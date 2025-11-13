En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Llamada de auxilio de esposa de Mauricio Cendales horas antes del asesinato a manos de motociclistas

Llamada de auxilio de esposa de Mauricio Cendales horas antes del asesinato a manos de motociclistas

Un sobrino del hombre asesinado narró que su tío había sido internado hace unos meses por temas de salud mental.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Familiar de conductor linchado en Bogotá dice que Mauricio Cendales tenía problemas de salud mental

Publicidad

Publicidad

Publicidad