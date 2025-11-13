Llamada de auxilio de esposa de Mauricio Cendales horas antes del asesinato a manos de motociclistas

La avenida de Las Américas, en el sur de Bogotá, se convirtió en un escenario de persecución y de tragedia. A toda velocidad, Mauricio Cendales Parra condujo su campero de color azul con dirección oriente-occidente luego de tener un siniestro con un motociclista. Luego, cometió algunas maniobras temerarias sobre la misma vía y empezó su huida de la escena. Detrás de él, también con mucha aceleración, estaba un grupo de unos 200 moteros quienes lograron interceptarlo varias cuadrar adelante, cuando el conductor entró al barrio Nueva Castilla.

Fueron al menos unas 30 cuadras las del intento de fuga de sus persecutores. En videos se ve a Cendales esquivando carros y motos para escapar, pero sus perseguidores no le perdieron la pista, hasta que terminó chocando con unos puestos de comidas rápidas ambulantes. Allí fue donde ocurrió el brutal ataque que terminó con su vida.

Esa noche del martes 11 de noviembre fue caótica y dolorosa. Cendales, quien actualmente administraba un parqueadero en Chapinero, falleció en la Clínica del Occidente, en la localidad de Kennedy, debido a la gravedad de las heridas. El reporte policiaco reveló que el conductor venía realizando "maniobras peligrosas por la vía". Testigos y videos mostraron al campero realizando "maniobras temerarias" en círculos y chocando con quienes estaban en la zona.



Horas antes de la tragedia, los familiares de Cendales estaban advirtiendo las dificultades en la salud mental de su ser querido, quien -según su sobrino en diálogo con Noticias Caracol- llevaba un año siendo tratado e incluso internado en clínicas para su recuperación.

Aunque inicialmente se señaló a Cendales de estar manejando en estado de embriaguez, el familiar rechazó esas acusaciones, manifestando que él no estaba bajo el consumo de alcohol. "Él estaba presentando una situación de descontrol de su ánimo", contó.

De hecho, desde hace un año había estado en tratamiento por esta causa y se le había dado de alta, pero recientemente volvió a presentar los mismos síntomas: "Estaba muy delicado de salud, se alteraba mucho". La familia sospecha que podría tratarse de bipolaridad, pero no tienen la certificación médica oficial.

La llamada de advertencia de la esposa

El familiar contó en este medio que la esposa de Cendales había solicitado el auxilio de la Policía la noche anterior al suceso (el 10 de noviembre). Según el relato, la intención era lograr que fuera internado nuevamente en una clínica para recibir tratamiento; sin embargo, "no fue posible que la Policía nos ayudara con la detención de él".

El sobrino cree que la acción de coger el carro y huir era la forma en que Cendales buscaba "alejarse un poquito de la casa". Un día después de la situación de advertencia que contó su familia, que reveló que en ocasiones el estado de ánimo de Cendales cambiaba a un tono agresivo, ocurrió la tragedia que tiene de luto a sus seres queridos.

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó que las autoridades están investigando "los hechos previos, en los que el vehículo arrolló unas motos, al igual que el linchamiento". El mandatario local enfatizó que "nada justifica un linchamiento" y que cualquier infracción o delito debe ser manejado por las instancias institucionales y legales.

Además, investigadores de la Policía están revisando cámaras de seguridad para determinar responsabilidades en la golpiza. Incluso, ya hay algunos rostros identificados por parte de las autoridades. La familia, por su parte, se encuentra a la espera de los resultados de Medicina Legal, y evalúan futuras acciones legales. El sobrino aseguró haber sido amenazado en redes por motociclistas que lo acusan de defender a un "drogadicto" y "asesino". El propósito de la familia es "aclararles que él no es la persona que están señalando, no es el tipo de persona que está pintando todo el mundo".

