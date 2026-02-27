Todos los anuncios del Pokémon Presents 2026: juegos, eventos y el futuro de la saga

El Pokémon Presents del Día de Pokémon 2026 no fue una presentación diseñada para sorprender con un solo gran anuncio, sino un repaso amplio y estratégico del estado actual de la franquicia y de lo que viene en los próximos años. La transmisión funcionó como un mapa: mostró nuevas entregas principales, reforzó proyectos ya anunciados, celebró el legado histórico de la saga y dejó claro que el universo Pokémon sigue expandiéndose en múltiples direcciones al mismo tiempo.

A continuación, un repaso ordenado y completo de todos los anuncios presentados, desde los títulos más ambiciosos hasta las actualizaciones para juegos activos y eventos globales.

Pokémon Viento y Pokémon Ola

Las nuevas entregas principales de la serie RPG fueron uno de los anuncios centrales. Pokémon Viento y Pokémon Ola llegarán de forma exclusiva a Nintendo Switch 2 y ofrecerán una experiencia de mundo abierto ambientada en un archipiélago de islas moldeadas por el viento y rodeadas por aguas cristalinas.



Durante la presentación se revelaron los protagonistas, un nuevo diseño de Pikachu en pareja y los Pokémon iniciales. Ambos juegos tendrán lanzamiento simultáneo a nivel mundial en 2027.



Pokémon Champions

Pokémon Champions llegará a Nintendo Switch en abril de 2026. Quienes descarguen el juego en sus primeras etapas recibirán un Dragonite como recompensa.

El título contará con integración con Pokémon HOME y una campaña especial que permitirá obtener Megapiedras para Pokémon compatibles con megaevoluciones en Leyendas Pokémon: Z-A. Este juego será clave dentro del ecosistema competitivo.

Leyendas Pokémon: Z-A y Megadimensión

Leyendas Pokémon: Z-A presentó nuevas novedades, incluyendo la llegada de Mega-Garchomp Z a Ciudad Luminalia.

También se confirmó la conexión con Pokémon HOME, permitiendo transferencias entre juegos. Como incentivo, quienes depositen Pokémon de este título recibirán a Chikorita, Tepig y Totodile alfa como regalos misteriosos en la versión móvil de Pokémon HOME.

Regreso de Pokémon Edición Rojo Fuego y Verde Hoja

Dos clásicos regresan a consolas modernas. Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja ya están disponibles para la familia Nintendo Switch.

Los juegos conservan sus características originales de Game Boy Advance, pero ahora permiten transferir Pokémon capturados a Pokémon HOME, facilitando su integración con títulos actuales.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

El JCC tuvo un espacio dedicado para celebrar su historia. Se mostraron cartas clásicas y un primer vistazo a los productos conmemorativos por los 30 años de Pokémon, que se lanzarán de manera simultánea en los territorios participantes.

Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia presentó un nuevo tráiler enfocado en sus mecánicas sociales. Se reveló a DJ Rotom, un Rotom con forma de equipo de música, y a una Greedent especializada en cocina.

El juego permitirá compartir vecindarios con hasta tres jugadores más, participar en minijuegos y colaborar en la construcción de estructuras. Su lanzamiento está previsto para el 5 de marzo de 2026.

Campeonato Mundial Pokémon 2026 y PokémonXP

Se confirmó que el Campeonato Mundial de Videojuegos Pokémon 2026 se disputará en Pokémon Champions. Las competencias también incluirán el Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Pokémon UNITE.

El evento se realizará en agosto en San Francisco, con finales en el Chase Center. De forma paralela, se celebrará PokémonXP en el Moscone Center, un evento abierto al público con exposiciones, paneles, talleres, cosplays y una tienda temporal de Pokémon Center.

JCC Pokémon Pocket

El juego móvil recibirá misiones por tiempo limitado y recompensas especiales por el Día de Pokémon. Las actividades estarán disponibles desde finales de febrero hasta junio de 2026, incluyendo accesorios conmemorativos por los 30 años de la saga.

Pokémon GO

Pokémon GO celebrará el Día de Pokémon con eventos especiales entre el 7 y el 9 de marzo, además de un evento temático de Kanto y el Tour Pokémon GO: Kalos – Global.

También se habilitó un código promocional para obtener un Pokémon inicial de Kalos.

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE sumará a Articuno, Zapdos y Moltres como combatientes jugables mediante un evento por tiempo limitado. Además, se adelantó un tour mundial temático con Electrode.

Pokémon Masters EX

Pokémon Masters EX celebrará los 30 años de Pokémon y sus seis años y medio con nuevas parejas de compis, eventos especiales y reclutamientos destacados, además de misiones fotográficas con recompensas exclusivas.

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep iniciará una nueva investigación centrada en Mew, con contenido especial y un video de presentación dedicado al Pokémon Mítico.

Pokémon Café ReMix

Pokémon Café ReMix recibirá nuevos Pokémon con atuendos especiales, decoraciones inéditas y contenido inspirado en Kanto como parte de la celebración por los 30 años.

