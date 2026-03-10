J Balvin, Belinda y otros artistas causaron revuelo en fiesta de XV mexicana

Hay revuelo en las redes sociales y en México tras conocerse videos de una exclusiva fiesta de quinceañera en la que personalidades como Belinda, J Balvin, Galilea Montijo, entre otros, estuvieron presentes. La fiesta de Mafer, como se ha dado a conocer en las plataformas digitales, está causando todo tipo de reacciones en las redes.



¿Cómo fue la fiesta de XV?

La fiesta de quinceañeras es algo muy tradicional en México y Colombia para celebrar los 15 años de adolescentes. Aunque suelen ser fiestas mucho más producidas que cualquier cumpleaños, con vestidos de princesa y artistas en vivo, la de Mafer destacó por tener grandes artistas entre sus invitados.

Tanto así que Galilea Montijo estuvo encargada de conducir lo que parecía una alfombra roja y presentar a los invitados. Belinda, por su parte, apareció en un momento de la fiesta para interpretarle a la cumpleañera 'Las mañanitas', algo que impactó a los usuarios de las redes sociales. Sumado a eso, la fiesta contó con las presentaciones de Xavi, J Balvin y el grupo Matute las que amenizaron el festejo.

Los videos y fotos de la fiesta empezaron a conocerse en los perfiles de diversas personalidades como el creador de contenido y fotógrafo profesional Antonio Tizoc. Priscila Escoto, otras de las influencers invitadas, publicó el momento en el que la cumpleañera recibió un lujoso bolso de la firma Hermès, por parte de su padre.



¿Quién es la cumpleañera?

Lo que ha trascendido en las plataformas y medios mexicanos es que Mafer es la hija del empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, un hombre originario del municipio de Comalcalco, propietario de la empresa Petroservicios Integrales México, dedicada a la prestación de servicios para la industria petrolera. Información que da una idea de los recursos ilimitados para esta celebración.

Se estima que la fiesta tuvo un costo cercano a 45 millones de pesos mexicanos, lo que serían unos 9.640 millones de pesos colombianos.



¿Cuánto cobran J Balvin y Belinda por presentarse en una fiesta privada?

Lo que más ha generado curiosidad entre los usuarios de las redes sociales es lo que se tuvo que invertir en las presentaciones musicales de los artistas que hicieron parte de la celebración. Cabe resaltar que en el caso de artistas de relevancia internacional como Belinda, Xavi y J Balvin hay un costo elevado y se debe tener en cuenta temas de logística y agenda.

El portal Celebrity Talent International (CTI) estima que J Balvin tiene una tarifa base de entre $500.000 y $749.000 dólares por presentación. Lo que serían más de 2 mil millones de pesos colombianos.

Por su parte, Xavi, que es uno de los artistas mexicanos con mayor crecimiento en el género regional, puede estar cobrando entre $150.000 y $299.000 por presentación, es decir, más de mil millones de pesos colombianos. Sobre Belinda no hay información oficial, pero algunas fuentes han señalado que su tarifa podría estar rondando $500.000 por un concierto privado, más de 1.800 millones de pesos colombianos.

