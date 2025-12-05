Ofertas navideñas en PlayStation: descuentos para renovar tu colección y sorprender en casa

La llegada de la temporada navideña trae de nuevo ese momento en el que los videojuegos se convierten en el regalo perfecto. Con las celebraciones en marcha y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, diciembre se presenta como una oportunidad ideal para adelantar detalles, sorprender a quienes más quieres o, simplemente, darte ese gusto que postergaste durante el año.

Entre preparativos, encuentros y la tradición de buñuelos y natilla, también llegan nuevas ofertas pensadas para facilitar la elección del regalo perfecto. Desde el 4 hasta el 24 de diciembre, PlayStation abre su temporada de descuentos con rebajas en consolas, accesorios y una selección amplia de juegos para PS5 y PS4, diseñada tanto para quienes buscan estrenar como para quienes quieren ampliar su biblioteca.



Descuentos en consolas y accesorios: la puerta de entrada a la nueva generación

Las consolas PlayStation encabezan esta campaña navideña con precios reducidos en toda la familia PS5. La PS5 Digital recibe un 19% de descuento, mientras que la PS5 Standard baja un 17%. Para quienes buscan el modelo más potente, la PS5 Pro también entra en promoción con un 13% de descuento.

A estos recortes se suma el DualSense, el control inalámbrico de PlayStation, que ofrece cerca de un 25% de descuento. Es una oportunidad atractiva para quienes desean renovar su mando o experimentar la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos en su máximo potencial.



Juegos con más del 50% de descuento para PS5

Para quienes ya tienen una PS5 o están pensando en estrenar, esta temporada llega con una selección de títulos destacados que superan el 50% de descuento. Entre ellos se encuentran opciones narrativas, aventuras familiares y experiencias de acción que marcaron el año:

God of War Ragnarök: la continuación de la historia de Kratos y Atreus llega con un 62% de descuento.

Nioh Collection: combates intensos y una ambientación samurái remasterizada para PS5, con un 59% de descuento.

Sackboy: A Big Adventure: una aventura colorida y cooperativa ideal para compartir, ahora con un 55% de descuento.

Marvel’s Spider-Man 2 (Day 1): la historia de Peter y Miles baja un 50%.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: dos aventuras renovadas con un 50% de descuento.

Opciones para PS4: grandes historias con rebajas profundas

Quienes aún no han dado el salto a PS5 también encuentran una variedad sólida en PS4, con descuentos que alcanzan hasta el 72% en juegos seleccionados. Es una opción ideal para ponerse al día con entregas clave de los últimos años:



God of War Ragnarök: disponible con un 72% de descuento.

Horizon Forbidden West: la historia de Aloy continúa con un recorte del 57%.

Gran Turismo 7: simulación de conducción con un 56% de descuento.

Sackboy: A Big Adventure: también con un 56% de descuento.

MediEvil Remastered: nostalgia y humor con un descuento del 44%.

Un cierre de año perfecto para jugar

Las fiestas siempre vienen acompañadas de momentos especiales, y diciembre es un mes en el que los videojuegos pueden convertirse en el plan ideal para conectar, explorar nuevos mundos o compartir una partida entre familiares y amigos. No importa si se trata de tu primer juego, de una nueva consola o de ese título que querías desde hace meses: las ofertas de esta temporada están pensadas para acompañar estas celebraciones desde la diversión y la creatividad.



Entre descuentos en hardware, accesorios y juegos para todos los gustos, este fin de año ofrece múltiples caminos para renovar la experiencia gamer y disfrutar historias que quedan contigo incluso cuando termina la partida.

