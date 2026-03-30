Esta es la pena que deberá pagar auxiliar de Policía que mató accidentalmente a su compañero

La Justicia Penal Militar y Policial, la entidad responsable de investigar, juzgar y sancionar las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el servicio, entregó los detalles de una nueva condena a un auxiliar de la Policía Nacional, quien acabó con la vida de un compañero al accionar accidentalmente su arma de dotación.



"El Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado condenó al auxiliar de Policía Cristian David Jiménez Barrero por el homicidio de uno de sus compañeros, luego de que le disparara de manera accidental en la subestación de Policía de Chinauta (Cundinamarca), en hechos ocurridos en julio de 2025", se lee en un comunicado de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, responsable de la organización, administración y funcionamiento de la Jurisdicción Especializada.



¿Qué se sabe del caso de auxiliar de Policía que mató accidentalmente a su compañero?

Según lo revelado por la entidad, la Fiscalía 2204 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado estuvo encargada de la investigación del caso. "El uniformado suscribió un preacuerdo en el que aceptó su responsabilidad por los delitos de homicidio culposo, en concurso heterogéneo con abandono del puesto", explicaron sobre el hoy condenado, quien "abandonó su puesto y procedió a manipular su arma de dotación, la cual fue accionada indebidamente, causándole la muerte de forma accidental a uno de sus compañeros".

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“El hecho atribuido al procesado, aunque carente de intención dañina, trasciende el ámbito individual y se proyecta directamente sobre el servicio de Policía, afectando su eficiencia, continuidad y seguridad interna”, indicó el Juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. Se emitió orden de captura para el ahora exauxiliar de Policía, para que cumpla una condena de 38 meses de prisión. "Dispuso su separación absoluta de la Policía Nacional, la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal, y la prohibición de porte y tenencia de armas de fuego durante igual periodo", concluyeron en el texto.

