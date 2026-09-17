Ellos son los cinco nuevos magistrados que investigarán a congresistas en la Corte Suprema

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves 17 de septiembre a cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, con lo que se completan las vacantes existentes en esta dependencia de la alta corporación. El proceso de selección contó inicialmente con 450 aspirantes, entre ellos 190 mujeres y 260 hombres. Con la elección, la Corte busca garantizar la continuidad del funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción, encargada de adelantar las investigaciones contra congresistas.

¿Cuál es la importancia de la Sala Especial de Instrucción?

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es una de las instancias más importantes del sistema de justicia penal colombiano porque se encarga de investigar a los congresistas y, cuando encuentra mérito, acusarlos ante otra sala de la propia Corte. Y es que en Colombia, los congresistas no son investigados penalmente por la Fiscalía como cualquier ciudadano. Por su fuero, las investigaciones por delitos que se les atribuyan corresponden a la Corte Suprema. En el caso de los congresistas, esa función está específicamente en la Sala Especial de Instrucción. Por ejemplo, si un senador o representante es señalado de corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito, esta Sala puede abrir una investigación, practicar pruebas y determinar si existe fundamento para formular una acusación.

¿Quiénes son los nuevos magistrados?

Los cinco juristas cuentan con experiencia en distintas áreas del derecho penal y en entidades de la Rama Judicial y el Ministerio Público.



Andrea Nataly Bermúdez Sánchez es abogada y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el Ministerio Público. Se desempeñó como procuradora judicial en asuntos penales y también como procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

es abogada y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el Ministerio Público. Se desempeñó como procuradora judicial en asuntos penales y también como procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales. Patricia del Socorro Hernández Zambrano tiene experiencia en la Fiscalía General de la Nación. Ha ocupado cargos como fiscal delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, se desempeña como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

tiene experiencia en la Fiscalía General de la Nación. Ha ocupado cargos como fiscal delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, se desempeña como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especializado en derecho penal y cuenta con experiencia como litigante y consultor en asuntos relacionados con el derecho penal financiero y bursátil. También ha ejercido como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación.

es abogado especializado en derecho penal y cuenta con experiencia como litigante y consultor en asuntos relacionados con el derecho penal financiero y bursátil. También ha ejercido como conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación. Susana Quiroz Hernández tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Además, hizo parte de la lista de candidatos considerada para ocupar la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina.

tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Además, hizo parte de la lista de candidatos considerada para ocupar la vacante que dejó el magistrado César Augusto Reyes Medina. Adriana Cecilia Alarcón Gallego cuenta con más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial. Durante su trayectoria ha sido asistente y abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.

María Paula Rodríguez Rozo

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