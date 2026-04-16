MOUSE: P.I. For Hire llega con su estilo noir y acción FPS a todas las plataformas

El 16 de abril de 2026 marcó el estreno oficial de MOUSE: P.I. For Hire, un título que apuesta por una combinación poco común dentro del género de disparos en primera persona. Desarrollado por Fumi Games y publicado por PlaySide Studios, el juego ya está disponible en PC a través de Steam, además de consolas como PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, con un precio base de 29.99 dólares.

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El lanzamiento llega acompañado de una expectativa considerable: el proyecto acumuló más de 1.6 millones de wishlists antes de su estreno, lo que lo posiciona como uno de los indies más seguidos en su etapa previa.

Mouseburg: una ciudad animada, pero lejos de ser inocente

El juego sitúa a los jugadores en Mouseburg, una ciudad marcada por la corrupción, el crimen y una estética que contrasta directamente con su tono narrativo. A primera vista, todo parece salido de una caricatura de los años 30, pero rápidamente queda claro que la experiencia apunta hacia un enfoque más cercano al cine noir.



Esta dualidad es uno de los pilares del título: una presentación visual inspirada en la animación clásica, combinada con una historia de detectives y enfrentamientos constantes. El protagonista, Jack Pepper, se mueve en un entorno donde la violencia y el humor visual conviven de forma permanente.



Una propuesta estética que define toda la experiencia

Uno de los aspectos más distintivos de MOUSE: P.I. For Hire es su estilo visual. El juego adopta el llamado “rubber hose”, una técnica de animación popular en la década de 1930, caracterizada por movimientos exagerados y figuras elásticas.

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Todo el apartado gráfico está trabajado en blanco y negro, con animaciones dibujadas cuadro por cuadro. Esto no solo refuerza la identidad visual del título, sino que también lo diferencia claramente dentro de un mercado saturado de shooters con enfoques más realistas.

Más allá de lo estético, este enfoque también impacta en la jugabilidad: los enemigos, los escenarios y las animaciones están diseñados para mantener coherencia con ese estilo, creando una experiencia visual cohesiva de principio a fin.

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Disparos, caos y un arsenal poco convencional

En términos de jugabilidad, el título se mantiene dentro de las bases del FPS, pero introduce variaciones que buscan mantener el ritmo dinámico. Los combates son constantes y están acompañados por un arsenal de armas que mezcla lo clásico con lo experimental.

El diseño de estos elementos no busca realismo, sino creatividad. Esto se traduce en enfrentamientos que priorizan el espectáculo y la intensidad, con batallas contra jefes que elevan el nivel de dificultad y variedad.

La acción es directa: avanzar, disparar y adaptarse a escenarios que cambian constantemente. En ese sentido, el juego se apoya más en la fluidez y el ritmo que en sistemas complejos o mecánicas profundamente tácticas.

Un protagonista con voz reconocida

El personaje principal, Jack Pepper, cuenta con la interpretación de Troy Baker, conocido por su trabajo en múltiples producciones de videojuegos. Su participación aporta un nivel adicional de calidad en la narrativa, especialmente en un juego que mezcla humor visual con una ambientación más oscura.

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La actuación de voz cumple un papel clave para equilibrar el tono del juego, ayudando a que la historia no se perciba únicamente como un ejercicio estilístico, sino como una experiencia con identidad propia.

Ediciones, extras y ecosistema Xbox

Además de su versión estándar, el juego cuenta con una edición Digital Deluxe disponible en Steam por 39.99 dólares. Esta incluye el juego base, acceso a un futuro contenido descargable, la banda sonora original y un cómic digital que amplía el universo del título.

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En el caso de Xbox, el lanzamiento incluye soporte para Xbox Play Anywhere, lo que permite jugar tanto en consola como en PC sin costo adicional dentro del mismo ecosistema.

Estos extras refuerzan la intención del estudio de construir una propuesta más completa, especialmente para quienes buscan profundizar en el mundo del juego más allá de la experiencia principal.

Un indie que apuesta por diferenciarse

Dentro del panorama actual, MOUSE: P.I. For Hire se posiciona como un proyecto que intenta destacar a través de su identidad visual y su mezcla de géneros. No busca reinventar el FPS desde sus mecánicas, pero sí propone una reinterpretación estética y narrativa poco habitual.

El interés generado antes de su lanzamiento sugiere que existe un espacio para propuestas que se salgan de lo convencional, especialmente cuando combinan elementos reconocibles con una ejecución distintiva.

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El estreno de MOUSE: P.I. For Hire marca la llegada de un título que, sin depender de grandes presupuestos, logra llamar la atención por su enfoque artístico y su coherencia conceptual. Su combinación de animación clásica, ambientación noir y acción directa lo convierten en una alternativa interesante dentro del catálogo actual de shooters.

Queda por ver cómo evoluciona con futuros contenidos y qué tan bien logra mantener el interés de los jugadores a largo plazo. Por ahora, su principal fortaleza está clara: ofrecer algo diferente sin alejarse por completo de lo familiar.

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