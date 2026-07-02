PlayStation dejará atrás los discos físicos y este cambio marcará el futuro de sus juegos

Durante décadas, abrir la caja de un videojuego, coleccionar ediciones físicas y llenar una estantería con títulos favoritos ha sido parte de la experiencia para millones de jugadores. Sin embargo, los hábitos de consumo han cambiado rápidamente en los últimos años y cada vez son más quienes optan por descargar sus juegos directamente desde las tiendas digitales.

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La industria del entretenimiento tampoco ha sido ajena a esta transformación. La música, las películas y las series ya vivieron una transición casi completa hacia los formatos digitales, y el mercado de los videojuegos ha seguido el mismo camino con un crecimiento constante de las ventas digitales frente a las copias físicas.

Aunque los discos todavía forman parte importante del mercado y siguen siendo una alternativa para muchos jugadores, especialmente coleccionistas, el panorama parece estar cambiando de manera definitiva.



Ese cambio quedó confirmado con un anuncio realizado por Sony Interactive Entertainment, que marca el inicio de una nueva etapa para el ecosistema PlayStation.



La compañía anunció que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en consolas PlayStation a partir de enero de 2028. Desde esa fecha, los títulos inéditos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto a través de PlayStation Store como de distribuidores autorizados.

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Sony aclaró que esta decisión no afectará a los juegos que ya hayan sido publicados en formato físico ni a aquellos que lleguen en disco antes de enero de 2028. Es decir, los lanzamientos físicos previstos para los próximos años seguirán llegando normalmente al mercado.

Según explicó la compañía, la medida responde a la evolución de las preferencias de los consumidores y a la creciente adopción del formato digital dentro de la comunidad de PlayStation.

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"Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo, ya que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos."La empresa también aseguró que este cambio permitirá concentrar más recursos en el desarrollo de nuevas formas para que los jugadores accedan a sus videojuegos y en fortalecer las opciones de compra disponibles tanto en PlayStation Store como a través de distribuidores autorizados.

"Seguiremos priorizando nuestros recursos para impulsar la innovación en la forma en que los jugadores acceden a los juegos y ofrecer opciones sobre dónde prefieren adquirir nuevos títulos."Con esta decisión, PlayStation se suma a una tendencia que ha venido creciendo durante los últimos años, impulsada por el aumento de las descargas digitales, la expansión de las conexiones de alta velocidad y la popularidad de servicios en línea que permiten adquirir juegos sin necesidad de utilizar un soporte físico.

El anuncio representa un cambio importante para quienes acostumbran comprar ediciones en disco o coleccionar videojuegos, ya que los nuevos lanzamientos posteriores a enero de 2028 solo podrán adquirirse en formato digital.

Por ahora, Sony reiteró su compromiso de seguir ofreciendo una experiencia de juego de alta calidad para toda la comunidad y agradeció el apoyo de los jugadores durante esta transición.

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Con este movimiento, PlayStation deja claro hacia dónde apunta el futuro de su plataforma. Aunque los discos físicos seguirán formando parte de la historia de la marca y de los juegos ya publicados, el lanzamiento de nuevos títulos entrará en una nueva etapa en la que el formato digital será el único protagonista.

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