En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / VIDEOJUEGOS  / POPUCOM debuta en Nintendo Switch con nuevo contenido, mejoras online y colaboración con Arknights

POPUCOM debuta en Nintendo Switch con nuevo contenido, mejoras online y colaboración con Arknights

El colorido multijugador cooperativo estrena versión en Switch y prepara novedades para su comunidad en PC.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
POPUCOM debuta en Nintendo Switch
POPUCOM debuta en Nintendo Switch
Cortesía: GRYPHLINE

Publicidad

Publicidad

Publicidad