Mega Man Star Force Legacy Collection | RESEÑA: legado irregular pero rescatable

Después de que Capcom reviviera prácticamente todas las subseries importantes de Mega Man en formato Legacy Collection, era cuestión de tiempo para que llegara una de las más discutidas: Star Force. Esta colección reúne los tres juegos principales (con sus respectivas versiones alternas, sumando siete en total) lanzados originalmente en Nintendo DS, apostándole tanto a la preservación como a la modernización.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El resultado es una experiencia que claramente apunta a fans de Mega Man Battle Network, pero que también deja claro por qué Star Force nunca alcanzó el mismo estatus. Aun así, hay valor aquí, especialmente si se entiende el contexto en el que estos juegos fueron creados.

Historia: sci-fi, amistad y un protagonista más humano

La trilogía nos pone en los zapatos de Geo Stelar, un niño que vive en un mundo donde la tecnología evolucionó hacia el uso de ondas electromagnéticas (EM Waves). La historia arranca con un tono más emocional de lo habitual: Geo lidia con la supuesta muerte de su padre, desaparecido en una estación espacial.



Todo cambia cuando entra en contacto con Omega-Xis, un alienígena capaz de fusionarse con él para convertirlo en Mega Man. A partir de ahí, la narrativa mezcla conflictos personales con amenazas interplanetarias, en una estructura bastante clásica del anime shonen.



Aunque no estamos ante una escritura brillante, sí es una historia funcional. Tiene buen ritmo en general, personajes secundarios interesantes como Sonia, Bud o el rival Solo, y un enfoque claro en temas como la conexión humana, la identidad y la superación. Eso sí, muchas de estas ideas se quedan en la superficie y rara vez evolucionan a algo más profundo.

Publicidad

Jugabilidad: estrategia con cartas… y cambios polémicos

El corazón del gameplay sigue siendo el mismo ADN de Battle Network: combates en tiempo real con pausas estratégicas donde eliges cartas (aquí llamadas Battle Cards) que determinan tus acciones.

Jugabilidad Cortesía: Capcom

Cada enfrentamiento se desarrolla en rondas. Se te presentan seis cartas aleatorias de tu carpeta (deck), eliges cuáles usar y luego ejecutas en combate mientras esquivas ataques enemigos. Es un sistema que mezcla reflejos con estrategia, y que sigue funcionando bastante bien.

Publicidad

Sin embargo, el cambio más importante está en la perspectiva y el campo de batalla. En lugar de moverte libremente en una cuadrícula 3x3 como en Battle Network, aquí tienes un campo más limitado en una vista “sobre el hombro”, donde solo puedes moverte lateralmente.

Este cambio divide opiniones:

Por un lado, hace el combate más dinámico y accesible.

Por otro, reduce la profundidad táctica y la movilidad.

A esto se suma la inclusión de un escudo instantáneo y un sistema de “lock-on”, que simplifican ciertas situaciones, pero también hacen que algunas peleas pierdan tensión.

Aun así, el sistema sigue siendo competente. Aprender patrones de enemigos, optimizar tu carpeta y aprovechar debilidades elementales sigue siendo satisfactorio, especialmente en enfrentamientos más avanzados.

Publicidad

Exploración y progresión: entre lo interesante y lo repetitivo

El mundo del juego se divide entre el plano real y el “Wave World”, una capa digital superpuesta a la realidad. Cambiar entre ambos mundos es clave para avanzar, resolver objetivos y descubrir secretos.

Este concepto es interesante y le da identidad al juego, pero la ejecución no siempre está a la altura. La exploración puede volverse confusa, y en ocasiones el progreso depende más de ensayo y error que de intuición.

Publicidad

El sistema de progresión, basado en la obtención de nuevas cartas, sí logra mantenerse fresco por más tiempo. La constante llegada de nuevas habilidades y combinaciones mantiene el interés, especialmente cuando empiezas a construir estrategias más complejas.

Eso sí, la repetición es un problema real. Muchos enemigos se reciclan entre juegos, y el loop jugable —explorar, combatir, avanzar— no evoluciona lo suficiente a lo largo de la trilogía.

Evolución entre juegos: una montaña rusa

Uno de los aspectos más claros de esta colección es lo irregular que es la calidad entre entregas:

Evolución entre juegos Cortesía: Capcom

Star Force 1: establece las bases, pero se siente rígido y algo olvidable.

Star Force 2: mejora sistemas, pero sufre por una narrativa floja y una tasa de encuentros excesiva.

Star Force 3: es el punto más alto, con mejor balance, más profundidad y mayor variedad.

El tercer juego, en particular, logra justificar por sí solo gran parte del valor de la colección. Tiene mejores mecánicas, desafíos más interesantes y una estructura más pulida.

Publicidad

Apartado técnico: nostalgia con ajustes modernos

Visualmente, la colección mantiene el estilo original de Nintendo DS, con sprites en 2D para exploración y modelos 3D básicos en combate.

Capcom hizo algunos ajustes inteligentes:

Publicidad

Retrabajo en HD de retratos y arte clave.

Filtros visuales opcionales (aunque no todos funcionan bien).

Mejora en resolución general.

Aun así, el paso del tiempo es evidente. En pantallas grandes, especialmente fuera del modo portátil, la interfaz diseñada para doble pantalla se siente incómoda. Estar alternando entre dos vistas constantemente rompe el flujo.

En sonido, el juego cumple. Las pistas son energéticas y mantienen el estilo clásico de Mega Man, aunque la repetición se hace notar con el tiempo.

Extras y mejoras: donde la colección realmente brilla

Donde esta colección sí da un salto importante es en calidad de vida y contenido adicional:

Extras y mejoras Cortesía: Capcom

Ajustes de dificultad (daño, encuentros, vida).

Acceso a contenido antes exclusivo de Japón.

Sistema de “cheats” configurable.

Galería con arte y música.

Opciones para farmear más rápido (Zenny, cartas).

Multijugador online (casual y rankeado).

Estas mejoras hacen que la experiencia sea mucho más llevadera que en su versión original. Incluso problemas clásicos como la alta tasa de encuentros pueden mitigarse fácilmente.

Publicidad

Eso sí, la falta de crossplay limita bastante el potencial del multijugador.

Un legado que no termina de despegar

Mega Man Star Force Legacy Collection es, ante todo, un ejercicio de preservación. Y en ese sentido, cumple muy bien: reúne todo el contenido, lo adapta a plataformas modernas y le agrega suficientes herramientas para hacerlo más accesible.

Publicidad

Pero también deja en evidencia las limitaciones de la saga. Es una trilogía con buenas ideas, pero ejecución inconsistente. Con momentos interesantes, pero también con bastante relleno. Con potencial… pero sin terminar de explotarlo.

Para fans de Battle Network, es una recomendación casi automática. Para nuevos jugadores, es una experiencia más difícil de justificar, especialmente si no tienen nostalgia de por medio.

Conclusión:

Mega Man Star Force Legacy Collection es una cápsula del tiempo. No intenta reinventar estos juegos, sino preservarlos tal como fueron, con sus aciertos y errores.

Y ahí está el punto: esta es una colección que funciona mejor como documento histórico que como experiencia moderna.

Publicidad

Tiene buenas ideas, momentos rescatables y un sistema de combate que, aunque limitado, sigue teniendo encanto. Pero también tiene repetición, decisiones de diseño cuestionables y una adaptación que no termina de sentirse cómoda.

Para fans de Mega Man, especialmente de Battle Network, es una compra lógica. Para nuevos jugadores, es una recomendación mucho más difícil.

Calificación Mega Man Star Force Legacy Collection VolkGames

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.