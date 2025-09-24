En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / Logitech G renueva su ecosistema gaming con mouse, volante y headset de última generación

Logitech G renueva su ecosistema gaming con mouse, volante y headset de última generación

Tres lanzamientos marcan el rumbo de Logitech G en 2025: un mouse ultracompacto, un volante realista y un headset versátil.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Logitech G renueva su ecosistema gaming
Logitech G renueva su ecosistema gaming
Cortesía: Logitech

Publicidad

Publicidad

Publicidad