Nested Lands | RESEÑA (EARLY ACCESS): supervivencia y gestión bajo la sombra de la plaga

Nested Lands se ambienta en un mundo medieval devastado por una plaga mortal que ha borrado civilizaciones enteras. Desde el primer minuto, el juego deja claro que sobrevivir no es el objetivo final: la verdadera misión es reconstruir, organizar y mantener viva una comunidad en un entorno que constantemente empuja al fracaso.

La aventura comienza con un naufragio que sirve como excusa narrativa para ponerte en este territorio hostil. Tras despertar, conoces a Balder, el único aliado inicial y eje central del progreso. Él funciona como guía, mentor y principal dador de misiones, llevando al jugador desde un tutorial básico hasta el punto donde se funda el primer asentamiento. A partir de ahí, el juego abre sus sistemas y deja que el caos haga lo suyo.

Exploración y supervivencia: la base de todo

En sus primeras horas, Nested Lands es extremadamente limitado. Apenas puedes fabricar un hacha y un pico de piedra, herramientas básicas para recolectar madera y roca. Con eso debes levantar los primeros edificios y entender que aquí no existe la comodidad temprana: no hay agricultura fácil, la caza es escasa y los recursos se agotan rápido.



Como buen survival, debes controlar hambre, sed, sueño, limpieza y temperatura. Descuidar cualquiera de estos factores tiene consecuencias claras: pérdida de vida, reducción de movilidad o desventajas en sigilo. El detalle interesante es el sistema de limpieza; si tu personaje está sucio, los enemigos pueden detectarte con mayor facilidad, algo poco común en el género y bien integrado a la experiencia.



El mapa inicial ofrece cerca de dos docenas de puntos de interés marcados, además de muchos eventos aleatorios. Esto obliga a explorar constantemente, no solo para progresar, sino para no morir de inanición.

Combate: tosco, pero funcional

El combate en Nested Lands no busca ser profundo ni técnico. En el early game es casi exclusivamente cuerpo a cuerpo, usando armas improvisadas o equipos dañados que caen de los enemigos. Aun así, cumple su función dentro del loop de supervivencia.

Los bandidos están por todas partes: campamentos, ruinas, eventos aleatorios y, eventualmente, atacando tu propia aldea. Aunque al inicio representan una amenaza seria, con el tiempo se vuelven más una carga constante que un desafío interesante, sobre todo porque el sistema de guardias del poblado no responde bien a los ataques.

El arco y las flechas de fuego merecen mención aparte. Son esenciales para eliminar los sitios de plaga, zonas altamente peligrosas que infectan al jugador si se acerca demasiado. Quemarlos a distancia es obligatorio, y aunque este sistema es clave para el diseño del juego, en su versión Early Access presentó problemas de consistencia que afectaban directamente la experiencia. Afortunadamente, estos errores ya han sido corregidos en parches recientes.

El sistema de construcción: claro, pero exigente

La construcción es uno de los pilares de Nested Lands. Puedes colocar edificios dentro del perímetro de tu aldea siempre que cumplas tres condiciones: haber desbloqueado la estructura, tener los materiales necesarios y no superar el límite permitido.

No todo se puede construir libremente. Cada edificio tiene un máximo permitido —por ejemplo, un solo taller de carpintero, pero hasta cinco pozos— y la mayoría requiere terreno plano sin obstáculos.

Además, los edificios se deterioran con el tiempo. Si no los reparas, colapsan y dejan de funcionar. Repararlos implica interactuar con un letrero dentro del edificio, salir, y completar el proceso desde fuera mientras la estructura se convierte en una zona de construcción. Este mismo sistema se usa para mejorar edificios, aunque la mayoría solo permite llegar hasta nivel 2 en el estado actual del juego.

El problema aparece cuando un edificio clave se daña y los materiales para repararlo solo se fabrican ahí mismo. En esos casos, la única solución puede ser demoler y reconstruir, lo que rompe el ritmo y genera frustración.

Gestión de aldeanos: el mayor punto débil

En teoría, Nested Lands es un survival colony sim, muy en la línea de títulos como Medieval Dynasty. El problema es que su sistema de gestión no termina de funcionar como debería.

Puedes tener hasta 15 aldeanos, cada uno con una especialización: agricultores, tramperos, cocineros, guardias, entre otros. La lógica indica que una aldea bien organizada debería volverse autosuficiente… pero en la práctica, eso nunca ocurre.

Incluso con múltiples trabajadores asignados a comida, el poblado no logra producir lo suficiente para sostenerse. La defensa es igual de decepcionante: los guardias mueren con facilidad durante las incursiones, aun estando equipados con armas y armaduras decentes.

Esto obliga al jugador a intervenir constantemente: recolectar comida, defender la aldea personalmente y salir a rescatar nuevos aldeanos para reemplazar a los caídos. Lejos de sentirse como un líder estratégico, terminas siendo un cuidador agotado.

Progresión, recursos y limitaciones

Otro problema serio es la escasez permanente de recursos. Árboles y rocas no reaparecen en la primera isla, forzándote a explorar cada vez más lejos. Además, no existe forma de cultivar algodón, lo que complica enormemente vestir y equipar a los aldeanos, algo que impacta directamente en su felicidad.

La solución más viable termina siendo reducir la población al mínimo funcional, lo cual va en contra de la fantasía central del juego: construir y mantener una comunidad próspera.

Contenido actual y futuro prometedor

Actualmente, Nested Lands ofrece dos islas explorables, cada una con recursos distintos. A nivel narrativo, el juego logra generar interés, y su ambientación plagada de enfermedad, abandono y desesperanza está bien lograda.

La hoja de ruta promete bastante: una nueva isla, nuevos enemigos, equipo adicional, crianza de animales, expediciones e incluso pesca. Sumado a la rapidez con la que los desarrolladores han corregido bugs importantes, queda claro que hay intención real de mejorar el juego.

Apartado técnico: luces y sombras

Gráficos:

Cumplen sin destacar. El estilo es sobrio, funcional y coherente con el tono del mundo, aunque no impresiona visualmente.

Rendimiento:

Estable en general, aunque el Early Access presenta bugs ocasionales. Nada que rompa el juego, pero sí detalles molestos.

Sonido:

Ambiental y efectivo. No brilla, pero acompaña bien la sensación de aislamiento y peligro constante.

Historia:

Sencilla, pero intrigante. Funciona más como contexto que como eje narrativo fuerte.

Jugabilidad:

Sólida en concepto, problemática en balance. La idea es buena, la ejecución aún necesita ajustes.

Conclusión: ¿vale la pena?

Nested Lands es un juego con muy buenas ideas, una ambientación fuerte y sistemas interesantes, pero que actualmente se siente desequilibrado y excesivamente castigador. La gestión de aldeanos es su mayor falla, ya que rompe la promesa de progreso y autosuficiencia.

Es recomendable para jugadores muy fans del género survival y colony sim, especialmente aquellos que disfrutan experimentar Early Access y tolerar frustraciones a cambio de potencial. Para el público general, lo mejor es esperar a futuras actualizaciones que corrijan sus problemas de balance.

