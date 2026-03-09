Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja | RESEÑA: el remake que redefinió Kanto

Cuando Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja llegaron a Game Boy Advance en 2004, su objetivo era claro: reinterpretar la primera generación de la saga y adaptarla a una nueva época tecnológica. No se trataba solo de un ejercicio de nostalgia, sino de una forma de actualizar los clásicos originales de Pokémon Red and Blue para una consola más potente y con una comunidad de jugadores que ya había crecido enormemente.

Estos remakes retoman la aventura original ambientada en la región de Kanto, pero incorporan mejoras visuales, ajustes de jugabilidad y contenido adicional que amplía la experiencia más allá de lo que ofrecían los juegos de Game Boy. Para muchos jugadores, estas versiones representan la forma más completa y equilibrada de experimentar los inicios de la franquicia.

Aunque la estructura del juego sigue siendo bastante simple en términos narrativos, la combinación entre exploración, estrategia y colección de criaturas logra construir una aventura que sigue funcionando muy bien incluso décadas después de su lanzamiento.



Una historia sencilla que define toda la saga

La premisa de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja es directa y fácil de entender. El jugador toma el papel de un niño de 10 años que vive en Pueblo Paleta y que comienza su viaje para convertirse en el mejor entrenador Pokémon.



Antes de iniciar la aventura, el Profesor Oak nos entrega nuestro primer Pokémon y nos encarga completar la Pokédex, un dispositivo diseñado para registrar todas las especies conocidas de criaturas.

En ese momento comienza el verdadero recorrido: explorar la región de Kanto, capturar Pokémon, entrenarlos y enfrentarse a otros entrenadores mientras se avanza hacia un objetivo claro: derrotar a los líderes de gimnasio y finalmente conquistar la Liga Pokémon.

Durante el camino también aparece el clásico rival del protagonista, quien constantemente se adelanta o desafía al jugador, y el Team Rocket, una organización criminal que utiliza a los Pokémon con fines ilegales.

No es una historia especialmente profunda, pero cumple perfectamente su función: servir como motor para una aventura centrada en la exploración y el crecimiento del equipo de criaturas.

Un sistema de combate simple… pero sorprendentemente profundo

El corazón de Pokémon siempre ha sido su sistema de combate por turnos, y en Rojo Fuego y Verde Hoja ese sistema ya mostraba una base sólida que seguiría evolucionando en las generaciones posteriores.

Cada Pokémon pertenece a un tipo elemental, como fuego, agua o planta. Estos tipos determinan ventajas y desventajas frente a otros, creando una dinámica estratégica similar a un juego de “piedra, papel o tijera”. Por ejemplo, el fuego es fuerte contra planta, mientras que el agua es efectivo contra fuego.

Durante las batallas, cada criatura puede utilizar hasta cuatro movimientos diferentes. Estos ataques pueden causar daño directo, alterar estadísticas o aplicar efectos de estado como veneno o parálisis.

La limitación de cuatro movimientos obliga al jugador a tomar decisiones estratégicas sobre qué habilidades conservar y cuáles reemplazar. Esto se vuelve aún más importante cuando los Pokémon suben de nivel y aprenden nuevas técnicas.

Después de cada combate, las criaturas ganan experiencia que les permite subir de nivel, aprender nuevos ataques e incluso evolucionar hacia formas más poderosas.

Este sistema puede parecer simple al principio, pero rápidamente se vuelve más complejo cuando se construyen equipos equilibrados que puedan enfrentar distintos tipos de oponentes.

Coleccionar criaturas: la esencia del juego

Uno de los pilares de la saga Pokémon es la captura y colección de criaturas. En Rojo Fuego y Verde Hoja, los jugadores pueden encontrar Pokémon salvajes en diferentes zonas del mapa, especialmente en áreas de hierba alta o durante actividades como la pesca.

Para capturar a un Pokémon, primero hay que debilitarlo en combate y luego lanzar una Pokéball. Existen distintos tipos de Pokéball que aumentan las probabilidades de captura.

Cada jugador puede llevar hasta seis Pokémon en su equipo activo, mientras que el resto se almacena en un sistema de cajas dentro de una computadora.

