PUBG: BATTLEGROUNDS celebra nueve años con eventos especiales y cambios en mapas

PUBG: Battlegrounds celebra su noveno aniversario con una actualización que introduce contenido temático, eventos dentro del juego y varios ajustes en mapas y modos. El título desarrollado y publicado por Krafton continúa expandiendo su universo con novedades pensadas para los jugadores habituales, mientras conmemora el recorrido que ha tenido desde su lanzamiento inicial.

El juego apareció por primera vez en acceso anticipado en Steam el 23 de marzo de 2017. Desde entonces se consolidó como uno de los títulos más influyentes dentro del género battle royale, alcanzando en su momento un pico de 3,25 millones de jugadores simultáneos en la plataforma de Valve. Con el paso de los años, el juego ha recibido actualizaciones constantes y se ha expandido a múltiples plataformas, manteniendo una base activa de jugadores y consolidando la franquicia PUBG dentro del mercado de los shooters competitivos.

La nueva actualización, identificada como la versión 40.2, busca marcar este aniversario con actividades dentro del juego, recompensas especiales y ajustes en distintos sistemas.



Un festival dentro del juego para celebrar el aniversario

El evento principal de aniversario introduce varios elementos temáticos que transforman la experiencia dentro del juego. Desde el momento en que los jugadores ingresan a una partida, pueden notar cambios en la isla de inicio, donde ahora se encuentra una estatua especial dedicada a la celebración.



Los jugadores pueden interactuar con esta estatua de una manera poco habitual: lanzando granadas aturdidoras holográficas. Si logran acertar nueve veces, la estatua cambia su apariencia y adopta la forma del personaje del jugador. Este detalle busca añadir un momento interactivo previo a cada partida, en línea con la temática del noveno aniversario.

El ambiente festivo también se refuerza con un espectáculo de drones que ilumina el cielo de los campos de batalla, un elemento visual que se activa durante el evento y que sirve como símbolo de la celebración dentro del juego.

Además, quienes ingresen al título durante el evento recibirán automáticamente el pase especial All Day Party. A través de este pase, los jugadores podrán completar misiones para desbloquear recompensas exclusivas, entre las que se incluyen objetos del proyecto ALLDAY, emoticonos, monedas G-Coin y puntos BP.

Rondo se convierte en el centro del evento

Gran parte del contenido temático se concentra en el mapa Rondo, que durante la celebración recibe múltiples modificaciones visuales y mecánicas.

En distintas zonas del mapa aparecen tiendas emergentes con temática de aniversario, acompañadas de carteles conmemorativos. Estos espacios funcionan como puntos interactivos dentro de la partida y ofrecen a los jugadores oportunidades adicionales para obtener recompensas.

El estadio de Rondo también incluye un elemento especial preparado por el director del juego, lo que añade un detalle narrativo dentro de la celebración.

Una de las novedades más curiosas es la aparición de Chicken Man, un personaje especial del evento que actúa como objetivo dentro de las partidas. Este personaje aparece como un fugitivo dentro del mapa y los jugadores pueden intentar derrotarlo durante la partida.

Al hacerlo, obtienen un objeto llamado “huevo de la suerte”. Este elemento funciona como un sistema de recompensa aleatoria que puede otorgar uno de 13 objetos distintos. Entre las recompensas posibles se encuentran armas, equipo de nivel tres y un traje de camuflaje exclusivo del noveno aniversario.

Los huevos también pueden conseguirse mediante sorteos disponibles en las tiendas emergentes del mapa, lo que añade otra forma de participar en el evento sin depender únicamente del combate directo.

Como complemento, el mapa también incluye paquetes de ayuda especiales con temática de aniversario que pueden aparecer durante las partidas.

Cambios en Vikendi para ampliar las opciones tácticas

La actualización también introduce ajustes en el mapa Vikendi, centrados principalmente en la accesibilidad y las posibilidades estratégicas.

Uno de los cambios principales afecta a las habitaciones secretas y los armarios especiales del mapa. Los conjuntos de objetos disponibles en estos espacios han sido ajustados y ahora incluyen nuevos elementos que amplían las opciones tácticas para los jugadores.

Entre los objetos añadidos se encuentran el paquete de interferencia, el kit de emergencia, el escudo plegable y la bicicleta de montaña. Con estos elementos, el juego busca ofrecer más alternativas en situaciones de combate o desplazamiento dentro del mapa.

Otro cambio importante está relacionado con ciertas puertas de edificios que anteriormente requerían palancas para abrirse. En la nueva actualización, estas se reemplazaron por puertas estándar, una decisión orientada a facilitar la exploración del mapa y reducir barreras innecesarias durante la partida.

Ajustes en los modos Arcade

La actualización también incluye mejoras en los modos Arcade del juego, que ofrecen experiencias más rápidas o centradas en el combate directo.

El modo Team Deathmatch ahora ajusta la probabilidad de selección de mapas basándose en las preferencias de los jugadores. Esto significa que los mapas más populares tendrán mayores probabilidades de aparecer durante las partidas, lo que busca mejorar la satisfacción general dentro de este modo.

Por otro lado, el modo Intense Battle Royale recibe modificaciones en el contenido de las cajas de suministro. Estos cambios buscan mejorar el ritmo de las partidas y facilitar el acceso a equipamiento que permita enfrentamientos más dinámicos.

Expansión de las herramientas para creadores

En PC, la actualización también amplía el sistema UGC Alpha, la herramienta de contenido generado por usuarios que permite a la comunidad crear modos personalizados dentro del juego.

Una de las nuevas funciones es la opción de añadir información del creador. Esto permite que quienes diseñan modos personalizados puedan incluir detalles como el nombre del modo y la atribución del creador, lo que facilita identificar y compartir estas experiencias dentro de la comunidad.

Además, se han añadido nuevos artículos del conjunto Subzero, ampliando las opciones disponibles para quienes desarrollan contenido dentro del sistema UGC.

Un aniversario que mira hacia el futuro

Con esta actualización, PUBG: Battlegrounds busca celebrar su historia mientras mantiene su estrategia de evolución constante. A casi una década de su lanzamiento inicial, el juego continúa recibiendo contenido, ajustes en su jugabilidad y herramientas para la comunidad.

Las celebraciones del noveno aniversario no solo introducen recompensas y elementos visuales dentro del juego, sino que también muestran cómo el título sigue adaptándose a las expectativas de su base de jugadores.

Mientras la industria del battle royale continúa evolucionando, PUBG se mantiene como uno de los referentes del género, apoyado en un modelo de actualizaciones periódicas que combina eventos temáticos, mejoras técnicas y nuevas opciones para la comunidad.

