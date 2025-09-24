Logitech G renueva su ecosistema gaming con mouse, volante y headset de última generación

En el mundo del gaming competitivo y de simulación, la diferencia entre un buen desempeño y un resultado sobresaliente suele depender del equipo. Logitech G presentó en Logitech G PLAY 2025 tres dispositivos que buscan elevar la experiencia de jugadores profesionales y aficionados: el mouse PRO X SUPERLIGHT 2c, el volante RS50 Direct Drive con pedales RS, y los audífonos ASTRO A20 X.

Cada uno responde a necesidades específicas: precisión extrema en títulos de disparos, realismo absoluto en simuladores de automovilismo y comodidad con sonido de calidad para quienes juegan en consola. A continuación, un repaso de estas novedades.



Un mouse compacto para el máximo control

El PRO X SUPERLIGHT 2c es la evolución del aclamado PRO X SUPERLIGHT 2, ahora con un diseño 5% más pequeño y 10% más ligero, pensado para quienes prefieren un agarre tipo claw, fingertip o simplemente buscan mayor agilidad en la mano. Con apenas 51 gramos de peso, se posiciona como una de las opciones más ligeras de la marca.

Su desarrollo contó con la participación de jugadores profesionales de esports, quienes aportaron retroalimentación sobre forma y desempeño. Incorpora el sensor HERO 2, con tasa de sondeo de 8 kHz, aceleración de 88G y hasta 888 IPS, cifras que garantizan movimientos rápidos y precisos incluso en juegos de alta exigencia como Valorant, CS2 o League of Legends.



Además, ofrece hasta 95 horas de batería, compatibilidad con la carga inalámbrica POWERPLAY y switches híbridos LIGHTFORCE, diseñados para clics más rápidos y confiables. En suma, un periférico compacto, pero con la misma capacidad de respuesta que sus versiones más grandes.



Realismo en la pista con RS50 y Pedales RS

El automovilismo virtual también recibe un salto tecnológico con el RS50 Direct Drive Wheelbase y los Pedales RS, nuevos integrantes de la línea Racing Series. El volante está impulsado por un motor Direct Drive de 8 Nm de torque, combinado con la tecnología TRUEFORCE, que procesa información de los juegos en tiempo real para transmitir vibraciones del asfalto, del motor y de los neumáticos.

El sistema permite una rotación de hasta 2700 grados, replicando con fidelidad la dinámica de un vehículo real. Por su parte, los Pedales RS incorporan un freno con célula de carga de 75 kg, un acelerador con sensor Hall y opciones de personalización de resistencia. Todo esto ofrece una sensación cercana a la de un coche de competición.

El diseño modular asegura compatibilidad con equipos Logitech G anteriores y facilita que los usuarios actualicen su setup progresivamente. Además, tanto el volante como los pedales han sido fabricados con materiales reciclados y componentes de larga duración, en línea con la apuesta de la marca por la sostenibilidad.



ASTRO A20 X: versatilidad para consolas y más

El tercer anuncio es el ASTRO A20 X Gaming Headset, enfocado en jugadores de consola pero compatible con múltiples plataformas. Incluye la tecnología PLAYSYNC AUDIO, que permite conectar dos dispositivos de manera simultánea y alternar entre ellos con un solo botón, ideal para quienes combinan sesiones en consola y PC.

El headset incorpora drivers PRO-G de 40 mm, micrófono desmontable con ancho de banda completo y funciones como Blue VO!CE, que mejora la claridad de la voz mediante filtros personalizables. Su diseño prioriza la comodidad, con diadema tipo suspensión y tela transpirable, y agrega por primera vez en la serie ASTRO la iluminación LIGHTSYNC RGB, con ocho zonas configurables.

Con hasta un 27% de plástico reciclado posconsumo y un empaque más sostenible, el A20 X refleja también el compromiso ambiental de la compañía.

