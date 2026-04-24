Orbitals muestra su juego cooperativo con un nuevo gameplay narrado y pistas clave

En un panorama donde el cooperativo vuelve a ganar protagonismo, hay propuestas que no solo apuestan por jugar en equipo, sino que lo convierten en una necesidad real. No se trata solo de compartir pantalla o sumar un segundo jugador: la clave está en cómo ambos interactúan, se comunican y resuelven lo que tienen al frente.

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Ahí es donde algunas experiencias recientes han logrado destacarse, especialmente aquellas que mezclan narrativa, diseño de niveles y mecánicas pensadas para dos. Y justo en esa línea empieza a tomar forma un nuevo proyecto que, poco a poco, deja ver qué lo hace diferente.

Un viaje con ADN cooperativo y narrativa marcada

Detrás de este proyecto hay una clara intención: construir una experiencia donde la cooperación no sea opcional. Desde su concepto, el juego propone dinámicas en las que cada jugador cumple un rol específico, obligando a coordinar acciones en tiempo real.



Además, hay una fuerte inspiración estética y narrativa que remite al anime clásico, combinada con un enfoque moderno en diseño de puzzles y progresión. Todo esto se desarrolla en entornos que invitan a la exploración, pero también al ingenio constante.



Sin embargo, hasta ahora, muchos de estos elementos se habían quedado en descripciones generales. Faltaba ver cómo se traducían realmente en gameplay.

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El nuevo vistazo revela cómo se juega realmente

Esa incógnita empieza a resolverse con la publicación de un nuevo video de gameplay narrado de Orbitals, presentado por Shapefarm junto a Kepler Interactive.

En este adelanto, los propios líderes creativos del proyecto, Jakob Lundgren y Marcos Ramos, guían a los jugadores a través de una estación espacial abandonada, mostrando de forma directa cómo funciona su sistema cooperativo.

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La propuesta gira en torno a un gameplay asimétrico: mientras un jugador se encarga de mantener activo un dron llamado CH1B1 recargando su batería con el Beam Cannon, el otro utiliza el Scrap Hook para interactuar con el entorno, activando mecanismos, moviendo objetos y despejando el camino.

Este diseño obliga a una sincronización constante. No hay margen para jugar de forma independiente: cada acción depende del otro.

Más que puzzles: interacción constante con el entorno

Uno de los puntos más claros del video es cómo el juego amplía sus mecánicas a través de distintos escenarios y situaciones. No se trata de repetir una misma dinámica, sino de introducir nuevas capas que modifican la forma en que los jugadores enfrentan cada reto.

Los acertijos evolucionan a medida que avanza la aventura, integrando elementos del entorno y combinando habilidades de ambos jugadores. Esto genera una experiencia donde la comunicación se vuelve tan importante como la ejecución.

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Además, el enfoque visual y narrativo refuerza esa sensación de estar dentro de una historia compartida, donde cada decisión impacta el progreso del equipo.

Conexión local y global: así se podrá jugar

Otro de los puntos clave es la flexibilidad en las formas de jugar. Orbitals permitirá distintas opciones de conexión en Nintendo Switch 2.

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Por un lado, se podrá jugar en cooperativo local usando dos pares de Joy-Con 2 en una misma consola, con pantalla dividida. Por otro, también será posible compartir la experiencia mediante la función GameShare, permitiendo que otro jugador se una desde otra consola compatible.

Esto abre la puerta a una experiencia cooperativa tanto presencial como a distancia, manteniendo el enfoque en el trabajo en equipo sin importar la forma de conexión.

Un equipo con experiencia en el género

Detrás del proyecto hay nombres con recorrido en el diseño de experiencias cooperativas. Jakob Lundgren ha trabajado en títulos como A Way Out, It Takes Two y Split Fiction, lo que marca una línea clara en su enfoque: crear juegos donde la conexión entre jugadores sea el eje central.

Por su parte, Marcos Ramos aporta una visión más ligada a lo artístico y narrativo, con una fuerte influencia del anime y una intención clara de generar momentos memorables a través de la mezcla de estilos, emociones y mecánicas.

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Esa combinación se refleja en lo que el juego propone: una experiencia que busca equilibrar reto, historia y creatividad.

Lo que viene para Orbitals

El lanzamiento de Orbitals está previsto para este verano y será exclusivo de Nintendo Switch 2.

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Aunque todavía quedan detalles por conocer, este nuevo gameplay deja claro que el enfoque está definido: una aventura cooperativa donde la comunicación, la sincronización y el ingenio serán claves para avanzar.

Más allá del concepto, ahora hay una muestra concreta de cómo se juega. Y eso, en este tipo de propuestas, marca toda la diferencia.

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