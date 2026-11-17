Los juegos de construcción y administración de ciudades tienen una particularidad: consiguen convertir actividades aparentemente sencillas, como organizar calles, distribuir alimentos o construir viviendas, en sistemas que exigen planificación constante. Theos: Cities of Myth recupera precisamente esa fórmula y la lleva a un escenario inspirado en la antigua Grecia, donde la mitología, la economía y el desarrollo de las ciudades se combinan para construir una experiencia que recuerda a algunos de los referentes históricos del género.

Desarrollado por Triskell Interactive, el mismo estudio responsable de Pharaoh: A New Era, y publicado por Dotemu, el juego propone levantar una polis desde sus primeros edificios hasta convertirla en una ciudad capaz de responder a las exigencias de sus habitantes y de la divinidad que la protege. Su propuesta tiene una conexión evidente con clásicos como Zeus: Master of Olympus, Caesar y Pharaoh, especialmente por la manera en que organiza sus sistemas de producción, servicios y crecimiento urbano.

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La diferencia está en la incorporación de la mitología griega como parte de la administración. Aquí no basta con conseguir suficientes recursos para ampliar las viviendas o construir nuevos edificios. También hay que prestar atención al dios elegido como protector de la ciudad, cumplir sus expectativas y orientar el desarrollo de la población de acuerdo con sus intereses.



Theos: Cities of Myth entiende bastante bien qué hizo atractivos a los constructores de ciudades de otras épocas. Su principal fortaleza está en la satisfacción de observar cómo un pequeño asentamiento comienza a funcionar y se transforma progresivamente en una comunidad llena de actividad. Sin embargo, algunas de sus mecánicas administrativas y, especialmente, su apartado militar impiden que toda la experiencia mantenga el mismo nivel.

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Elegir a los dioses y construir una polis

Antes de comenzar a desarrollar una ciudad, hay que escoger cómo queremos jugar. Theos: Cities of Myth ofrece dos modalidades principales: Adventure y Sandbox. Cada una tiene una aproximación diferente al proceso de construcción y permite disfrutar de la propuesta desde perspectivas distintas.

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Elegir a los dioses Cortesía: Triskell Interactive

En Sandbox, la libertad es la protagonista. El jugador selecciona una ubicación, escoge a su divinidad protectora y comienza a construir con los edificios disponibles desde el principio. La principal limitación está en los recursos necesarios para levantar las estructuras, pero no existe una progresión que obligue a desbloquear cada elemento mediante una historia.

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Adventure funciona de otra manera. Aquí el desarrollo está organizado mediante escenarios y capítulos, por lo que las construcciones se habilitan a medida que se avanza. También se establece previamente el dios que acompañará cada campaña, lo que condiciona la dirección de la ciudad.

La variedad de ubicaciones ayuda a complementar estas modalidades. Se mencionan seis escenarios para Adventure y nueve para Sandbox, ofreciendo diferentes espacios para desarrollar nuestras construcciones.

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Uno de los elementos más interesantes está precisamente en la elección del patrono. El juego contempla siete divinidades con intereses particulares: Zeus, Athena, Hermes, Ares, Poseidon, Hera y Dionysus. Cada una representa una orientación distinta para el crecimiento de la polis.

Zeus está relacionado con la construcción de grandes metrópolis, mientras Athena favorece el desarrollo cultural y educativo. Hermes representa el comercio, Ares impulsa la actividad militar, Poseidon se relaciona con las expediciones y las colonias, Hera favorece los campos y las familias, y Dionysus está asociado con las celebraciones.

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Esta selección permite que una misma propuesta de construcción tenga diferentes prioridades dependiendo de la partida. No se trata únicamente de escoger una figura mitológica por su apariencia o importancia histórica, sino de tener en cuenta qué clase de ciudad queremos desarrollar y qué objetivos debemos cumplir para mantener su favor.

Administrar cada recurso importa

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Una vez establecido el santuario, comienza el verdadero trabajo. La ciudad necesita carreteras, viviendas, espacios de almacenamiento, mercados y edificios dedicados a la producción. También hay que garantizar el acceso al agua, los alimentos y los diferentes servicios que requieren los habitantes.

La construcción de edificios es inmediata, por lo que no hay que esperar determinados tiempos para que una estructura termine de levantarse. Si se cuenta con los materiales necesarios, es posible colocarla y continuar organizando el espacio urbano.

