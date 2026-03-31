Movierooms: Cinema Management | RESEÑA: Un tycoon con sabor a cine clásico

Movierooms: Cinema Management, desarrollado por Mad Pumpkins, plantea una premisa que de entrada engancha: convertirte en gerente de un cine mientras recorres distintas épocas del siglo XX… y más allá. No es solo montar una sala y vender boletas; aquí hay un componente narrativo que mezcla gestión con viajes en el tiempo.

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El juego ofrece dos modos principales: historia y sandbox. En el modo historia, arrancas en escenarios como la Francia de los años 1900 o la Italia de los años 30, con recursos extremadamente limitados. A partir de ahí, el progreso se siente natural: completas objetivos, desbloqueas nuevas décadas y empiezas a ver cómo evoluciona tu cine, tanto en tecnología como en estética.

Esa progresión es uno de los puntos más interesantes del juego. Pasar de un espacio rudimentario con proyectores manuales a complejos más modernos en los años 2000 o incluso futuros le da un sentido de avance que no siempre se ve en este tipo de simuladores.



Construcción y gestión: lo básico funciona, pero falta profundidad

En términos jugables, Movierooms toma inspiración clara de clásicos como Theme Hospital, con un sistema de construcción tipo “colocar y arrastrar”. Empiezas diseñando lo esencial: sala de proyección, baños y espacios para el personal.



Construcción y gestión Cortesía: Pumpkins

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No hay sistema de “snap” para las habitaciones, lo que puede hacer el diseño un poco más impreciso de lo esperado, pero sí existe para los objetos internos, lo que ayuda a mantener cierto orden visual. A nivel de personalización, las opciones son bastante limitadas al inicio: un par de luces, una planta, algún póster… nada que realmente destaque, aunque se entiende por el contexto histórico.

Donde el juego intenta diferenciarse es en la selección de películas. Aquí no estás inventando títulos ficticios: los filmes corresponden a la época en la que estás jugando. Esto obliga a tomar decisiones estratégicas interesantes: ¿invertir en una película costosa con mejor rating o apostar por algo más barato y popular?

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Además, tienes que programar las funciones durante el día, lo que añade una capa táctica: repetir una película todo el tiempo o diversificar la cartelera. Es una mecánica sencilla, pero efectiva.

Gestión de personal: más importante de lo que parece

Uno de los pilares del juego es el manejo del equipo de trabajo. No solo necesitas empleados para operar proyectores, limpiar o atender clientes, sino que también debes cuidar su bienestar.

Si no construyes una sala de descanso, por ejemplo, su rendimiento cae rápidamente. También puedes promoverlos a medida que mejoran sus habilidades, lo que ayuda a mantener la moral alta.

Este sistema añade una capa interesante de micromanagement, aunque todavía se siente en desarrollo. Algunas funciones, como la gestión completa desde el menú administrativo, aún no están habilitadas, lo que limita un poco el control que debería tener el jugador.

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Misiones, marketing y ese toque de humor inesperado

El juego no se queda solo en administrar. También incluye misiones principales y tareas diarias que ayudan a mantener el ritmo. Algunas vienen de personajes históricos del cine que “viajan en el tiempo” y te piden cumplir objetivos para poder regresar a su época.

Misiones, marketing Cortesía: Pumpkins

Este enfoque le da personalidad al juego, alejándolo del típico simulador frío.

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También hay espacio para el humor: desde misiones como atrapar ratas hasta situaciones absurdas dentro del cine. No es el eje principal, pero sí le suma.

El sistema de marketing también está presente, permitiéndote promocionar tu cine mediante volantes, radio, periódicos o revistas. Es una mecánica sencilla, pero necesaria para aumentar la afluencia de clientes.

Un paseo educativo por la historia del cine

Un detalle que se agradece es el archivo dentro del juego, donde puedes leer sobre los equipos que vas desbloqueando. Más allá de la jugabilidad, funciona como una especie de mini museo interactivo que contextualiza la evolución del cine.

Esto refuerza uno de los valores más interesantes del juego: no solo entretiene, también educa. Para quienes son fans del cine, este apartado puede ser incluso más atractivo que algunas mecánicas jugables.

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Apartado gráfico: simple, pero con identidad

Visualmente, el juego cumple. Tiene un estilo que recuerda bastante a los simuladores clásicos, con personajes caricaturescos y escenarios funcionales.

Apartado gráfico Cortesía: Pumpkins

Los NPC están bien ambientados según la época, y verlos interactuar dentro del cine —entrar a funciones, operar proyectores o simplemente caminar— le da vida al entorno.

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Sin embargo, el mundo exterior se queda corto. La ciudad que rodea el cine se siente vacía, más como un fondo que como un espacio vivo. Incluso en épocas más modernas, los clientes simplemente aparecen en lugar de llegar de forma orgánica, lo que rompe un poco la inmersión.

Sonido: uno de los puntos más flojos

El apartado sonoro es probablemente el más problemático. Aunque la música intenta ser coherente con cada época, termina siendo repetitiva y, en algunos casos, molesta. No encaja del todo con la idea de un simulador relajado.

A esto se suma un sistema de notificaciones excesivo. El juego te avisa absolutamente todo con sonidos constantes, lo que termina saturando la experiencia.

Y para rematar, los clientes no tienen sonidos propios, lo que hace que el ambiente se sienta más vacío de lo que debería.

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Early Access: buenas ideas, ejecución irregular

Hay que decirlo claro: Movierooms: Cinema Management todavía se siente como un juego en construcción. Muchos sistemas están incompletos o necesitan ajustes, desde la economía (precios poco balanceados) hasta la inteligencia artificial.

También hay problemas como el desgaste excesivo de objetos o comportamientos poco pulidos de los NPC, que afectan la fluidez del gameplay.

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Sin embargo, lo importante es que la base está. La idea funciona, y hay suficiente contenido para ver hacia dónde quiere ir el proyecto.

Comparaciones inevitables dentro del género

Es imposible no compararlo con otros juegos del género. Además de Theme Hospital, también recuerda a The Movies, especialmente por ese enfoque en la evolución del cine a través del tiempo.

A diferencia de otros tycoon más complejos, aquí no hay una obsesión por hojas de cálculo o sistemas ultra detallados. El enfoque es más accesible, lo que puede ser positivo para jugadores casuales, pero quizás se quede corto para quienes buscan profundidad extrema.

Conclusión:

Movierooms: Cinema Management tiene una propuesta clara y atractiva: combinar gestión con historia del cine y viajes en el tiempo. Y en varios momentos lo logra.

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Es un juego que funciona especialmente bien para amantes del cine y jugadores que disfrutan de simuladores sin tanta complejidad técnica. La progresión por décadas, la selección de películas y el enfoque educativo son sus mayores fortalezas.

Pero también es evidente que aún necesita trabajo. Problemas de sonido, sistemas incompletos y falta de pulido general hacen que la experiencia no sea tan sólida como debería.

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¿Vale la pena? Si te gusta el género y no te molesta jugar algo en desarrollo, sí. Si buscas una experiencia pulida desde el día uno, mejor esperar.

Calificación Movierooms: Cinema Management VolkGames

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