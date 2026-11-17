Hay videojuegos que consiguen mantenerse vigentes con el paso de los años, no solamente por lo que representaron cuando llegaron al mercado, sino porque su propuesta sigue teniendo elementos capaces de conectar con nuevas generaciones. The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de esos casos. Su aventura, sus personajes y la manera en que construye el mundo de Hyrule lo convirtieron en una referencia dentro de la industria, y esta nueva versión demuestra que todavía hay mucho que disfrutar en su propuesta.

Esta renovación para Nintendo Switch 2 no se limita a presentar el mismo juego con una mejora en la resolución. Nintendo ha trabajado en diferentes aspectos de la experiencia, desde la presentación de los escenarios y las animaciones hasta los controles, los combates y algunos acertijos de las mazmorras. El resultado es una interpretación que conserva buena parte de lo que hizo especial al lanzamiento original, pero que también incorpora ajustes pensados para que la aventura resulte más accesible en la actualidad.

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La intención es clara: recuperar una historia conocida, respetar sus momentos más importantes y aprovechar las posibilidades técnicas de una plataforma más reciente. En buena medida, el trabajo funciona. Sin embargo, algunas decisiones también hacen que determinados desafíos pierdan parte de la dificultad que tenían anteriormente.



Una historia que sigue funcionando

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La aventura comienza en el bosque Kokiri, un lugar habitado por una comunidad de niños que cuenta con la protección del Gran Árbol Deku. Allí conocemos a Link, un pequeño que se diferencia de los demás porque no tiene un hada guardiana. Su situación cambia cuando finalmente recibe la visita de Navi y es llamado para cumplir una misión que terminará involucrándolo en un conflicto mucho más grande.

Su camino lo lleva hasta el castillo de Hyrule, donde conoce a la princesa Zelda y descubre las intenciones de Ganondorf, un hombre procedente del desierto que busca obtener la Trifuerza, una reliquia divina capaz de conceder deseos. Si cae en manos equivocadas, el destino del reino podría quedar comprometido.

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Una historia que sigue funcionando Cortesía: Nintendo

A partir de ese encuentro comienza una aventura que lleva a Link por diferentes regiones, en busca de aliados, objetos y herramientas que le permitan enfrentar la amenaza. La Ocarina del Tiempo ocupa un lugar fundamental en este recorrido, pues sus melodías tienen efectos mágicos que permiten activar acontecimientos y facilitar los desplazamientos por el mundo.

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Uno de los elementos más interesantes de esta historia es su relación con el paso del tiempo. Link comienza su recorrido siendo un niño, pero posteriormente debe enfrentarse a una realidad completamente distinta al convertirse en adulto. Las acciones realizadas durante una etapa pueden tener consecuencias en la otra, y esa relación entre pasado y futuro se convierte en uno de los pilares de la aventura.

La nueva versión mantiene los acontecimientos centrales y no busca modificar la historia hasta convertirla en algo diferente. Lo que hace es ampliar determinados momentos, incorporar escenas adicionales y desarrollar mejor algunas situaciones que anteriormente tenían menos espacio para explicarse. También se encuentran nuevos diálogos y conversaciones con personajes secundarios, lo que permite conocer más sobre quienes habitan Hyrule.

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Este trabajo se nota especialmente cuando se dedica tiempo a conversar con los habitantes del reino. Incluso personajes que inicialmente parecen estar ahí para cumplir una función pequeña pueden ofrecer comentarios particulares, bromas y detalles que ayudan a darle identidad al mundo. Es una manera efectiva de enriquecer la narrativa sin necesidad de alterar su estructura principal.

Las escenas también reciben un tratamiento diferente. Algunos acontecimientos tienen una presentación más elaborada, con expresiones faciales, movimientos y recursos cinematográficos que ayudan a transmitir mejor las emociones. La historia conserva su identidad, pero ahora tiene más herramientas para comunicar lo que sucede.

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Hyrule nunca se había visto así

El apartado visual es, posiblemente, el cambio más evidente y uno de los mayores argumentos de esta versión. Nintendo reconstruye Hyrule con un nivel de detalle que transforma la manera de recorrer sus escenarios. No se trata únicamente de personajes con mejores modelos o superficies más definidas: hay una intención clara de hacer que cada región tenga personalidad y parezca un lugar habitado.