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Sin embargo, levantar edificios no significa que automáticamente comiencen a funcionar. Cada estructura tiene una responsabilidad dentro de una cadena de producción y distribución que debe estar correctamente organizada.

La agricultura es un buen ejemplo. No basta con encontrar un terreno adecuado y construir instalaciones para producir alimentos. Es necesario almacenarlos y garantizar que lleguen a los mercados encargados de distribuirlos entre las viviendas. Si alguno de esos pasos falla, los habitantes pueden terminar sin recibir lo que necesitan, incluso cuando la ciudad aparentemente cuenta con suficientes recursos.

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Los almacenes y las agoras tienen un papel fundamental en este proceso. Son parte de una estructura económica que conecta los lugares de producción con las zonas residenciales. Por eso, ampliar un barrio también significa revisar si existen suficientes instalaciones para atender a sus nuevos habitantes.

A medida que las necesidades de la población quedan cubiertas, las viviendas pueden evolucionar y recibir más residentes. Esto incrementa la disponibilidad de trabajadores, pero también genera nuevas exigencias para la ciudad. Hay que producir más, ampliar los servicios y mantener el equilibrio entre las diferentes actividades.

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La filosofía, los teatros y otros edificios culturales también adquieren importancia conforme aumenta el desarrollo de la población. A esto se suman responsabilidades como el mantenimiento, la protección contra incendios y la seguridad.

Es precisamente en esa relación entre producción, distribución y crecimiento donde Theos encuentra su mejor funcionamiento. Cada decisión tiene consecuencias sobre otros sectores y obliga a pensar en la ciudad como un conjunto, en lugar de construir edificios de manera aislada.

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Los recorridos de los trabajadores

Una de las mecánicas particulares de Theos: Cities of Myth está relacionada con el control de los trabajadores encargados de transportar productos y ofrecer servicios.

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Los recorridos de los trabajadores Cortesía: Triskell Interactive

En lugar de depender únicamente de una distribución automática, el juego permite establecer recorridos específicos para determinados edificios. Al seleccionar una instalación de servicios, es posible colocar banderas sobre las carreteras para definir por dónde deben desplazarse sus trabajadores.

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Esta herramienta ofrece un control bastante interesante sobre la organización urbana. Permite dirigir a los empleados hacia las viviendas que realmente necesitan atención, evitando que recorran calles innecesarias o dejen sectores importantes sin cobertura.

Además, las rutas tienen límites de distancia, incluyendo el recorrido de regreso, por lo que es necesario calcular bien dónde se ubican las instalaciones y qué sectores pueden atender.

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El sistema también incorpora algunas facilidades. Los edificios nuevos pueden recibir recorridos automáticos y determinadas instalaciones cercanas pueden compartir rutas previamente configuradas. Esto reduce parte del trabajo inicial y permite organizar con mayor facilidad las zonas que comparten servicios.

La interfaz ayuda a entender este funcionamiento. Las banderas muestran visualmente el camino de los trabajadores, mientras que el editor permite identificar hasta dónde pueden desplazarse. También aparecen advertencias cuando alguna construcción no cuenta con un recorrido válido.

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El problema aparece cuando la ciudad comienza a crecer. Las rutas automáticas no siempre cubren correctamente todos los sectores y, en ocasiones, es necesario corregir manualmente varios recorridos para garantizar que los habitantes reciban los servicios correspondientes.

Aunque tener este nivel de control es una buena idea, termina convirtiéndose en una tarea repetitiva cuando existen numerosos barrios que necesitan atención. En lugar de concentrarse en ampliar la ciudad y mejorar su infraestructura, el jugador puede pasar demasiado tiempo revisando caminos y corrigiendo problemas de distribución.

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También hace falta una explicación más clara sobre determinadas situaciones. Por ejemplo, una vivienda puede estar cerca de una fuente de agua, pero eso no garantiza que reciba el suministro si el trabajador encargado de transportarla no tiene una ruta que cubra esa dirección.

La información está disponible, pero relacionar los diferentes elementos depende demasiado de la observación del jugador. Un sistema de advertencias más específico ayudaría a identificar rápidamente por qué una vivienda no está recibiendo determinado servicio.

