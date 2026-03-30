Yeferson Cossio se pronuncia por situación en vuelo de Avianca: "Ofrecí disculpas a la tripulación"

Yeferson Cossio finalmente se pronunció de manera oficial sobre el incidente que tuvo en medio de un vuelo Bogotá-Madrid de Avianca. A través de un comunicado oficial, el influencer paisa confirmó que es el creador de contenido involucrado en la situación dada a conocer por la aerolínea; sin embargo, desmintió todos los rumores que surgieron a raíz del comunicado de Avianca.



Lo que dijo Yeferson Cossio sobre incidente con Avianca

El influencer aceptó haber sido pasajero del vuelo AV46 de Avianca y que "accidentalmente" se activó una "stink bomb" que llevaba en su maleta.

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"Aproximadamente una hora antes del aterrizaje, se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano. Es importante aclarar que lo ocurrido no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido", aclaró. También detalló que inmediatamente intentó solucionar la molestia del olor de la bomba con un ambientador manual y que el mal olor tan solo duró "tres minutos".

Cossio insistió en que "no existía equipo de producción audiovisual a bordo, no existía producción montada, no existía personal grabando el supuesto “contenido”, ni nada parecido a una estrategia de redes. Esa sola realidad desmonta por completo la narrativa que se ha querido instalar. Lo que pasó fue un accidente, no un acto malicioso como se ha querido vender".



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El influencer destacó que acató con respeto las indicaciones de la tripulación del vuelo y que pidió disculpas a la misma y a los pasajeros afectados, quienes entendieron que se había tratado de un accidente y no de un acto intencional.

"A lo largo de mi trayectoria, mi contenido se ha desarrollado bajo principios de respeto hacia terceros. Nunca realizo acciones que involucren a personas ajenas a mi círculo cercano sin su consentimiento, ni genero situaciones que puedan poner en riesgo o incomodar a otros", resaltó. También indicó que hay unos videos circulando en redes sociales que se han relacionado con el incidente que realmente corresponden a contenido viejo que se ha sacado de contexto.

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"Hago un llamado a los medios y al público a verificar la información antes de replicarla", concluyó Cossio, señalando que publicará un video en su canal de YouTube contando detalles de lo ocurrido.



¿Qué dijo Avianca sobre la situación?

A través de un comunicado, la compañía aérea se refirió al episodio en el que estuvo relacionado el influencer Yeferson Cossio: “Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

La compañía destacó que “la decisión fue adoptada con fundamento en lo previsto en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del Contrato, al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que 1) la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina y 2) la aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL