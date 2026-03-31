¿Viaja a Melgar en Semana Santa? Alcalde habla sobre la situación del municipio tras inundaciones

El municipio de Melgar, un reconocido destino del Tolima por su potencial turístico, amaneció inundado este 30 de marzo por las lluvias que iniciaron desde el Domingo de Ramos, en plena Semana Santa. Las fuertes precipitaciones causaron el desbordamiento de la quebrada La Melgara, lo que afectó significativamente a varios barrios del casco urbano. Entre limpieza y resiliencia, la Gobernación busca compilar ayudas y los melgarenses quieren volver a mover la economía durante esta época. La administración municipal declaró calamidad pública.



Después de un día, las autoridades calculan que hay cerca de 550 damnificados y más de 25 barrios que resultaron inundados, entre los que figuran sectores residenciales, pero también turísticos. Asimismo, identificaron 36 puntos críticos. Indudablemente, este hecho significa una debacle para el sector hotelero, que espera la llegada de aproximadamente 50.000 viajeros desde Bogotá durante la Semana Mayor. En redes quedaron imágenes impactantes, como la de un carro que casi queda incrustado en un tobogán. Sin embargo, estas escenas ya han sido borradas del mapa en medio de la resiliencia y el trabajo arduo que ha emprendido la comunidad junto al Ejército, Policía Nacional y Defensa Civil.



Alcalde indica que los turistas pueden llegar: llamado a reactivar la economía

Noticias Caracol conoció que muchas piscinas de los hoteles, así como varios espacios de estos establecimientos, ya han sido limpiadas y hoy son llenadas con agua nueva. El alcalde de Melgar, Francisco Antonio Bermúdez, envió un mensaje al país en el que recalcó que desde este miércoles el municipio estará listo y de brazos abiertos para recibir turistas. La comunidad ha adelantado trabajos titánicos, teniendo en cuenta que necesitan producir para recuperarse de las pérdidas económicas.



Paralelo a estas labores que han emprendido a pasos agigantados, los conjuntos residenciales siguen levantándose y evaluando daños. Tal es el ejemplo del conjunto Caritama. Noticias Caracol habló con Camilo, habitante de esta unidad habitacional, quien relató que de 90 cabañas, 30 resultaron afectadas. “Nos fuimos de pérdida total. Muchas de nuestras familias quedaron en la quiebra. Esperamos pronto apoyo del Gobierno y que nos colaboren y que no nos abandonen, al igual que muchos residentes de otros condominios”.



Como Camilo, varios residentes del conjunto están preocupados en caso de que haya un nuevo desbordamiento de La Melgara. Detalló que el muro de contención colapsó con la inundación, por lo que temen que, si hay nuevos estragos, los daños podrían ser mayores.

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La Gobernación del Tolima inició una jornada de recolección de ayudas humanitarias y dispuso de canales para aquellos que quieran colaborar. Con un llamado a la solidaridad de los tolimenses y colombianos, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo convoca a la comunidad para donar mercados no perecederos y colchonetas, las cuales serán recibidas exclusivamente en las oficinas de la entidad. Asimismo, habilitaron los celulares 315 302 7106 y 350 217 6855 para brindar más información.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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