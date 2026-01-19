Razer y BLACKPINK llevan el rosa al gaming con una colección que une música y estilo

La relación entre la industria del gaming y la música popular lleva varios años fortaleciendo sus vínculos, pero pocas colaboraciones logran un equilibrio real entre identidad cultural y propuesta de producto. La colección BLACKPINK X Razer se inscribe en ese terreno intermedio, donde el reconocimiento de marca, la estética y el desempeño buscan coexistir sin que uno anule al otro. Con este anuncio, Razer formaliza una alianza que apunta tanto al público gamer tradicional como a una audiencia global marcada por el fenómeno del K-pop.

La colección nace de una inspiración clara: la energía visual y escénica de las giras mundiales de BLACKPINK. Esa referencia se traduce en una línea de periféricos y accesorios que adoptan sin complejos la paleta rosa y negra asociada al grupo, pero aplicada sobre productos que mantienen los estándares técnicos habituales de Razer. No se trata únicamente de “versiones especiales”, sino de una propuesta que entiende el setup como una extensión de la identidad personal.

El lanzamiento global está previsto para el 21 de enero de 2026 y tendrá un punto de partida simbólico en Hong Kong, dentro de la Pop-Up Store del BLACKPINK World Tour <DEADLINE>. Este primer contacto físico con la colección refuerza el carácter experiencial de la colaboración, con espacios pensados para la interacción directa, activaciones temáticas y zonas diseñadas para el registro en redes sociales. Posteriormente, la línea llegará a otros mercados durante el segundo trimestre del año, ampliando su disponibilidad a nivel internacional.



En el apartado de productos, la colección cubre distintos elementos clave del ecosistema gamer. El Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition destaca por su formato compacto y su perfil bajo, pensado para escritorios más versátiles o setups enfocados en creación de contenido. Sus switches mecha-membrane buscan un punto medio entre la sensación táctil y la comodidad en sesiones prolongadas, mientras que el diseño visual adopta el sello estético del grupo sin alterar su funcionalidad base.



El Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition continúa esa misma lógica. Se trata de uno de los modelos más reconocidos de la marca, con un enfoque claro en ergonomía y precisión. En esta edición, el atractivo principal no radica en cambios técnicos profundos, sino en la reinterpretación visual de un mouse que ya cuenta con una trayectoria sólida dentro del gaming competitivo y casual. La intención es clara: ofrecer un producto familiar en rendimiento, pero diferenciado en identidad.

La colección también incluye el Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition, un mousepad que complementa el setup desde lo visual sin sacrificar resistencia ni superficie de control. Este tipo de accesorios, aunque menos protagónicos, cumplen un rol importante dentro de una colaboración de este tipo, ya que permiten unificar la estética del espacio de juego sin necesidad de reemplazar todo el hardware.

Uno de los productos más llamativos de la línea es la Razer Enki X – BLACKPINK Edition. Aquí, la colaboración se traslada al terreno del confort y el lifestyle, con una silla diseñada para largas jornadas frente al PC. El modelo mantiene la estructura pensada para soporte prolongado, pero adopta la identidad cromática del grupo, reforzando la idea de que el gaming también forma parte del día a día, más allá del momento puntual de juego.

Más allá de los productos específicos, la colección BLACKPINK X Razer funciona como un reflejo de una tendencia más amplia: el gaming como punto de encuentro entre distintas expresiones culturales. BLACKPINK no solo representa a uno de los grupos femeninos más exitosos del K-pop, sino a una marca global con influencia en música, moda y entretenimiento. Su historial de récords, giras multitudinarias y presencia digital masiva convierte a esta colaboración en una apuesta estratégica para Razer.

Desde la perspectiva de la marca gamer, esta alianza permite ampliar su discurso sin abandonar su identidad. Razer no presenta esta colección como un reemplazo de su catálogo tradicional, sino como una extensión orientada a públicos que valoran tanto el rendimiento como la expresión personal. En un mercado cada vez más saturado de periféricos técnicamente competentes, el diseño y la narrativa juegan un papel decisivo.

Para los fans de BLACKPINK —conocidos como BLINKs— la colección ofrece una forma distinta de conectar con el grupo, trasladando su estética a un espacio tan cotidiano como el escritorio o el setup de streaming. Para los gamers, representa una alternativa que desafía los códigos visuales más conservadores del hardware, sin imponer sacrificios en términos de uso o comodidad.

En ese cruce entre música, gaming y estilo de vida es donde la colección encuentra su mayor fortaleza. No busca redefinir el mercado ni marcar un antes y un después tecnológico, sino consolidar una idea: el gaming también es cultura, identidad y expresión. En ese sentido, BLACKPINK X Razer se posiciona como una colaboración coherente con su contexto, pensada para quienes entienden que jugar, escuchar música y crear contenido forman parte de una misma experiencia contemporánea.

