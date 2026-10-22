ROG Xbox Ally X20 | RESEÑA: diseño transparente y potencia portátil

Hay productos gamer que llaman la atención por sus especificaciones y otros que consiguen despertar curiosidad desde el primer vistazo. La ASUS ROG Xbox Ally X20 pertenece a ese segundo grupo. Su diseño deja atrás la apariencia convencional de una consola portátil y apuesta por una combinación de transparencias, tonos oscuros, detalles dorados e iluminación que le da una identidad bastante particular.

En Volk Games tuvimos la oportunidad de probar esta consola y explorar lo que ofrece durante su uso. Desde el primer contacto, su propuesta estética tiene un papel importante: no estamos frente a un dispositivo que busque pasar inadvertido, sino ante una edición que quiere destacar tanto por su apariencia como por la experiencia de juego portátil.

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Esta versión conmemorativa llega en un momento especial para Republic of Gamers (ROG), que celebra dos décadas de trayectoria en el mercado del hardware gaming. Sin embargo, más allá de la celebración, lo interesante es descubrir cómo conviven ese diseño llamativo, los controles, la pantalla y el hardware en un equipo pensado para llevar los videojuegos de PC a cualquier lugar.



Porque una consola portátil puede verse espectacular, pero necesita responder cuando llega el momento de jugar. Por eso, vale la pena revisar qué ofrece la ROG Xbox Ally X20 y cuáles son los elementos que realmente definen su propuesta.

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Un diseño transparente que se roba las miradas

El aspecto más llamativo de la ROG Xbox Ally X20 es, sin duda, su carcasa negra translúcida. En lugar de ocultar completamente los componentes internos, el diseño permite observar parte del hardware y del sistema de refrigeración, convirtiendo elementos que normalmente permanecen fuera de la vista en parte de su identidad visual.

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La elección del negro es acertada para este concepto. No se trata de una transparencia completamente clara, sino de un acabado oscuro que deja entrever el interior sin perder una apariencia elegante. El resultado combina ese aire tecnológico de los dispositivos que muestran sus componentes con la estética agresiva que caracteriza a los productos de ROG.

El dorado se convierte en el complemento perfecto. Algunos detalles internos y elementos asociados al sistema de refrigeración contrastan con la carcasa oscura, creando una combinación que transmite una sensación de edición especial. No es necesario llenar el dispositivo de colores para llamar la atención: el contraste entre negro y dorado hace buena parte del trabajo.

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En la parte posterior también destaca el emblema conmemorativo de los 20 años de ROG. Este detalle conecta la consola con la historia de la marca y refuerza su condición de edición de aniversario. Es un elemento visual pensado para quienes disfrutan los productos que tienen algo particular que contar, especialmente aquellos que coleccionan hardware y accesorios relacionados con los videojuegos.

La transparencia también permite apreciar mejor cómo se integra el interior con la propuesta exterior. Los componentes dejan de ser únicamente una cuestión técnica y pasan a formar parte del diseño. Es una decisión que recuerda a la estética de algunos dispositivos electrónicos de generaciones anteriores, cuando mostrar el interior era una forma de expresar personalidad.

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A esto se suma la iluminación RGB de los anillos que rodean los joysticks. Las luces aportan un toque gamer que encaja con el resto del conjunto, mientras que los detalles dorados evitan que todo dependa de la iluminación para destacar.

La combinación tiene carácter propio: el negro aporta sobriedad, la transparencia añade profundidad, el dorado introduce contraste y el RGB completa la identidad visual. En lugar de competir entre sí, estos elementos trabajan juntos para diferenciar la consola de otras portátiles.

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Para quienes disfrutan el diseño del hardware, este es uno de sus principales atractivos. La ROG Xbox Ally X20 no necesita estar encendida para llamar la atención, y eso dice bastante de la importancia que tiene su estética dentro de esta edición conmemorativa.

Comodidad y controles pensados para jugar

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Una consola portátil no se puede evaluar únicamente por su apariencia. El agarre, la ubicación de los botones y la comodidad durante las sesiones de juego son factores fundamentales, especialmente cuando se trata de un dispositivo que se sostiene directamente con las manos.

En este apartado, la ROG Xbox Ally X20 mantiene una distribución familiar para quienes están acostumbrados a los mandos de Xbox. Los botones ABXY están ubicados en el lado derecho, acompañados por el joystick, mientras que el lado izquierdo reúne la cruceta y el segundo joystick. En la parte superior están los botones de hombro y los gatillos, además de controles destinados a acceder rápidamente a distintas funciones.

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Las empuñaduras tienen una forma que ayuda a sujetar la consola y cuentan con superficies texturizadas y zonas de goma que favorecen el agarre. Este tipo de acabado resulta importante porque permite que el diseño no se limite a lo visual: también busca ofrecer una experiencia cómoda cuando se juega durante periodos prolongados.

Los joysticks utilizan tecnología TMR, basada en sensores magnéticos para registrar el movimiento. Su superficie texturizada facilita el contacto con los dedos, mientras que los anillos RGB mantienen la coherencia con el diseño exterior.

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La distribución de los controles permite reconocer rápidamente las funciones principales. Esto resulta útil para quienes ya juegan con mando y quieren adaptarse a una experiencia portátil sin tener que aprender una disposición completamente diferente.

La consola también incorpora botones adicionales para acceder a funciones del sistema y opciones de personalización. Estas herramientas complementan la experiencia de un equipo que combina el formato de una consola tradicional con las posibilidades de un computador.

