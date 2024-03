Reseña Prince of Persia: The Lost Crown

A lo largo de los años y para muchos jugadores veteranos Prince of Persia fue uno de los primeros juegos que probaron, su primicia de recorrer mazmorras y derrotar un sin fin de enemigos con nuestra espada hacía que la diversión no terminará, gracias a Ubisoft tuvimos acceso a esta entrega y acá en VolkGames les contaremos qué nos pareció.

Historia:

En esta ocasión no estaremos en los zapatos del príncipe Ghassan, siendo esto uno de sus grandes cambios, pero sí tendremos que rescatarlo, ya que fue secuestrado y llevado al Qaf un lugar muy extraño y en donde el tiempo corre de maneras muy extrañas.

Controlaremos a Sargon un joven guerrero lleno de fuerza y valor el cual hace parte de un equipo de elite llamado Los Inmortales, los cuales son los encargados de mantener en calma las tierras de Persia.

Publicidad

Metrodvania

Recorre nuevos caminos con tus habilidades Imagen: Cortesía Ubisoft

Son muchos los metrodvanias que llegan al mercado, eso sí, cada uno con un estilo distinto, pero respetando la esencia de este género, y esta entrega no es la excepción, desde que iniciamos el juego, nos encontramos con el recorrido de este mapa o mazmorras, las cuales para poder avanzar en la aventura nos obliga a volver por los mismos caminos ya recorridos para ir desbloqueando nuevas habilidades o encontrar caminos secretos.

Publicidad

Las batallas tampoco pueden faltar, en esta ocasión contamos con dos espadas las cuales podremos ir mejorando durante nuestros recorridos, las habilidades también están a la orden del día, como el desplazamiento frontal, dobles saltos o nuestro arco, todo esto junto nos ayudará en nuestra aventura.

Algo que nos llamó la atención fueron los amuletos, los cuales los podremos ir encontrando en cofres escondidos, derrotando algunos jefes o comprándolos durante nuestros recorridos con estos podremos subir las características de algunos elementos como la vida, otro ataque adicional, sobrevivir un poco más al veneno o un pájaro que te indica en dónde puede haber secretos en el mapa.

Gráficos

Grandes escenarios Imagen: Cortesía Ubisoft

Con la llegada de la última generación de consolas, los usuarios esperan que todos los juegos sean creados con gráficos 4K y un realismo mayor, pero en Prince of Persia no encontrarás eso, nos topamos frente a un juego en 3D, pero ambientado en un juego 2D, sabemos que puede ser un apartado un poco regular, pero les garantizamos que el juego es mucha más que unos gráficos en 4K.

Publicidad

Banda sonora

Acá Ubisoft la supo hacer, trajo a Gareth Coker que ya ha trabajado en otros productos y generó una banda sonora calmada y que no interrumpe mucho en la experiencia visual.

Mapa

Nos encontramos con un mapa de un tamaño decente y con buenos lugares para explorar, podremos ir desbloqueándolo mientras avanzamos o también podemos comprar la revelación de algunos sectores.

Publicidad

Esta es la oportunidad de hablar de la ambientación de los escenarios, Ubi no tenemos queja de lo logrado, acá lograron llevarnos literal a vivir la experiencia de estar en este mundo fantástico.

Enemigos

Para gustos los colores o bueno así decimos por estos lados, tenemos una gran variedad de enemigos los cuales cada uno tiene una forma más sencilla de acabar con ellos. Eso sí, algunos nos pueden sorprender en cualquier momento y hacernos perder un poco de vida.

Enemigos en cualquier lugar Imagen: Cortesía Ubisoft

Ya los jefes son increíbles tanto de diseño y dificultad, solo debemos encontrar la forma correcta de esquivarlos y el resto es pan comido.

Conclusión

Publicidad

No entendemos por qué a esta entrega le fue medio en ventas, para nosotros es una excelente representación de lo que debe ser un metroidvania, sus mapas recorridos y colores están bien logrados, sabemos que para muchos no jugar con el príncipe no fue de agrado, pero Sargon llego para ganarse el corazón de los jugadores, nosotros sí esperamos otra entrega que continúe la historia de los inmortales.