La colección total incluye a los 151 Pokémon originales, lo que abre la puerta a experimentar con distintas combinaciones de equipo.

Además, algunas criaturas solo aparecen en una de las dos versiones del juego, lo que incentiva el intercambio entre jugadores para completar la Pokédex.

Kanto: un mundo diseñado para explorar

Más allá del combate, uno de los aspectos más destacados del juego es la construcción de la región de Kanto.

El mapa está lleno de ciudades, rutas, cuevas y mazmorras que ofrecen desafíos distintos. Lugares como el Bosque Verde, la Torre Fantasma o la Zona Safari invitan a explorar cada rincón en busca de objetos raros o Pokémon exclusivos.

Cada ciudad también cuenta con un gimnasio especializado en un tipo específico de Pokémon. Derrotar a los ocho líderes de gimnasio es necesario para avanzar hacia la Liga Pokémon, donde esperan los entrenadores más poderosos de la región.

En estos remakes también se añadió una zona completamente nueva: las Islas Sevii, un archipiélago que expande la aventura después de completar la historia principal.

Esta área introduce nuevos desafíos, criaturas adicionales y más contenido de exploración, lo que hace que el juego se sienta más como una versión ampliada de la experiencia original que como un simple remake.

Gráficos y presentación

Visualmente, Rojo Fuego y Verde Hoja representan un salto importante respecto a los juegos originales.

El estilo gráfico utiliza sprites coloridos y detallados en pixel art, característicos de los RPG portátiles de principios de los 2000. Los Pokémon tienen diseños claros y animaciones simples pero expresivas durante los combates.

El mundo también presenta una variedad interesante de escenarios: bosques, cuevas, volcanes, océanos y ciudades que mantienen el viaje visualmente variado.

Aunque hoy en día el estilo puede sentirse retro, también conserva un encanto particular que sigue funcionando muy bien para el tipo de experiencia que propone.

Música y sonido

La banda sonora es otro de los elementos más recordados del juego.

Las melodías que acompañan cada ciudad, ruta o combate son versiones mejoradas de las composiciones originales. Estas canciones se volvieron parte fundamental de la identidad de la franquicia y siguen siendo fácilmente reconocibles.

En contraste, algunos efectos de sonido —especialmente los gritos de los Pokémon— pueden sentirse algo arcaicos en comparación con las entregas más recientes.

Aun así, el apartado sonoro logra acompañar la aventura de forma efectiva y mantener ese tono clásico que caracteriza a la saga.

Mecánicas que hoy se sienten de otra época

Volver a Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja también significa enfrentarse a algunas mecánicas que han cambiado con el tiempo.

Por ejemplo, las MT (máquinas técnicas) son de un solo uso, mientras que las MO son movimientos necesarios para avanzar en la historia y no pueden eliminarse fácilmente.

Además, el sistema de experiencia es más limitado que en juegos modernos, y algunas mecánicas como la crianza o ciertas evoluciones solo están disponibles después de completar la historia principal.

También hay detalles técnicos que fueron corregidos en versiones posteriores de la franquicia, como la forma en que se calculan los ataques físicos y especiales.

Estos elementos no arruinan la experiencia, pero sí muestran cómo la saga ha evolucionado a lo largo de los años.

Conclusión: un clásico que sigue funcionando

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja siguen siendo una de las mejores formas de experimentar la primera generación de la franquicia.

Su sistema de combate estratégico, la exploración de Kanto y la enorme cantidad de criaturas por capturar construyen una aventura que sigue siendo divertida incluso décadas después de su lanzamiento.

Es cierto que algunas mecánicas pueden sentirse anticuadas frente a títulos más modernos como Pokémon Sun and Moon, pero el núcleo de la experiencia sigue siendo sólido.

Para jugadores veteranos, estos remakes son una oportunidad perfecta para revivir una de las etapas más importantes de la saga. Para los nuevos entrenadores, también pueden servir como una ventana al origen de una franquicia que terminó convirtiéndose en el fenómeno global que conocemos hoy.

Calificación Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja VolkGames