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Aprender a administrar una ciudad

Para quienes no tienen demasiada experiencia con este género, Theos ofrece una introducción guiada que explica progresivamente los fundamentos de la construcción. Se presentan las carreteras, las viviendas, los servicios y las diferentes relaciones que existen entre las instalaciones.

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Es una decisión acertada porque permite familiarizarse con los sistemas antes de enfrentarse a ciudades más complejas. La propuesta tiene varias dependencias que pueden resultar difíciles de comprender durante las primeras horas, especialmente cuando se trata de identificar por qué una zona no está creciendo.

Sin embargo, completar las instrucciones no significa necesariamente entender todos los problemas administrativos. Los tutoriales cumplen su función como punto de partida, pero habría sido interesante encontrar más ejercicios dedicados a situaciones concretas, especialmente aquellas relacionadas con la distribución de productos y los recorridos de los trabajadores.

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La interfaz también tiene algunos aspectos mejorables. Aunque resulta práctica cuando se trata de configurar rutas o seleccionar edificios, los menús generales son bastante sencillos y no siempre permiten identificar rápidamente las causas de los problemas de una ciudad.

En este sentido, el juego exige desarrollar cierta capacidad para relacionar la información disponible. Hay que revisar las instalaciones, comprobar los recorridos y entender qué parte de la cadena de producción está fallando.

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Para los jugadores acostumbrados a títulos como Pharaoh o Zeus: Master of Olympus, buena parte de estos conceptos resultará familiar. Quienes se acerquen por primera vez al género necesitarán algo más de tiempo para comprender cómo se conectan las diferentes actividades.

Una Grecia con identidad visual

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El apartado gráfico representa una de las diferencias más importantes frente a los referentes clásicos que inspiran su propuesta. Theos: Cities of Myth abandona la presentación bidimensional de aquellos títulos y apuesta por escenarios completamente modelados en tres dimensiones.

La dirección artística busca una apariencia más cercana al realismo, aunque conserva elementos estilizados que ayudan a mantener una identidad visual particular. Los templos, monumentos, viviendas y demás construcciones tienen modelos propios y permiten apreciar el crecimiento de la ciudad desde diferentes perspectivas.

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El resultado funciona especialmente bien cuando se consigue organizar una polis con una infraestructura equilibrada. Las calles comienzan a llenarse de habitantes, los trabajadores se desplazan transportando productos y los edificios religiosos adquieren protagonismo dentro del paisaje.

Observar el funcionamiento de la ciudad termina siendo una parte importante de la experiencia. No todo consiste en revisar indicadores o colocar nuevas construcciones. También hay satisfacción en detenerse y contemplar cómo las diferentes zonas funcionan de manera conjunta.

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La cámara permite observar los resultados del trabajo realizado, aunque sus opciones de control son algo limitadas. Aun así, cumple con su propósito y permite apreciar los detalles de las estructuras y el movimiento de los habitantes.

La interfaz también recibe un tratamiento propio, con una distribución horizontal pensada para las pantallas panorámicas actuales. Es una presentación diferente a la de Pharaoh: A New Era y demuestra que el estudio no se limitó a reproducir la organización visual de sus trabajos anteriores.

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En términos generales, el apartado visual cumple con uno de los objetivos más importantes de un constructor de ciudades: conseguir que el jugador quiera seguir desarrollando su asentamiento simplemente por observar cómo evoluciona.

Comercio, colonias y crecimiento

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La economía no se limita a producir recursos dentro de los límites de la ciudad. El comercio permite conseguir materiales que pueden escasear y facilita el acceso a determinados elementos necesarios para continuar avanzando.

Las colonias también amplían las posibilidades administrativas. A medida que progresa la campaña, aparecen nuevas necesidades y recursos que hacen más compleja la organización económica.

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Comercio, colonias y crecimiento Cortesía: Triskell Interactive

Uno de los aspectos más interesantes es la posibilidad de acceder a otras colonias en tiempo real y cambiar entre ellas durante una misión. Esto permite revisar sus condiciones, modificar construcciones, administrar el comercio y continuar desarrollando los asentamientos que forman parte de nuestro dominio.

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La campaña también plantea una relación más continua entre las ciudades. En lugar de comenzar desde cero cada vez que se llega a una nueva ubicación, los asentamientos anteriores mantienen su importancia y pueden seguir creciendo conforme aparecen nuevos capítulos y necesidades.

