Marvel Rivals estrena su temporada 5 con Gambito, nuevo modo y mapa social en Times Square

Marvel Rivals, el popular juego de disparos por equipos protagonizado por héroes y villanos del universo Marvel, se prepara para recibir su temporada 5 titulada Love is a Battlefield. La actualización, que llegará el 14 de noviembre, promete ampliar la experiencia con un nuevo héroe jugable, un mapa inédito, un modo masivo de combate y varias mejoras de jugabilidad que consolidan el primer aniversario del título.



Gambito y Pícaro, el dúo que marca la nueva etapa

La principal novedad de esta temporada es la incorporación de Gambito, el estratega mutante conocido por su carisma y sus cartas explosivas. Este personaje llega acompañado de Pícaro, sumándose a la lista en constante crecimiento de Marvel Rivals.

En el universo narrativo de esta temporada, la pareja se enfrenta a una prueba cósmica después de que su boda se ve interrumpida por el “Enredo de Flujo Temporal”. En respuesta, Gambito organiza una luna de miel poco convencional que pone a prueba su relación y sus habilidades en el campo de batalla.

En el juego, Gambito destaca por su capacidad para canalizar energía cinética a través de cartas potenciadas con Chronovium, ofreciendo tanto apoyo como ofensiva. Sus habilidades permiten curar aliados, eliminar efectos negativos o aplicar anti-curación a enemigos, lo que lo convierte en un personaje versátil en el rol de estratega. Su habilidad definitiva, que reparte energía cinética a todo el equipo, refuerza el concepto de cooperación que caracteriza al juego.



Times Square: un espacio para socializar fuera del combate

Además del nuevo héroe, la temporada 5 introduce un mapa de Times Square en Nueva York, diseñado como un entorno no competitivo para hasta 100 jugadores. Este escenario busca ofrecer un punto de encuentro social donde los jugadores puedan interactuar, bailar, leer, ver videos o simplemente relajarse.

Tras el éxito del modo social previo Doom Match Sanctum Sanctorum, el equipo de desarrollo quiso expandir esta faceta no bélica del juego, fomentando la comunidad y la creatividad entre los jugadores.

Conquista 18v18: el nuevo campo de batalla

El 27 de noviembre, Marvel Rivals sumará un nuevo modo llamado Conquista (Aniquilación), que enfrentará a 36 jugadores divididos en dos equipos de 18. La acción tendrá lugar en el nuevo mapa Grand Garden, diseñado para ofrecer combates de gran escala y ritmo frenético.

Esa misma fecha también marcará el inicio de los eventos del primer aniversario, que incluirán recompensas como 2,500 unidades de juego y un disfraz legendario gratuito de Jeff, además de una serie de trajes temáticos inspirados en la comunidad y en la estética del propio juego.



Progresión multiplataforma y futuro PvE

Otra de las incorporaciones clave es la progresión multiplataforma, una de las funciones más solicitadas por la comunidad. Con esta actualización, los jugadores podrán mantener su progreso, desbloqueos y cosméticos sin importar el dispositivo desde el que jueguen.

Asimismo, NetEase confirmó que seguirá ampliando el contenido PvE (jugador contra entorno), que debutó recientemente con Marvel Zombies. En 2026 se espera la llegada de más misiones cooperativas y eventos centrados en narrativa.



Por otro lado, el sistema competitivo recibirá una fase de ubicación que permitirá definir mejor el rango inicial de los jugadores. También continuará el programa de prueba de disfraces universitarios, con una nueva selección de diez atuendos exclusivos que podrán ser desbloqueados mediante la verificación del correo institucional.



Un año de crecimiento y comunidad

Marvel Rivals cumple su primer año en el mercado con una comunidad sólida y un equipo de desarrollo que sigue apostando por la expansión del juego. Su propuesta —basada en el trabajo en equipo, la sinergia de poderes y la destrucción dinámica de escenarios— ha logrado diferenciarlo dentro del género competitivo.



Con cada temporada, el título ha mostrado una evolución constante en contenido y mecánicas. Love is a Battlefield parece mantener esa tendencia al equilibrar acción, personalización y espacios de interacción social.

Los jugadores podrán acceder a todos los detalles de esta actualización y sus ajustes de equilibrio en las notas oficiales del parche, disponibles junto con el nuevo episodio de Dev Vision, donde el equipo de Marvel Games ofrece una mirada más cercana a su proceso creativo y a lo que viene para el próximo año.

