes apariciones públicas. El título, desarrollado por IllFonic y coeditado por Gun Interactive, no solo presentó una demo jugable, sino que también logró captar la atención de miles de asistentes con una propuesta que busca trasladar la esencia del cine slasher a una experiencia interactiva.La participación del juego en el evento dejó varios momentos destacados, desde largas filas de jugadores interesados en probar el título hasta un panel con figuras clave del proyecto. Sin embargo, uno de los hitos más llamativos fue la consecución de un récord Guinness que convirtió a los fans en protagonistas directos de la experiencia.

Una demo que apuesta por la tensión constante

Durante todo el fin de semana, los asistentes pudieron acceder a una demo exclusiva que ofrecía un primer vistazo al enfoque jugable de Halloween. La propuesta gira en torno a un formato multijugador asimétrico 1 contra 4, una fórmula que ya ha demostrado funcionar en el género, pero que aquí busca diferenciarse a través de su fidelidad al material original.Ambientado en una versión oscura y detallada de Haddonfield Heights, el juego permite a los usuarios asumir dos roles completamente distintos: encarnar a Michael Myers o formar parte de un grupo de civiles que intentan sobrevivir. Esta dualidad plantea una experiencia centrada en el sigilo, la estrategia y la tensión constante, elementos que han definido a la franquicia desde su origen cinematográfico.El diseño del juego apunta a replicar la sensación de vulnerabilidad característica del cine de terror clásico, donde la amenaza no solo es constante, sino también impredecible. En ese sentido, la demo dejó ver un enfoque que prioriza el ritmo pausado y la construcción de atmósferas sobre la acción directa.

Del cine al videojuego: una colaboración clave

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la participación directa de figuras vinculadas a la franquicia original. Durante el evento, se llevó a cabo un panel enfocado en el proceso de adaptación del universo Halloween al formato interactivo.En la conversación participaron representantes de Compass International Pictures, miembros del equipo de desarrollo de IllFonic y el cineasta John Carpenter, creador de la película original de 1978. Su intervención, aunque remota, aportó contexto sobre la importancia de mantener la identidad del personaje y su universo en esta nueva interpretación.El panel permitió conocer detalles sobre cómo se está construyendo esta adaptación, destacando la intención de respetar el tono, la narrativa y la estética del material original, mientras se exploran las posibilidades que ofrece el medio interactivo. Este tipo de colaboraciones refuerza la tendencia de la industria a involucrar directamente a los creadores originales en proyectos derivados, especialmente cuando se trata de franquicias con una base de fans consolidada.

Un récord Guinness que refleja el impacto de la franquicia

Más allá de lo jugable, uno de los momentos más comentados del evento tuvo lugar fuera del centro de convenciones. En las inmediaciones del recinto, un total de 254 personas caracterizadas como Michael Myers se reunieron para establecer un nuevo récord mundial.El logro, registrado oficialmente como la mayor concentración de personas disfrazadas de este personaje, fue posible gracias a la colaboración entre IllFonic, Trancas International Films y la comunidad de fans. Equipados con la icónica máscara, el mono azul y cuchillos de utilería, los participantes recrearon una escena que convirtió el espacio en una extensión del universo Halloween.Este tipo de iniciativas no solo funcionan como estrategias de promoción, sino que también evidencian el alcance cultural de la franquicia. A más de cuatro décadas de su estreno original, el personaje sigue generando convocatorias masivas y manteniendo su relevancia dentro del género del terror.

Expectativas de cara a su lanzamiento

El videojuego Halloween tiene previsto su lanzamiento para el 8 de septiembre de 2026 en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de plataformas como Steam y Epic Games Store.Aunque aún queda tiempo para su llegada oficial, su paso por PAX East deja una primera impresión clara: el proyecto busca posicionarse como una adaptación fiel que aproveche las dinámicas del multijugador asimétrico sin perder la esencia que hizo icónica a la saga.En un contexto donde los juegos basados en licencias cinematográficas suelen generar dudas, especialmente por la dificultad de trasladar narrativas pasivas a experiencias interactivas, Halloween parece apostar por un enfoque más medido. La combinación de participación directa de los creadores originales, una propuesta jugable centrada en la tensión y una comunidad activa podría ser clave para su recepción en el mercado.Por ahora, el título ya logró algo importante antes de su lanzamiento: captar la atención del público y generar conversación. El verdadero reto será mantener ese interés y traducirlo en una experiencia sólida cuando finalmente llegue a manos de los jugadores.

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