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Castillo Town es uno de los mejores ejemplos. Sus calles, construcciones, interiores y espacios públicos presentan una cantidad considerable de elementos decorativos. Las casas tienen diseños diferentes y transmiten la sensación de pertenecer a personas con estilos de vida particulares. Los jardines, las flores, los muebles y los objetos distribuidos en cada lugar ayudan a construir esa identidad.

Kakariko también recibe una transformación importante. Sus construcciones y elementos arquitectónicos hacen que el pueblo tenga una apariencia mucho más elaborada, mientras que el Lago Hylia ofrece una presentación que invita a detenerse y observar el paisaje. Incluso regiones que conservan una distribución conocida ahora cuentan con detalles que las hacen sentir más naturales.

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El Bosque Kokiri, el río Zora y las diferentes mazmorras siguen esa misma dirección. La vegetación ya no parece repetirse constantemente, las construcciones tienen elementos propios de cada comunidad y los interiores de los escenarios muestran una mayor variedad de materiales y mecanismos. Los calabozos, por ejemplo, ahora parecen complejos con habitaciones diseñadas para cumplir diferentes propósitos, en lugar de ser simplemente espacios conectados por acertijos.

También hay detalles pequeños que ayudan a darle vida al conjunto. La neblina reacciona a determinados movimientos, la iluminación cambia la apariencia de los espacios y los personajes muestran expresiones que acompañan sus acciones. Link también tiene una mayor capacidad para transmitir emociones, especialmente durante los momentos en los que utiliza su instrumento musical.

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El ciclo entre el día y la noche contribuye a esa sensación de mundo vivo. Las poblaciones tienen movimiento y sus habitantes realizan diferentes actividades dependiendo de la hora. La iluminación de las construcciones durante la noche y los cambios en el ambiente hacen que recorrer los mismos lugares en distintos momentos tenga un atractivo particular.

El resultado es una Hyrule mucho más detallada, donde detenerse a observar el entorno se convierte en parte de la experiencia. La escala del mundo sigue siendo relativamente contenida frente a las entregas más recientes de la franquicia, pero esa dimensión también permite concentrar una enorme cantidad de atención en cada espacio.

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Una jugabilidad familiar, pero más flexible

La estructura de Ocarina of Time continúa apoyándose en la exploración, la resolución de acertijos y el descubrimiento de objetos que permiten avanzar. No estamos ante una aventura de mundo abierto con libertad absoluta para recorrer cualquier lugar desde el comienzo. El progreso tiene una organización definida y las herramientas que consigue Link determinan qué caminos puede seguir y qué obstáculos está preparado para superar.

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Esta fórmula sigue funcionando porque mantiene un ritmo bastante equilibrado entre recorrer Hyrule, conocer a sus habitantes y entrar en las mazmorras. La aventura siempre tiene un objetivo que impulsa el avance, sin dedicar demasiado tiempo a actividades secundarias que interrumpan constantemente la historia.

Eso no significa que la exploración haya perdido importancia. Encontrar piezas de corazón, buscar las Skulltulas Doradas, conseguir máscaras y descubrir secretos continúa siendo parte fundamental del recorrido. También hay minijuegos y actividades adicionales que permiten alejarse temporalmente de la misión principal.

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Una jugabilidad familiar, pero más flexible Cortesía: Nintendo

La nueva versión introduce pequeños cambios en la resolución de algunos acertijos y en la manera de superar determinados obstáculos. Algunas situaciones que anteriormente exigían utilizar un objeto específico ahora permiten recurrir a diferentes herramientas. Por ejemplo, ciertos interruptores que antes solamente podían activarse con flechas también responden al Hookshot.

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Son modificaciones que no eliminan la estructura tradicional de las mazmorras, pero ofrecen alternativas y permiten experimentar un poco más con los recursos disponibles. También se han ajustado habitaciones y recorridos en determinados lugares, incluyendo modificaciones en espacios que anteriormente podían resultar especialmente complicados.

El Templo del Agua es uno de los casos en los que se perciben estos cambios. Su distribución y algunos de sus elementos se han ajustado para hacer que el recorrido resulte menos problemático. En general, la intención parece ser conservar el diseño original, pero reducir algunas de las situaciones que podían generar frustración.

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También se incorpora un botón de salto, una diferencia importante frente al funcionamiento anterior, en el que Link saltaba automáticamente al acercarse a determinados bordes. Esta nueva posibilidad obliga a ajustar ciertos espacios y modifica la manera de moverse por los escenarios.

