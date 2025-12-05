Ofertas navideñas en PlayStation: descuentos para renovar tu colección y sorprender en casa

Publicidad
La llegada de la temporada navideña trae de nuevo ese momento en el que los videojuegos se convierten en el regalo perfecto. Con las celebraciones en marcha y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, diciembre se presenta como una oportunidad ideal para adelantar detalles, sorprender a quienes más quieres o, simplemente, darte ese gusto que postergaste durante el año.
Entre preparativos, encuentros y la tradición de buñuelos y natilla, también llegan nuevas ofertas pensadas para facilitar la elección del regalo perfecto. Desde el 4 hasta el 24 de diciembre, PlayStation abre su temporada de descuentos con rebajas en consolas, accesorios y una selección amplia de juegos para PS5 y PS4, diseñada tanto para quienes buscan estrenar como para quienes quieren ampliar su biblioteca.
Las consolas PlayStation encabezan esta campaña navideña con precios reducidos en toda la familia PS5. La PS5 Digital recibe un 19% de descuento, mientras que la PS5 Standard baja un 17%. Para quienes buscan el modelo más potente, la PS5 Pro también entra en promoción con un 13% de descuento.
A estos recortes se suma el DualSense, el control inalámbrico de PlayStation, que ofrece cerca de un 25% de descuento. Es una oportunidad atractiva para quienes desean renovar su mando o experimentar la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos en su máximo potencial.
Para quienes ya tienen una PS5 o están pensando en estrenar, esta temporada llega con una selección de títulos destacados que superan el 50% de descuento. Entre ellos se encuentran opciones narrativas, aventuras familiares y experiencias de acción que marcaron el año:
Quienes aún no han dado el salto a PS5 también encuentran una variedad sólida en PS4, con descuentos que alcanzan hasta el 72% en juegos seleccionados. Es una opción ideal para ponerse al día con entregas clave de los últimos años:
Las fiestas siempre vienen acompañadas de momentos especiales, y diciembre es un mes en el que los videojuegos pueden convertirse en el plan ideal para conectar, explorar nuevos mundos o compartir una partida entre familiares y amigos. No importa si se trata de tu primer juego, de una nueva consola o de ese título que querías desde hace meses: las ofertas de esta temporada están pensadas para acompañar estas celebraciones desde la diversión y la creatividad.
Entre descuentos en hardware, accesorios y juegos para todos los gustos, este fin de año ofrece múltiples caminos para renovar la experiencia gamer y disfrutar historias que quedan contigo incluso cuando termina la partida.
