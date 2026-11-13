League of Legends llevó sus himnos a dos ciudades y reunió a fans en una fiesta musical

League of Legends ha construido un universo que va mucho más allá de las partidas en la Grieta del Invocador. Sus personajes han protagonizado historias, colaboraciones y proyectos que han conectado con públicos muy distintos, y la música se ha convertido en una de las expresiones más reconocibles de ese mundo.

A lo largo de los años, varios de sus campeones han dejado por un momento los combates para subirse a escenarios imaginarios y formar agrupaciones musicales con estilos propios. El K-pop, el hip-hop y otros sonidos han encontrado espacio dentro de Runaterra, dando vida a canciones que siguen presentes entre los temas favoritos de muchos jugadores.

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Proyectos como K/DA, True Damage y HEARTSTEEL demostraron que la identidad musical de League of Legends podía tener vida propia. Sus canciones no solo acompañan al videojuego: también han creado comunidades alrededor de sus integrantes y han convertido algunos lanzamientos en momentos importantes para los seguidores de la franquicia.



Por eso, escuchar estos temas en compañía de otros fanáticos puede convertirse en una experiencia distinta a simplemente reproducirlos mientras se juega. Los coros, las mezclas y las referencias a los campeones hacen parte de una cultura que también se vive fuera de la pantalla.

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Esa conexión fue el centro de dos encuentros organizados por Riot Games en Latinoamérica. La compañía realizó el World Domination Tour, una serie de Listening Parties que reunió a seguidores de League of Legends en Santiago de Chile y Ciudad de México para celebrar la música de la franquicia.

La primera cita tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre en Foro Roma, en Ciudad de México. Allí, los DJ sets de Rayben y Sullen acompañaron una noche dedicada a los sonidos de HEARTSTEEL, True Damage y K/DA, con un espacio ambientado para que los asistentes compartieran su afición por el universo musical del juego.

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La celebración continuó el lunes 9 de noviembre en Club Amanda, en Santiago. En esta ocasión, el DJ chileno Forero abrió la jornada con una selección de canciones y remezclas inspiradas en League of Legends, transformando el lugar en una pista de baile dedicada a la comunidad. Después llegó el momento de escuchar las versiones originales de los temas.

El repertorio recorrió las canciones de K/DA, el grupo virtual de K-pop integrado por Ahri, Akali, Evelynn y Kai’Sa; True Damage, la agrupación de hip-hop conformada por Ekko, Senna, Akali, Qiyana y Yasuo; y HEARTSTEEL, el proyecto musical en el que participan Ezreal, Kayn, Aphelios, Sett y K’Sante.

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También hubo espacio para recordar otros temas asociados con el videojuego. Uno de los momentos destacados fue cuando los asistentes corearon “Warriors”, canción de Imagine Dragons que se convirtió en uno de los clásicos musicales relacionados con League of Legends.

Más allá de los DJ sets y las canciones, la comunidad fue protagonista de ambas jornadas. Los asistentes cantaron, bailaron y compartieron su afición por la franquicia. Algunos llegaron con cosplays inspirados en sus campeones favoritos, llevando al encuentro parte de la identidad visual de Runaterra.

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El World Domination Tour contempló estas dos actividades durante noviembre como una iniciativa de Riot Games Latinoamérica para acercar la música del videojuego a sus seguidores en la región. Tanto en Chile como en México, las reuniones ofrecieron un espacio para disfrutar de canciones conocidas, descubrir nuevamente sus proyectos musicales y compartir con otros fanáticos.

Con estas Listening Parties, League of Legends volvió a mostrar que su universo no se limita a las partidas competitivas. Sus personajes, historias y canciones también han encontrado un lugar en la cultura de sus comunidades, que siguen celebrando la franquicia de distintas maneras, incluso cuando dejan el teclado y el control para tomarse la pista de baile.

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