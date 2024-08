Harry Potter: Quidditch Champions muestra su primer tráiler y emociona a los fans

Warner Bros. Games ha encendido la emoción de los fanáticos de Harry Potter con el lanzamiento del tráiler oficial de Harry Potter: Quidditch Champions, el tan esperado videojuego que revive la adrenalina de uno de los deportes mágicos más populares del universo creado por J.K. Rowling. Este nuevo adelanto no solo muestra el dinamismo y la intensidad del Quidditch, sino que también ofrece una mirada más cercana a las mecánicas de juego y los personajes que los jugadores podrán controlar.

Un viaje por el mundo del Quidditch

El tráiler nos sumerge directamente en la acción, presentando una experiencia de Quidditch que se siente tan real como si estuviéramos en el campo de juego. Los jugadores podrán elegir entre ser Golpeadores, Cazadores, Guardianes o Buscadores, y experimentar el vuelo a través de escenarios icónicos como la Madriguera Weasley y la Copa Mundial de Quidditch. Este título ofrece una variedad de modos de juego, incluyendo un modo carrera para un solo jugador, además de opciones multijugador competitivo y cooperativo en línea, lo que garantiza que haya algo para todos los fanáticos del deporte.

Personajes emblemáticos y escenarios legendarios

La magia del Quidditch no estaría completa sin la presencia de los personajes más queridos de la saga. El juego permite a los jugadores asumir el rol de figuras emblemáticas como Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy y Cho Chang, cada uno con habilidades y estilos de juego únicos. Además, la posibilidad de enfrentarse en escenarios legendarios añade una capa adicional de autenticidad y nostalgia para los fanáticos de la serie.

Recompensas exclusivas para los fans

Warner Bros. Games ha preparado una sorpresa especial para los jugadores que ya poseen Hogwarts Legacy. Aquellos que descarguen Harry Potter: Quidditch Champions y conecten su cuenta de WB Games recibirán el exclusivo Legacy Pack, que incluye recompensas adicionales para personalizar su experiencia en el juego.

Disponibilidad y ediciones

Harry Potter: Quidditch Champions estará disponible a partir del 3 de septiembre de 2024 en ediciones digital estándar y Deluxe para Xbox, PC (Steam y Epic Games Store), y PlayStation. Para aquellos que prefieran la edición física, la Deluxe estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, y Xbox One a partir del 8 de noviembre de 2024. Los jugadores de Nintendo Switch tendrán que esperar un poco más, ya que la versión para esta consola saldrá a la venta a finales de año.

En este nuevo tráiler, los fans pueden aprender más sobre este deporte mágico Imagen: cortesía Warner Bros. Games

Además, los miembros de PlayStation Plus tendrán la oportunidad de descargar la edición estándar del juego sin costo adicional desde el 3 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2024. Durante este periodo, también estará disponible el pack canjeable de la skin de escoba suprema Firebolt, un extra que sin duda los fans no querrán perderse. Una vez descargado, los jugadores mantendrán el acceso al juego siempre y cuando conserven su suscripción activa.

Una experiencia que promete encantar

El tráiler de Harry Potter: Quidditch Champions ha dejado claro que este juego no solo busca capturar la esencia del deporte mágico más querido, sino que también pretende llevarlo a nuevas alturas con gráficos mejorados, una jugabilidad refinada y una amplia variedad de opciones de personalización. Con su lanzamiento a la vuelta de la esquina, la anticipación sigue creciendo, y los fans de Harry Potter no querrán perderse esta oportunidad de sumergirse una vez más en el mundo mágico, esta vez desde lo alto de una escoba voladora.