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La pantalla OLED marca una diferencia importante

El diseño puede ser lo primero que atraiga las miradas, pero la pantalla es uno de los componentes que más influye en la experiencia de juego. La ROG Xbox Ally X20 incorpora un panel OLED de 7,4 pulgadas con resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

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La tecnología OLED permite conseguir negros profundos y un contraste elevado, algo especialmente útil en videojuegos con escenarios oscuros, iluminación compleja o colores intensos. En una pantalla de este tamaño, estas características ayudan a que los elementos visuales tengan mayor presencia.

El panel también ofrece compatibilidad con Dolby Vision HDR y FreeSync Premium Pro. La primera tecnología permite aprovechar contenidos compatibles con alto rango dinámico, mientras que la segunda ayuda a adaptar la frecuencia de actualización a los cambios en la tasa de cuadros, dentro de las condiciones compatibles.

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Los 120 Hz son otro elemento importante, aunque conviene aclarar que no todos los videojuegos funcionarán a 120 cuadros por segundo. El rendimiento depende de las exigencias de cada título, la configuración gráfica y el perfil de energía utilizado. La ventaja es que la pantalla ofrece margen para disfrutar de una imagen fluida cuando el hardware consigue entregar una tasa de cuadros adecuada.

También cuenta con una pantalla táctil, útil para navegar por Windows y utilizar funciones que no siempre resultan tan cómodas desde los controles físicos.

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La combinación de resolución Full HD, OLED y alta frecuencia de actualización hace que la pantalla sea uno de los argumentos más interesantes de esta portátil. No es simplemente un componente que acompaña el diseño: tiene un papel central en la manera en que se presenta cada videojuego.

¿Qué encontramos bajo la carcasa?

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En el interior de la ROG Xbox Ally X20 encontramos un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, acompañado de 24 GB de memoria RAM LPDDR5X y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB.

Esta configuración está pensada para ejecutar videojuegos de PC en un formato portátil, con la posibilidad de instalar diferentes títulos y gestionar una biblioteca amplia. El almacenamiento de 1 TB ofrece espacio para comenzar, aunque los juegos actuales pueden ocupar una parte importante de esa capacidad.

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La consola funciona con Windows 11 Home e integra la experiencia de Xbox para facilitar el acceso a los juegos. También incluye Armoury Crate SE, la herramienta de ASUS que permite gestionar perfiles de rendimiento, controles y otros ajustes del dispositivo.

Esta combinación le da una ventaja particular frente a una consola limitada a un único ecosistema. Al tratarse de un equipo con Windows, permite acceder a distintas aplicaciones y plataformas de videojuegos compatibles, aunque la experiencia puede variar según el programa y la configuración requerida.

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En cuanto a la refrigeración, la X20 incorpora ajustes destinados a mejorar la gestión térmica. Sin embargo, es importante entender que esta edición no supone un cambio completo de generación en su procesador o memoria. Su propuesta combina una configuración conocida con modificaciones orientadas a optimizar el funcionamiento y una presentación visual especial.

La batería tiene una capacidad de 80 Wh. Como sucede con otros equipos portátiles de esta categoría, la autonomía depende del videojuego, el brillo de la pantalla y el perfil de rendimiento elegido. Los títulos más exigentes requieren más recursos, por lo que no se puede esperar el mismo tiempo de uso en todas las situaciones.

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Una edición especial que apuesta por su identidad

La ROG Xbox Ally X20 es una portátil que busca destacar mediante dos elementos principales: su diseño conmemorativo y su pantalla OLED. La carcasa negra translúcida, los acentos dorados y la iluminación RGB le dan una apariencia que se diferencia de las propuestas más convencionales, mientras que la pantalla aporta características importantes para disfrutar los videojuegos.

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No obstante, es necesario tener presente que la edición de aniversario no representa una renovación completa del hardware. El procesador, la memoria RAM y el almacenamiento siguen siendo la base de su configuración, mientras que los ajustes de refrigeración buscan aprovechar mejor los recursos disponibles.

En Colombia, la consola está disponible desde el 22 de octubre de 2026, con un precio sugerido de $5.499.000 para la versión independiente.

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ASUS también ofrece un paquete de coleccionista por $9.499.000, que incluye accesorios especiales como las gafas de realidad aumentada ROG XREAL R1 Edition 20, una carcasa dbrand Killswitch y un maletín de protección Pelican, entre otros elementos.

Es importante aclarar que en Volk Games probamos únicamente la consola independiente, no el paquete de coleccionista. Por eso, nuestra experiencia se concentra en el dispositivo, su diseño, sus controles, la pantalla y sus características como portátil gaming, sin atribuirle resultados de uso a los accesorios adicionales.

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La ROG Xbox Ally X20 tiene una identidad visual clara. El negro translúcido permite apreciar parte del interior, el dorado aporta contraste y la iluminación RGB refuerza su carácter gamer. Es una combinación que conecta con quienes disfrutan tanto de los videojuegos como del hardware que los hace posibles.

Su pantalla OLED complementa esa propuesta con características que tienen un impacto directo en la presentación de los juegos, mientras que Windows y la integración con Xbox amplían las posibilidades de uso.

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En definitiva, esta edición busca celebrar los 20 años de ROG con una consola que combina estética y juego portátil. Su diseño es el elemento que más la distingue, mientras que su configuración y pantalla sostienen la experiencia. Para quienes valoran una portátil con personalidad propia, la X20 tiene argumentos interesantes, aunque el atractivo de su edición especial debe evaluarse junto con el precio y las mejoras que realmente ofrece frente a otras opciones.

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