Esta estructura aporta una dimensión adicional a la administración, porque obliga a pensar más allá de una única ciudad. Los recursos, las actividades comerciales y las necesidades de los diferentes asentamientos forman parte de una organización más amplia.

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A esto se suma la posibilidad de atraer grandes personalidades de la historia y la mitología griega. Filósofos y héroes pueden llegar a la ciudad cuando mejora su posición económica, cultural o política, ofreciendo diferentes beneficios.

También es posible conseguir el favor de los dioses mediante templos y monumentos, lo que permite atraer héroes legendarios y enviarlos a misiones inspiradas en relatos mitológicos.

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Son elementos que ayudan a diferenciar a Theos de una experiencia centrada exclusivamente en colocar edificios y administrar recursos. La mitología no está presente únicamente como decoración: también participa en los objetivos y en las posibilidades de desarrollo.

La guerra sigue siendo su punto débil

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Aunque la construcción y la economía funcionan como el centro de la experiencia, el componente militar también tiene presencia dentro de Theos: Cities of Myth.

Las ciudades necesitan contar con fuerzas capaces de defender sus territorios y enfrentarse a otras poblaciones. Los ejércitos requieren suministros y servicios, por lo que su mantenimiento también representa una responsabilidad económica.

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El juego contempla enfrentamientos defensivos, en los que hay que resistir diferentes oleadas de enemigos, y situaciones ofensivas cuyo objetivo es destruir el centro urbano del rival.

También aparecen elementos relacionados con la expansión territorial, como la conquista de ciudades vecinas, la extorsión y el establecimiento de relaciones de vasallaje.

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Sobre el papel, esta dimensión militar debería complementar de manera interesante la administración de la ciudad. El problema es que su ejecución no tiene la misma profundidad que los sistemas económicos y de construcción.

Los enfrentamientos resultan poco satisfactorios y las opciones de control no ofrecen la precisión que normalmente se espera de una estrategia en tiempo real. La selección de unidades y la emisión de órdenes utilizan controles que pueden generar confusión, provocando que algunas acciones no se ejecuten como el jugador pretende.

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Tampoco existe suficiente profundidad en el comportamiento de los ejércitos para que las batallas resulten especialmente interesantes. Los encuentros pueden sentirse repetitivos y terminan siendo una obligación dentro de una experiencia que funciona mucho mejor cuando está concentrada en el desarrollo pacífico de la ciudad.

Es una oportunidad desaprovechada, especialmente porque el juego tiene suficientes elementos económicos y territoriales para construir un apartado militar más elaborado.

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Rendimiento y aspectos por mejorar

Theos: Cities of Myth presenta algunos problemas de optimización y situaciones que pueden afectar el desarrollo normal de una partida. Aunque no se reportan fallos constantes, hay aspectos técnicos que merecen atención.

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Uno de los casos registrados está relacionado con un problema de progresión que impedía continuar una campaña. El juego reconocía que la partida seguía en el primer capítulo, aunque realmente ya se encontraba en el cuarto. Como consecuencia, algunas construcciones esenciales permanecían bloqueadas y no era posible avanzar.

La solución encontrada fue cargar una partida guardada anteriormente, lo que permitió recuperar el progreso. Aunque el problema pudo resolverse, es una situación que puede generar frustración cuando aparece durante una campaña avanzada.

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También hay margen para mejorar la automatización de los servicios, las advertencias administrativas y el funcionamiento de los combates. Son aspectos que no necesitan transformar la propuesta central, pero que podrían hacer que la experiencia resultara mucho más cómoda.

El apartado sonoro tampoco alcanza el mismo nivel que el visual. Los efectos de sonido se sienten poco desarrollados y no siempre acompañan adecuadamente una presentación gráfica que consigue transmitir bastante actividad. Es una de las áreas en las que el conjunto pierde fuerza.

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Conclusión

Theos: Cities of Myth es una alternativa recomendable para quienes disfrutan los juegos de construcción y administración, especialmente aquellos que tienen afinidad con los clásicos del género. Su propuesta económica, la ambientación griega y las posibilidades de desarrollo ofrecen una experiencia entretenida, aunque los problemas de automatización y un sistema de combate poco trabajado le impiden alcanzar todo su potencial. Vale la pena jugarlo si lo que se busca es construir y administrar una ciudad, más que participar en grandes batallas.

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Calificación Theos: Cities of Myth volkgames

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