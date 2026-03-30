Estados Unidos reanuda oficialmente las operaciones de su embajada en Venezuela

Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019. "Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", anunció el Departamento de Estado en un comunicado.



La diplomática Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión estadounidense.

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El equipo encabezado por Dogu está actualmente "restaurando el edificio" para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", apuntó el Departamento de Estado, que no detalló la fecha prevista para el retorno de dichos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.



Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países.



Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

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Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la Embajada estadounidense en Colombia.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró este lunes, tras reanudar oficialmente sus operaciones, que buscará vincular a empresarios de ambos países, así como comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil del país suramericano. "A mi equipo y a mí nos complace anunciar un gran paso para nuestra misión: a partir de hoy, somos nuevamente la Embajada de los Estados Unidos en Caracas", señaló la encargada de negocios de EE. UU. en Venezuela, Laura Dogu, en un video publicado en Instagram, poco después de que el Departamento de Estado estadounidense hiciera el anuncio formal de la reanudación de las operaciones.

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Dogu dijo que empieza un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales de ambas naciones. "Apenas estamos comenzando, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración (Donald) Trump", añadió.

El resto del equipo de la Embajada estadounidense indicó que retomar las operaciones en Venezuela da la oportunidad de hacer el trabajo diplomático fundamental, como vincular empresarios de ambos países, comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil, así como abrir oportunidades de empleo en la sede diplomática.

Igualmente, señalaron que seguirán reconstruyendo sus instalaciones para "en un futuro" brindar servicios consulares.

EFE