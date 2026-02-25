Equipo Ludens en Colombia: así es la ROG Flow Z13-KJP, el híbrido gamer nacido con Kojima

Hay productos que llegan al mercado como una actualización más potente de lo conocido, y hay otros que aparecen con la intención clara de proponer algo distinto. La llegada a Colombia de la ROG Flow Z13-KJP, anunciada oficialmente esta semana en un evento al que asistimos de primera mano, pertenece claramente al segundo grupo. No se trata solo de un nuevo equipo gamer de alto rendimiento, sino de un experimento cuidadosamente construido entre ingeniería, diseño y visión creativa.

La alianza entre ASUS Republic of Gamers y Kojima Productions da como resultado un dispositivo que toma el concepto de “Ludens” —el humano que juega, crea y evoluciona— y lo traduce en hardware tangible. En un mercado saturado de especificaciones técnicas, esta edición limitada intenta algo más complejo: convertir una máquina en un manifiesto.

Dos filosofías que se encuentran en el hardware

Desde su concepción, la ROG Flow Z13-KJP parte del cruce entre dos identidades muy claras. Por un lado, la filosofía “For Those Who Dare” de ROG, históricamente enfocada en llevar el rendimiento portátil al límite. Por el otro, la visión creativa de Hideo Kojima, marcada por la exploración, la narrativa y la idea del jugador como parte activa de un universo más amplio.



El resultado no es simplemente una laptop con branding especial. Durante la presentación oficial en Colombia, quedó claro que este equipo fue pensado como un objeto de misión: un dispositivo diseñado para acompañar procesos creativos, sesiones de juego exigentes y consumo de contenido sin depender de un espacio fijo. En ese sentido, la Z13-KJP no busca reemplazar una PC tradicional, sino replantear cómo y dónde se puede alcanzar rendimiento de nivel escritorio.



Diseño industrial con intención narrativa

Uno de los aspectos más distintivos del equipo es su estética. Bajo la dirección artística de Yoji Shinkawa, el dispositivo adopta un lenguaje visual que remite a la ciencia ficción funcional: superficies limpias, materiales expuestos y una sensación de herramienta antes que de accesorio decorativo.

El chasis, fabricado con metal fresado mediante CNC y fibra de carbono, no solo aporta rigidez estructural, sino que refuerza la idea de durabilidad y uso intensivo. Incluso elementos tradicionalmente secundarios, como el cargador, han sido diseñados para mantener coherencia estética con el resto del equipo. En conjunto, la Flow Z13-KJP se siente más cercana a un equipo técnico de campo que a una laptop gamer convencional.

Rendimiento extremo en formato híbrido

Más allá del diseño, el corazón del dispositivo es donde se materializa su ambición técnica. La Flow Z13-KJP integra el procesador AMD Ryzen™ AI MAX+ 395, acompañado por gráficos Radeon™ 8060S, una combinación que apunta a ofrecer rendimiento comparable al de un PC de escritorio en un formato tipo tablet.

La inclusión de 128 GB de memoria RAM unificada responde a una necesidad concreta del usuario avanzado: eliminar cuellos de botella en multitarea, tiempos de carga y procesos creativos pesados. En pruebas prácticas y demostraciones durante el evento, el equipo se mostró capaz de ejecutar juegos exigentes y flujos de trabajo simultáneos sin comprometer estabilidad.

A esto se suma una pantalla de 180 Hz, pensada tanto para juego competitivo como para una experiencia visual fluida en títulos de mundo abierto. La intención es clara: que el hardware deje de ser una preocupación y se convierta en un medio transparente para la inmersión.

Preparado para el presente y lo que viene

Uno de los elementos más relevantes del anuncio es la inclusión de un código digital para Death Stranding 2: On the Beach en PC, una vez el título esté disponible. Más que un incentivo comercial, esta decisión refuerza la idea de que el equipo fue diseñado pensando en experiencias narrativas de nueva generación.

La presencia de una NPU con capacidad de hasta 50 TOPS también apunta al futuro. Más allá del gaming actual, esta potencia abre la puerta a tareas de procesamiento inteligente, IA local y optimización dinámica, aspectos que comenzarán a ser cada vez más relevantes en los próximos años.

Preventa, colección y disponibilidad limitada

La preventa en Colombia inicia oficialmente el 24 de febrero a través del sitio de ASUS ROG, con un precio sugerido de $16.799.900. Las entregas están programadas a partir del 10 de marzo, y el stock será limitado.

Quienes adquieran el equipo durante esta fase recibirán un bundle de colección que incluye una maleta exclusiva diseñada por Kojima Productions, stickers temáticos, un llavero conmemorativo de Ludens, el cargador de diseño especial y una carta de agradecimiento firmada por el estudio. Más que accesorios, se trata de piezas pensadas para reforzar el carácter de edición especial del producto.

Un lanzamiento que busca algo más

Tras asistir a la presentación oficial del equipo para Colombia, la sensación general es que la ROG Flow Z13-KJP no intenta competir únicamente en cifras. Su propuesta va dirigida a un usuario específico: aquel que valora el rendimiento extremo, pero también la identidad, el diseño y la narrativa detrás de la tecnología que utiliza.

En un mercado donde muchas máquinas prometen potencia, este híbrido propone una experiencia más integral. No es un producto para todos, ni pretende serlo. Pero para quienes se identifican con la idea de Ludens, representa una forma distinta de entender el gaming portátil y el rol del hardware en la creación digital contemporánea.

