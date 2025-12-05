En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Qué pasa si dura mucho tiempo sin tener relaciones sexuales? Esto responde una experta

¿Qué pasa si dura mucho tiempo sin tener relaciones sexuales? Esto responde una experta

¿La abstinencia sexual se considera perjudicial para la salud? Es una de las preguntas frecuentes entre aquellos que llevan mucho tiempo sin tener relaciones. Sin embargo, una experta aclaró la situación.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
¿Qué pasa si dura mucho tiempo sin tener relaciones? Esto responde una experta
¿Qué pasa si dura mucho tiempo sin tener relaciones? Esto responde una experta -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad