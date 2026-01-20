Londres será el epicentro del competitivo global en el Campeonato Pokémon Europa 2026

Del 13 al 15 de febrero de 2026, Londres (Reino Unido) acogerá una nueva edición del Campeonato Internacional Pokémon de Europa (EUIC), uno de los eventos más relevantes del calendario competitivo de Play! Pokémon. Jugadores de distintos países se enfrentarán en un escenario que no solo define campeones regionales, sino que también marca el camino hacia el Campeonato Mundial Pokémon 2026, programado para agosto en San Francisco, Estados Unidos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El EUIC 2026 reunirá cuatro de las principales disciplinas competitivas de la franquicia: Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE. A lo largo de tres jornadas, los participantes competirán por invitaciones directas al Mundial, premios conmemorativos y una bolsa que supera los 500.000 dólares, distribuida entre todas las categorías.

Más allá de la competencia presencial, el evento mantiene una fuerte apuesta por la audiencia global. Los seguidores podrán ver toda la acción desde casa a través de las transmisiones oficiales en Twitch y YouTube, con cobertura completa en inglés durante los tres días del campeonato. Esta estrategia no solo amplía el alcance del evento, sino que refuerza el vínculo entre el circuito competitivo y la comunidad internacional.



Uno de los atractivos principales para los espectadores será la posibilidad de obtener recompensas digitales mientras siguen las transmisiones en vivo. Pokémon ha convertido el seguimiento de los torneos en una experiencia interactiva, ofreciendo contenidos exclusivos dentro de varios de sus juegos principales.



En Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, los jugadores podrán recibir un Typhlosion de Hisui, inspirado en el Pokémon utilizado por Yuma Kinugawa durante su victoria en el Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica 2026. Este tipo de recompensas no solo tienen valor estético, sino que también funcionan como un reconocimiento directo a los momentos más destacados del circuito competitivo.

Publicidad

Te puede interesar: Campeonato Internacional Pokémon 2026 revela a los ganadores de cada categoría

Por su parte, JCC Pokémon Live ofrecerá sobres de refuerzo de la expansión Megaevolución – Ascenso Heroico, junto con accesorios cosméticos para el avatar y cartas de rareza especial. En el caso de Pokémon GO, los espectadores podrán acceder a una Investigación Temporal exclusiva, inspirada en el equipo campeón de Eric “NiteTimeClasher” Wang, además de objetos clave para el desarrollo competitivo. Pokémon UNITE también se suma con un sello conmemorativo del EUIC 2026 y una medalla potenciadora de platino de Charizard.

Publicidad

El calendario de transmisiones estará organizado por disciplina, con bloques específicos para cada juego y equipos de comentaristas especializados. Pokémon Scarlet y Violet, JCC Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE contarán con cobertura dedicada, asegurando análisis, contexto competitivo y seguimiento detallado de cada enfrentamiento, especialmente durante las finales del domingo.

El EUIC no solo funciona como una competencia de alto nivel, sino como una plataforma de visibilidad para el ecosistema competitivo de Pokémon. Cada edición consolida el crecimiento del programa Play! Pokémon y demuestra la capacidad de la franquicia para mantenerse vigente en múltiples formatos de juego, desde los videojuegos principales hasta los títulos móviles y el juego de cartas.

Con Londres como sede, el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2026 se perfila como una parada clave en la temporada competitiva. Tanto para jugadores como para espectadores, el evento representa una oportunidad para vivir el alto nivel del competitivo global y acercarse un paso más al camino que culmina en el Mundial de San Francisco.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.