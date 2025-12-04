POPUCOM debuta en Nintendo Switch con nuevo contenido, mejoras online y colaboración con Arknights

El universo vibrante de POPUCOM sigue expandiéndose. El título cooperativo desarrollado por HYPERGRYPH y publicado por GRYPHLINE llega oficialmente a Nintendo Switch mientras su versión de PC se prepara para recibir una actualización importante. Ambas plataformas comparten, además, un nuevo evento especial en colaboración con Arknights, que promete refrescar la experiencia de los jugadores con contenido cosmético y un minijuego adicional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El lanzamiento en la consola híbrida marca un momento clave para el proyecto, que desde su revelación ha destacado por su propuesta de plataformas, puzles y acción ligera orientada al juego en equipo. La llegada a Switch incluye compatibilidad total con los Joy-Con y el Pro Controller, lo que asegura una experiencia cómoda tanto en modo portátil como en sesiones locales. Eso sí, para aprovechar el cooperativo en su totalidad, cada participante debe contar con un control completo: no se permite dividir los Joy-Con entre jugadores, una decisión que apunta a mantener la precisión en los puzles basados en cambio de color y disparos tipo match-3.

En cuanto a opciones de compra, la eShop ofrece el juego base por 19,99 USD, así como ediciones con cosméticos adicionales, entre ellas la Too Many Clothes Edition y el paquete especial derivado de la colaboración con Arknights. Para quienes disfrutan de coleccionar estilos y accesorios, estas versiones suman un atractivo extra sin modificar la experiencia central. Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán acceder al modo multijugador en línea, aunque por ahora no existe juego cruzado con PC.



El arranque en Switch viene acompañado de incentivos temporales: quienes inicien sesión a partir del 17 de diciembre de 2025 recibirán dos sets exclusivos de cosméticos que incluyen seis objetos gratuitos. Es una estrategia que busca motivar a los jugadores a revisar con frecuencia las novedades y, de paso, reforzar el sentido de comunidad en torno al lanzamiento.



Mientras tanto, la versión de PC no se queda atrás. Una nueva actualización sumará el nivel de historia Frostland, que introduce un entorno completamente distinto y enfocado en retos de exploración más amplios. También llegarán diez escenarios adicionales para el modo fiesta, ampliando la variedad de desafíos diseñados para sesiones rápidas y cooperativas. Con esto, el juego continúa alimentando su catálogo de contenido sin alterar su identidad: una experiencia accesible, colorida y centrada en la colaboración.

Publicidad

Uno de los puntos más llamativos de esta etapa es el evento conjunto con Arknights. Esta colaboración incorpora un paquete cosmético con estilo Operator, trajes temáticos y revestimientos especiales para armas secundarias inspirados en Rhodes Island. Está disponible desde el 3 de diciembre y suma un toque distintivo para quienes buscan personalizar a fondo a sus personajes. El evento también activa un nuevo minijuego arcade, Captain Bunny's Showdown POMU Flood, que se desbloquea al completar el nivel Anti-Pomu War HQ. Este tipo de contenido refuerza el carácter festivo y experimental de POPUCOM, que integra minirretos y variaciones de jugabilidad sin alejarse de su esencia.

Por otra parte, el multijugador recibe una mejora significativa con la función Quick Join, pensada para acelerar la creación o unión a salas públicas en todos los modos online. El modo historia añade un filtro de preferencia de escenario que facilita encontrar compañeros afines al tipo de nivel que se desea jugar. Estas optimizaciones apuntan a reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez general de las sesiones, un aspecto clave para cualquier título que depende del juego cooperativo.

Publicidad

En conjunto, el lanzamiento en Nintendo Switch, las actualizaciones para PC y el evento con Arknights muestran una hoja de ruta clara: mantener vivo el ciclo de contenido mientras se fortalece la experiencia multijugador. POPUCOM se posiciona así como una alternativa accesible para quienes buscan aventuras ligeras, retos de puzles y una estética colorida que invita a explorar un planeta desconocido en compañía de amigos.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.