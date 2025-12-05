¿Qué pasa si dura mucho tiempo sin tener relaciones sexuales? Esto responde una experta

La decisión o la circunstancia de dejar de tener relaciones sexuales por un periodo prolongado de tiempo es una experiencia común en la vida de muchas personas, tanto hombres como mujeres. La interrogante sobre las posibles consecuencias de esta abstinencia surge en la mente de aquellos que han finalizado una relación y han optado por pasar un buen tiempo a solas, o que aún no han encontrado a la persona ideal con quien iniciar prácticas sexuales. La situación también aplica a mujeres jóvenes que aún no han superado el temor a la intimidad o no han hallado el momento oportuno para comenzar su vida sexual.

Para resolver estas dudas, la doctora Elisabeth Núñez Campos compartió una perspectiva clara y basada en la tranquilidad.



¿La abstinencia es mala?

El mensaje principal de la experta es rotundamente tranquilizador: las personas deben estar absolutamente calmadas. La abstinencia sexual no se considera perjudicial para la salud de la mujer. Si una persona deja de tener intimidad por un largo tiempo, no le sucederá absolutamente nada a su cuerpo. Aunque el tener relaciones sexuales se reconoce como una parte importante dentro de la vida de la persona, la Dra. Núñez Campos enfatiza que no es una actividad indispensable. Por lo tanto, si la intimidad no está presente, esto no afectará la salud física ni mental de la persona.



¿Cuáles son los beneficios de tener relaciones sexuales?

No obstante, si bien la falta de relaciones sexuales no afecta directamente la salud de forma negativa, la experta señala que sí se pierden los efectos favorables que la actividad sexual frecuente proporciona. La persona que mantiene una vida sexual activa goza de ciertos beneficios biológicos. Entre las contribuciones físicas que se obtienen con el sexo regular, se destacan:



Fortalecimiento inmunológico: una vida sexual frecuente se asocia con un sistema inmunitario más robusto. Este sistema fortalecido ayuda al cuerpo a defenderse mejor contra ciertas enfermedades. Protección cardiovascular: la actividad sexual es un ejercicio físico que favorece la salud. Este ejercicio ayuda a prevenir que las enfermedades cardiovasculares se desarrollen. Equilibrio hormonal: el sexo asiste en el mantenimiento del equilibrio adecuado entre la progesterona y los estrógenos.

Ahora bien, la persona que decide reiniciar su vida sexual después de un largo periodo de abstinencia debe anticipar ciertos ajustes físicos. La vagina, en el caso de la mujer, necesitará más tiempo de lo habitual para lubricar adecuadamente. De manera general, la persona requerirá un periodo mayor para poder excitarse y entrar en el estado de "calorcito", dice la experta.



La doctora Núñez subraya que el impacto de la abstinencia prolongada varía radicalmente dependiendo del estado civil de la persona. La falta de intimidad a largo plazo se divide en dos categorías principales:



Personas que no tienen relaciones porque están solas y no tienen pareja.

Personas que carecen de intimidad a pesar de convivir con su pareja.

Es crucial aprender a diferenciar entre estas dos situaciones.



Abstinencia en la soledad (beneficios)

Cuando la abstinencia es resultado de la soltería o de la decisión de no buscar activamente la intimidad, se pueden encontrar beneficios. Si la persona no está interesada en el sexo y prefiere tomarse su espacio para dedicarse a sí misma, esta situación es perfectamente aceptable. Los beneficios de esta abstinencia voluntaria son de índole psicológica y personal:



Tranquilidad logística: la persona disfrutará más de su vida al eliminar el riesgo de tener que pensar constantemente en un posible embarazo. También se erradican las preocupaciones asociadas a la planificación, al uso de anticonceptivos, o a la gestión del ciclo menstrual. Esta situación, por ende, proporciona tranquilidad.

Esta situación, por ende, proporciona tranquilidad. Crecimiento personal: la abstinencia sexual puede ser de ayuda para el crecimiento personal. Este tiempo puede dedicarse a la propia persona, y se recomienda tomarlo de una forma deportiva. La experta recuerda que no todo es negativo en la vida.

Abstinencia en pareja (desventajas)

El escenario donde la abstinencia ocurre a pesar de vivir en pareja es considerado más perjudicial. La intimidad es muy importante cuando se vive en común, y su ausencia puede generar estrés. La doctora Núñez Campos explica que la actividad sexual provoca la liberación de endorfinas y oxitocina. Estas sustancias son cruciales, ya que producen bienestar, felicidad y tranquilidad.



Al no liberarse estas hormonas por la falta de sexo, la persona puede experimentar un deterioro emocional, sintiéndose más tensa y deprimida. Asimismo, es probable que la autoestima disminuya.

A nivel relacional, la falta de intimidad puede deteriorar la relación de pareja y de la familia. Si se deja de tener relaciones, es probable que la persona ya no se sienta conectada con su pareja como lo hacía antes. Por ello, se subraya la importancia de tener sexo de forma normal cuando se vive en pareja. Este segundo contexto (abstenerse viviendo en pareja) es más perjudicial porque impacta negativamente la relación familiar y conyugal.

La diferencia clave entre la abstinencia en pareja y la abstinencia en soledad podría verse como la diferencia entre la necesidad de mantenimiento en una máquina y la necesidad de mantenimiento en un vínculo. Si usted no usa una máquina (abstinencia en soledad), esta no se daña inmediatamente, pero si esa máquina es parte de un sistema interdependiente (la pareja), la falta de uso y lubricación (intimidad) causa fricción y deterioro en todo el conjunto.

