OCTOPATH TRAVELER da el salto a Nintendo Switch 2 y trae una sorpresa para los fans

Ocho años después de convertirse en una de las franquicias que ayudó a definir el estilo HD-2D, OCTOPATH TRAVELER sigue ampliando su recorrido. Lo que comenzó como una apuesta por combinar gráficos clásicos con tecnología moderna terminó consolidándose como una de las series de rol más importantes de Square Enix en los últimos años.

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Desde su debut en Nintendo Switch en 2018, la saga ha conquistado a millones de jugadores gracias a su sistema de combate por turnos, sus historias independientes y una identidad visual que marcó un antes y un después para los RPG de corte clásico. Su éxito también abrió el camino para que otros títulos adoptaran el mismo estilo artístico.

Con el lanzamiento de Nintendo Switch 2, varios estudios han comenzado a adaptar algunos de sus juegos más reconocidos a la nueva consola. Entre ellos se encuentra Square Enix, que aprovechó una fecha muy especial para compartir una noticia esperada por quienes siguen la franquicia.



Durante la celebración del octavo aniversario de OCTOPATH TRAVELER, la compañía confirmó que OCTOPATH TRAVELER y OCTOPATH TRAVELER II llegarán oficialmente a Nintendo Switch 2 el próximo 1 de octubre de 2026.



Ambos títulos estarán disponibles tanto en formato físico como digital de manera individual, mientras que quienes prefieran adquirir las dos entregas podrán hacerlo mediante un paquete digital que reúne la experiencia completa de la franquicia.

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La llegada a Nintendo Switch 2 no será un simple relanzamiento. Square Enix confirmó que los dos juegos fueron optimizados para aprovechar el nuevo hardware, incorporando mejoras en la resolución y en la tasa de cuadros por segundo para ofrecer una experiencia más fluida respecto a sus versiones originales.

El anuncio llega después de que la franquicia superara los 7 millones de copias distribuidas y vendidas en todo el mundo, consolidándose como una de las propiedades más exitosas dentro del catálogo reciente de Square Enix.

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En el primer OCTOPATH TRAVELER, los jugadores recorren el continente de Orsterra, donde pueden elegir entre ocho protagonistas diferentes, cada uno con habilidades, objetivos y una historia propia. Esta estructura permite abordar la aventura desde distintos puntos de vista y decidir el orden en que se desarrolla cada viaje.

La serie también se caracteriza por su apartado gráfico HD-2D, una combinación entre personajes creados en pixel art y escenarios tridimensionales con efectos modernos de iluminación y profundidad, un estilo visual que se ha convertido en una de las principales señas de identidad de Square Enix.

Con este anuncio, Nintendo Switch 2 continúa ampliando su catálogo de RPG con una de las franquicias más reconocidas de los últimos años. La llegada de ambas entregas en una versión optimizada permitirá que nuevos jugadores descubran el universo de OCTOPATH TRAVELER, mientras que quienes ya conocen la saga tendrán una nueva oportunidad para recorrer Orsterra con mejoras técnicas pensadas para la nueva generación de la consola.

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