Teamfight Tactics: Lore & Legends revive los momentos más icónicos de Runaterra

El universo de League of Legends vuelve a cobrar vida con Teamfight Tactics: Lore & Legends, una expansión que propone un recorrido nostálgico por algunos de los momentos más recordados de Runaterra. Con un tono celebratorio y un fuerte componente narrativo, el nuevo set busca conectar a los jugadores con la historia y la emoción detrás de sus campeones favoritos, todo acompañado de una experiencia audiovisual marcada por el talento del artista Mako.



UNA CINEMÁTICA LLENA DE HISTORIA Y EMOCIÓN

Durante el Campeonato Mundial 2025 de League of Legends en Chengdu, Riot Games presentó la cinemática oficial de Lore & Legends. En ella, las Minileyendas —con Pengu al frente— recorren escenarios y eventos emblemáticos de Runaterra, reviviendo batallas y encuentros que definieron la identidad del universo de LoL.

El tráiler incluye el medley musical “Lore & Legends”, una pieza producida por Mako, quien explicó que su intención fue capturar “la emoción y el asombro que sienten las Minileyendas al presenciar estos momentos icónicos”.

El resultado es una mezcla entre épica y ternura, donde la historia se entrelaza con la estética característica de TFT, reforzando la idea de que este título no solo se trata de estrategia, sino también de conexión con un legado compartido por millones de jugadores.



UN SET CREADO PARA TODOS LOS JUGADORES

Julien Camaraza, jefe de diseño del set, define Lore & Legends como “una celebración de Runaterra y de los recuerdos que han acompañado a los fans por más de una década”. Según él, este lanzamiento lleva el homenaje a LoL a un nivel inédito, integrando elementos reconocibles del universo con nuevas mecánicas que prometen atraer tanto a veteranos como a recién llegados.

Por su parte, Peter Whalen, director de juego, destaca que el proyecto fue concebido como una carta de amor a los orígenes de la franquicia: “Combina historia épica y nostalgia con la fantasía que los jugadores esperan de TFT. Mako capturó esa esencia en su medley, mientras el set revive los grandes hitos de Runaterra a través de los ojos de nuestras Minileyendas”.



Lore & Legends llegará el 3 de diciembre de 2025 en la versión 16.1 de TFT para PC y dispositivos móviles, consolidándose como uno de los lanzamientos más ambiciosos del título desde su debut en 2019.



EL TFT PARIS OPEN: UNA CELEBRACIÓN GLOBAL

Como parte del lanzamiento, Riot Games prepara el TFT Paris Open, el evento más importante del calendario competitivo del juego. Este año reunirá a más de 768 competidores que se enfrentarán por el Cinturón del Estratega de TFT y una bolsa de 100 000 dólares. Además de la competencia, el encuentro ofrecerá actividades para la comunidad, incluyendo espacios de cosplay inspirados en Lore & Legends, un paseo de artistas, watch parties con costreamers y encuentros con fans.

El torneo, que tendrá lugar en diciembre, servirá como cierre simbólico para un año en el que Teamfight Tactics consolidó su identidad como mucho más que un spin-off de League of Legends. Su propuesta de combinar estrategia, historia y comunidad ha convertido al juego en un referente del género de autobatallas.



UN HOMENAJE A MÁS DE QUINCE AÑOS DE HISTORIA

Para Riot Games, Lore & Legends representa la oportunidad de mirar hacia atrás y reconocer la evolución de su universo. El set no solo rescata personajes y eventos, sino que también busca reinterpretarlos con la estética y el humor característicos de TFT. En palabras de Whalen, es “el set más grande que hemos creado hasta ahora”, con referencias que abarcan más de quince años de contenido, desde las primeras batallas en Demacia hasta los conflictos más recientes de LoL.

En conjunto, Lore & Legends no solo promete nuevas estrategias y mecánicas, sino también un reencuentro emocional con la esencia de Runaterra. Para los jugadores, será una forma de redescubrir lo que los hizo enamorarse de este universo; para Riot, una manera de celebrar su legado a través del juego que mejor ha sabido combinar táctica, historia y comunidad.

