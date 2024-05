The Legend of Zelda llega a LEGO con un set inspirado en Ocarina of Time: Gran Árbol Deku

Después de varios meses de especulación, LEGO ha confirmado la colaboración con Nintendo para lanzar un nuevo set inspirado en The Legend of Zelda. El set, titulado "Gran Árbol Deku 2 en 1", permite a los fanáticos recrear escenarios emblemáticos de dos juegos legendarios: Ocarina of Time y Breath of the Wild.

Un Set, Dos Experiencias

El set "Gran Árbol Deku 2 en 1" está diseñado para brindar a los constructores la oportunidad de armar dos escenarios distintos con las mismas 2,500 piezas. Una versión representa el universo de Breath of the Wild, completa con minifiguras de Link y Zelda, además de detalles adicionales como los Korok y Hestu, el personaje que amplía el inventario del jugador en el juego.

La otra versión está basada en Ocarina of Time, incluyendo minifiguras de Link en sus versiones de niño y adulto, así como varios enemigos emblemáticos del comienzo del juego y el brote del Gran Árbol Deku, que se convierte en su sucesor. Este enfoque dual permite a los fanáticos disfrutar de dos de las épocas más queridas de The Legend of Zelda.

Fecha oficial de lanzamiento el 1 de septiembre Imagen: cortesía Lego

Disponibilidad y Reservas

El set estará disponible oficialmente el 1 de septiembre de 2024, pero ya se puede reservar en la tienda oficial de LEGO. Los miembros de LEGO Insiders que hagan su pedido anticipado recibirán 2,625 puntos del programa de recompensas, que pueden canjearse por descuentos, artículos digitales adicionales, o incluso más productos de LEGO. La compra incluye envío gratuito, con un tiempo estimado de entrega de ocho a nueve días hábiles. Los pedidos pueden cancelarse antes de llegar a bodega, y hay una política de devolución de 90 días para productos no abiertos.

Colaboraciones Previas y Más Productos en Camino

LEGO y Nintendo no son ajenos a las colaboraciones. Anteriormente, han lanzado exitosos sets basados en Super Mario y, más recientemente, en Animal Crossing. Este nuevo set de The Legend of Zelda se convierte en uno de los más grandes y detallados de la colaboración, solo superado por el set de El Poderoso Bowser.

El set LEGO The Legend of Zelda: Gran Árbol Deku 2 en 1 está diseñado para ofrecer una experiencia de construcción inmersiva y nostálgica, adecuada tanto para veteranos como para nuevos fanáticos de la serie. Incluye:



2,500 piezas que permiten crear dos versiones diferentes del Gran Árbol Deku.

Minifiguras de Link y Zelda de Breath of the Wild y Link en sus versiones de niño y adulto de Ocarina of Time.

Escenarios interactivas como la animación de la cara del Gran Árbol Deku en la versión de Breath of the Wild y un mecanismo que revela una Skulltula en la versión de Ocarina of Time.

Accesorios y personajes adicionales como los Korok, Hestu, Navi, y el brote del Gran Árbol Deku.

Nuevo set ahora inspirado en The Legend of Zelda Imagen: cortesía Lego

El lanzamiento del set "Gran Árbol Deku 2 en 1" de LEGO promete ser un éxito entre los fanáticos de The Legend of Zelda y los entusiastas de LEGO. Con su doble versión y atención a los detalles, este set no solo celebra la rica historia de los juegos, sino que también ofrece una experiencia de construcción enriquecedora y variada. Los interesados en sumergirse en este nuevo y emocionante proyecto de construcción pueden reservar su set desde ya y prepararse para disfrutar de una pieza única que rinde homenaje a una de las franquicias más queridas de Nintendo.