El Hookshot también recibe indicaciones visuales que permiten identificar con mayor facilidad las superficies en las que puede utilizarse. Su retícula cambia de color cuando encuentra un punto válido, evitando que el jugador tenga que probar constantemente hasta descubrir dónde puede engancharse.

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Son ajustes pequeños, pero en conjunto hacen que la navegación sea más cómoda y reducen algunas de las limitaciones propias de la experiencia original.

Combates más rápidos y menos exigentes

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El sistema de combate también recibe modificaciones importantes. La cámara ahora permite un control más flexible y facilita el seguimiento de los enemigos, mientras que los movimientos de Link tienen una respuesta más rápida. Atacar, esquivar y utilizar diferentes herramientas resulta más fluido.

La posibilidad de saltar también modifica los enfrentamientos. Link puede apartarse de determinados ataques y responder con movimientos ofensivos que hacen que las batallas tengan un ritmo diferente. A esto se suman ajustes en los patrones de algunos enemigos y jefes, que buscan aprovechar las nuevas posibilidades de movimiento.

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Sin embargo, esta modernización tiene una consecuencia: buena parte de los enfrentamientos resulta más sencilla. Los jefes cuentan con patrones que permiten anticipar sus ataques y algunas de sus acciones son menos exigentes que en versiones anteriores. El uso de una cámara más cómoda también facilita encontrar las oportunidades para atacar.

Este cambio puede resultar positivo para quienes se acercan por primera vez a la aventura, especialmente si no están acostumbrados a los controles originales. No obstante, los jugadores que conocen bien el recorrido podrían sentir que algunos enfrentamientos perdieron parte de su dificultad.

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La ausencia de una modalidad adicional que incremente el desafío también se siente. Una opción como Master Quest habría permitido ofrecer una experiencia diferente a quienes ya conocen cada mazmorra y buscan una razón para volver a enfrentarse a sus acertijos.

Por otro lado, la fluidez general ayuda a que las acciones de Link se sientan más naturales. El rendimiento se mantiene estable, con una presentación que alcanza los 60 cuadros por segundo tanto en modo portátil como cuando se juega con la consola conectada al televisor. Esto favorece los desplazamientos y hace que los enfrentamientos respondan de manera consistente.

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Las mazmorras y el diseño de los escenarios

Las mazmorras siguen siendo uno de los elementos más importantes de la experiencia. Cada una presenta mecanismos, enemigos y acertijos que obligan a observar el entorno y utilizar correctamente las herramientas disponibles.

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La versión renovada trabaja especialmente en la presentación de estos espacios. Las habitaciones tienen más identidad, los mecanismos parecen funcionar como estructuras físicas y los recorridos transmiten una mayor sensación de estar explorando construcciones que tuvieron un propósito dentro del mundo.

La variedad de situaciones también ayuda a mantener el interés. No todo consiste en derrotar enemigos o encontrar una llave. Hay que activar mecanismos, descubrir caminos, interpretar pistas y aprovechar las habilidades de Link para superar diferentes obstáculos.

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diseño de los escenarios Cortesía: Nintendo

El cambio entre las etapas de niño y adulto también influye directamente en este diseño. Cada versión del protagonista tiene acceso a determinadas herramientas, y algunas situaciones requieren aprovechar las acciones realizadas en una etapa para encontrar soluciones durante la otra.

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Esta relación entre el tiempo y la exploración es uno de los aspectos que mejor identifican a Ocarina of Time. No se trata simplemente de cambiar la apariencia del protagonista, sino de utilizar esa transformación como parte de las mecánicas y de la construcción de sus acertijos.

Aun así, la comodidad de los controles y las modificaciones realizadas en algunas situaciones hacen que el desafío general sea menor. Los jugadores que esperan encontrarse con la misma dificultad de las versiones anteriores podrían llevarse una sorpresa.

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Una banda sonora que conserva su identidad

La música siempre ha tenido una relación especial con esta aventura y el nombre del juego deja claro que no es un elemento secundario. La Ocarina permite interpretar melodías que producen efectos dentro del mundo, activan acontecimientos y ayudan a desplazarse entre diferentes lugares.

