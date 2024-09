Nuevos juegos gratuitos aterrizan en Epic Games Store esta semana

Epic Games Store continúa fiel a su tradición de ofrecer juegos gratuitos cada semana, atrayendo a más jugadores con una selección que abarca una gran variedad de géneros. Esta semana, los usuarios podrán disfrutar de dos emocionantes títulos: TOEM y The Last Stand: Aftermath. Ambos estarán disponibles hasta el 26 de septiembre. Además, Epic ya ha revelado cuál será el próximo juego gratuito: The Spirit and the Mouse, que estará disponible a partir del 26 de septiembre.

TOEM: una aventura visual relajante

En TOEM, los jugadores se embarcarán en una encantadora expedición usando su talento fotográfico para descubrir los misterios de este mundo dibujado a mano. La historia sigue un viaje en el que la cámara fotográfica es la herramienta principal para resolver problemas y ayudar a extravagantes personajes que se encuentran en el camino.

Características principales de TOEM:



Resuelve acertijos y ayuda a los personajes sacando fotos con tu cámara.

Disfruta de un ambiente relajante acompañado de una banda sonora tranquilizadora.

Interactúa con personajes únicos en un entorno visualmente atractivo.

Este juego es perfecto para quienes buscan una experiencia visual relajante y reconfortante, con un enfoque en la exploración y la resolución de problemas a través de la fotografía.

The Last Stand: Aftermath: sobrevive al apocalipsis zombi

Por otro lado, The Last Stand: Aftermath ofrece una experiencia mucho más intensa. Este juego, desarrollado por Con Artist Games, los creadores de The Last Stand: Union City, es una aventura de acción y exploración de mazmorras para un solo jugador ambientada en un mundo postapocalíptico repleto de zombis.

Características principales de The Last Stand: Aftermath:

Explora ruinas y busca recursos vitales para fabricar armas y herramientas.

Enfréntate a hordas de zombis, algunos de ellos con habilidades especiales.

Mejora a cada superviviente con mutaciones poderosas que te harán más fuerte, aunque con cada muerte, comenzarás con un nuevo personaje.

Un mundo postapocalíptico lleno de peligros y tensión que te mantendrá alerta en todo momento.

En The Last Stand: Aftermath, el jugador tomará el control de un superviviente infectado que deberá encontrar recursos y tratar de marcar la diferencia antes de sucumbir al virus zombi.

Próximo juego gratuito: The Spirit and the Mouse

Epic Games Store no se detiene, y ya ha anunciado su próximo juego gratuito: The Spirit and the Mouse, que estará disponible a partir del 26 de septiembre. En este encantador juego narrativo, los jugadores explorarán una pintoresca aldea francesa mientras hacen amigos y realizan buenas acciones por los habitantes del pueblo.

Con estos títulos, Epic Games Store sigue reafirmando su compromiso con la comunidad de jugadores al ofrecer una amplia variedad de juegos gratuitos cada semana, permitiendo a los usuarios descubrir nuevos mundos y aventuras sin costo alguno.