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La nueva versión presenta una banda sonora renovada que conserva la identidad de las composiciones originales, pero aprovecha una presentación sonora más elaborada. Los temas de Hyrule Field, Castillo Town y las mazmorras mantienen su personalidad, mientras que algunos arreglos y piezas adicionales enriquecen la experiencia.

También se incorporan variaciones musicales que acompañan los cambios del ambiente. La música de determinados lugares puede transformarse cuando llega la noche, creando una conexión más marcada entre lo que sucede en pantalla y lo que escucha el jugador.

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El sonido ambiental también cumple una función importante. Los efectos cambian dependiendo del espacio y ayudan a identificar elementos del entorno. En los Bosques Perdidos, por ejemplo, la dirección del sonido sirve como orientación durante la exploración.

Otro cambio importante está en las interpretaciones de los personajes. Ahora hay escenas completamente habladas y una mayor presencia de voces durante la historia. Esto modifica la manera en que se perciben algunos personajes, especialmente aquellos cuyas personalidades cada jugador había construido mentalmente durante años.

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No todas las interpretaciones funcionan de la misma manera. Algunas voces pueden sentirse demasiado exageradas y ciertos diálogos tienen un tono excesivamente infantil. También hay momentos en los que las explicaciones resultan demasiado evidentes, como si el juego tuviera miedo de que el jugador no entendiera qué debe hacer.

A pesar de ello, la incorporación de voces y la ampliación de los diálogos aportan nuevas posibilidades a la narrativa. La música, por su parte, continúa siendo uno de los componentes más sólidos de la experiencia.

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Los cambios que no terminan de convencer

Aunque la renovación consigue mejorar numerosos aspectos, también presenta decisiones que afectan la comodidad y las posibilidades de volver a jugar después de terminar la aventura.

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Uno de los puntos discutibles está en la administración de los objetos. La selección de herramientas y el acceso a determinados elementos no siempre resultan tan prácticos como podrían ser. Aunque existen accesos dedicados para algunos objetos importantes, la organización del inventario y la posibilidad de asignar herramientas a los controles podrían ofrecer mayor flexibilidad.

El sistema de guardado también genera una limitación difícil de justificar. La experiencia contempla un único espacio de guardado por perfil, acompañado de cinco autoguardados. Esto complica la posibilidad de conservar una partida avanzada mientras se comienza otra desde cero.

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Para quienes disfrutan repetir la aventura, completar todos los elementos opcionales o experimentar con diferentes desafíos, contar con varios espacios de guardado habría sido una solución mucho más conveniente.

También existe una nueva actividad llamada Hall of Fallen Foes, que permite enfrentarse nuevamente a enemigos y jefes que ya fueron derrotados. La idea tiene potencial, pero su desarrollo se queda corto. Las recompensas son limitadas y habría sido interesante encontrar opciones adicionales, como desafíos con condiciones especiales o registros de tiempo para comparar resultados.

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Son aspectos que no arruinan la experiencia principal, pero sí dejan la sensación de que había oportunidades para ampliar el contenido y ofrecer más razones para regresar después de completar la historia.

Una aventura que conserva su esencia

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El regreso a Hyrule permite comprobar que una buena aventura no depende exclusivamente de su tamaño o de la cantidad de actividades que ofrece. Ocarina of Time construye su experiencia alrededor de escenarios reconocibles, personajes particulares, mazmorras bien diseñadas y una historia que encuentra en el paso del tiempo uno de sus elementos más importantes.

Esta versión demuestra que todavía es posible encontrar nuevas formas de presentar una obra conocida sin perder aquello que la convirtió en una referencia. La renovación gráfica, los ajustes de jugabilidad y la ampliación de determinados momentos narrativos hacen que el recorrido tenga una identidad propia.

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No obstante, también queda claro que modernizar una experiencia puede cambiar parte de su dificultad y de las sensaciones que producía originalmente. Algunos enfrentamientos resultan demasiado sencillos, ciertas decisiones del inventario necesitan mayor flexibilidad y el sistema de guardado limita las posibilidades de repetir la aventura.

Conclusión

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time es una experiencia altamente recomendable, tanto para quienes conocen la aventura original como para quienes quieren descubrirla por primera vez. Su renovación visual y jugable consigue darle una nueva vida a un clásico que sigue teniendo mucho que ofrecer. Vale la pena jugarlo, aunque algunos de sus ajustes no sean del todo acertados.

Calificación The Legend of Zelda: Ocarina of Time volkgames

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